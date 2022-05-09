22-е Игры Юго-Восточной Азии (SEA Games 22) открылись 5 декабря 2003 года на Национальном стадионе Мидинь. Тогда Вьетнам впервые стал принимающей страной SEA Games, и это событие оказало сильное влияние на спортивный сектор Вьетнама, а также на процессе экономического развития и интеграции страны с региональными друзьями.

19 лет спустя Вьетнам снова стал принимающей страной SEA Games 31. Чтобы наилучшим образом подготовиться к этому мероприятию, оргкомитет SEA Games, состоящий из 9 подкомитетов и 1 исполнительного отдела, быстро реализовали множество важных мероприятий, готовясь к дням жестких состязаний спортивных делегаций региона.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам успешно организует SEA Games 31 в духе «солидарности, единства, впечатлений, безопасности, эффективности и экономии», а также высочайшей ответственности в соответствии с лозунгом SEA Games 31 «Ради более сильной Юго-Восточной Азии».

SEA Games 31 проходят с 6 мая, начиная с футбола, а затем официально начнутся соревнованиями по почти 50 видам спорта после церемонии открытия 12 мая на стадионе. Крупнейшее спортивное мероприятие региона проходит в Ханое и 11 соседних провинциях.

Заместитель директора Главного управления физкультуры и спорта г-жа Ле Тхи Хоанг Йен сказала, что Вьетнам приложил большие усилия для подготовки к крупнейшему спортивному событию региона, выразив надежду, что международным друзьям будет максимально комфортно при участии в соревнованиях во Вьетнаме.

Стадион Mидинь был отремонтирован и модернизирован в конце 2021 года в рамках подготовки к SEA Games 31. Стадион Mидинь был отремонтирован и модернизирован в конце 2021 года в рамках подготовки к SEA Games 31. На данный момент самый большой стадион во Вьетнаме завершен и готов к важной задаче: открытию SEA Games 31, финалу мужского футбола и соревнованиям по легкой атлетике.

Между тем, стрельбище в Национальном центре спортивной подготовки было отремонтировано и модернизировано в соответствии с азиатскими стандартами качества. Все оборудование импортировалось из-за рубежа, что делает этот объект одним из лучших стрельбищ в Юго-Восточной Азии, имеющим право на организацию турниров олимпийского стандарта.

Два спортзала в Бакжанге и Куангнине имеют почти 5.000 мест, обещая полностью удовлетворить друзей региона новейшей системой оборудования для соревнований по бадминтону и волейболу. Оба этих объекта отвечают стандартам высочайшего качества во Вьетнаме. Они были построены 3 года назад и полностью оснащены современным оборудованием.

Под девизом «Ради более сильной Юго-Восточной Азии», SEA Games 31 во Вьетнаме нацелены не только на успех в роли спортивного мероприятия Юго-Восточной Азии, но и фестиваля, демонстрирующего солидарность и дружбу, места культурного обмена между странами региона.

На церемонии проводов вьетнамской спортивной делегации на SEA Games 31 постоянный заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь подчеркнул, что «проведение SEA Games Вьетнамом демонстрирует роль и ответственность страны в спортивном движении Юго-Восточной Азии, а также показывает, что Вьетнам является одним из проактивных, активных и ответственных членов, вносящих большой вклад в развитие АСЕАН».

SEA Games 31 во Вьетнаме – спортивная площадка региона для соревнований в духе благородства, храбрости, творчества и честности. Впервые Игры Юго-Восточной Азии будут включать в себя соревновательные содержания всех видов спорта по Олимпийским стандартам, тем самым закладывая основы для честного и привлекательного турнира.

Вьетнамская спортивная делегация, присутствовавшая на SEA Games 31, насчитывает в общей сложности 1.341 члена; в том числе 951 спортсмена, 250 тренеров, 30 специалистов, 46 руководителей команд.

Делегацию возглавляет заместитель директора Главного управления физкультуры и спорта г-н Чан Дык Фан. Вьетнамские спортсмены на SEA Games 31 будут соревноваться по всем 40 видам спорта, 508 из 526 содержаниям и, как ожидается, будут бороться за 140 или более золотых медалей, чтобы возглавить общий медальный зачет. В частности, вьетнамцы полны решимости успешно защитить высокие позиции двух мужских и женских сборных по футболу.

Представитель Главного управления физкультуры и спорта заявил, что агентство сотрудничало с Национальной администрацией туризма, чтобы сделать крупнейшее спортивное мероприятие в Юго-Восточной Азии возможностью для продвижения туризма, а также знакомства международных друзей с образом страны и вьетнамского народа. SEA Games 31 — это приглашение спортсменам, болельщикам, туристам региона и всего мира приехать во Вьетнам – красивую, безопасную, дружелюбную и привлекательную страну./.

Зыонг Чи

Корреспондент ВИА

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