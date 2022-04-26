В первые месяцы 2022 года индустрия туризма провинций в Кластере сотрудничества и развития туризма на востоке дельты Меконга получила хорошие сигналы, поскольку количество посетителей значительно увеличилось, а туристическая деятельность постепенно активизируется в новом направлении «безопасной адаптации к эпидемии COVID-19».

Дельта Меконга включает город Кантхо и 12 провинций: Лонг-ан, Тиенжанг, Бенче, Виньлонг, Чавинь, Хаужанг, Шокчанг, Донгтхап, Анжанг, Киенжанг, Баклиеу и Камау. При этом Кластер сотрудничества, сотрудничества и развития туризма на востоке дельты Меконга включает провинции Бенче, Виньлонг, Тиенжанг, Чавинь, Лонг-ан и Донгтхап. После длительного периода воздействия эпидемии COVID-19 туристическая отрасль столкнулась с трудностями, количество посетителей значительно сократилось, а многим предприятиям туристического сервиса пришлось приостановить работу.

Однако хорошо подготовившись, населенные пункты предприняли активные шаги к возобновлению работы, тем более что Лунный Новый год в 2022 году считается временем начала процветания туристической отрасли в провинциях после долгой «спячки». Увеличилось количество туристов, приезжающих в населенные пункты, а психология туристов постепенно «адаптировалась» к туристической деятельности в условиях новой «нормальности».

В Бенче, чтобы «оживить» туристическую индустрию, провинция расширила рекламу для туристов с сообщением «Экотуризм реки кокосовой воды – безопасное, дружелюбное и качественное направление». Провинция способствует созданию туристических ассоциаций и сотрудничеству между городом Хошимин и другими населенными пунктами, уделяя особое внимание созданию привлекательных и уникальных туристических продуктов и программ.

В провинции Виньлонг с конца 2021 года власти активно поддерживаются туристические учреждения в разработке планов профилактики эпидемии и планов лечения, если в их заведениях появятся случаи заболевания COVID-19; усиливают рекламную поддержку, продвигают туризм, мобилизует учреждения для создания рекламных пакетов, готовясь к приему гостей в ближайшее время.

По словам директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Тиенжанг Нгуен Дык Дам, провинция уделяет особое внимание модернизации объектов, инвестированию в восстановление и развитие туристических продуктов, продвигая применение электронного маркетинга, технологии 4.0 для привлечения инвесторов. В 2022 году провинция стремится принять 1,1 млн. посетителей, что вдвое больше, чем в 2021 году.

Определив, что восстановление туризма в «новом нормальном» состоянии является одновременно и проблемой, и возможностью, населенные пункты Кластера сотрудничества и развития туризма в восточной части дельты Меконга реализуют множество решений, направленных на стимулирование спроса, восстановление туризма, диверсифицируя продукты, чтобы продвигать имеющиеся преимущества и идти в ногу с изменениями спроса и психологии посетителей. В то же время местности укрепляют региональные связи, рассчитывают открыть больше туров и маршрутов, разрабатывают новые туристические продукты для создания региональных достопримечательностей для привлечения и удержания туристов.

По данным Департамента культуры, спорта и туризма провинции Виньлонг, провинция сосредоточена на создании и повышении ценности четырех конкретных туристических продуктов: туризма с проживанием в семье, сельскохозяйственного туризма, культурно-духовного туризма и культурного туризма. Соответственно, в районе острова Анбинь в районе Лонгхо есть два объекта с проживанием в семье, соответствующие стандартам АСЕАН, и один объект с проживанием в семье, соответствующий провинциальным туристическим стандартам. В частности, провинция совершенствует туристический продукт «Приехать в Виньлонг, чтобы слушать пение бой», превращая этот тип продукта в регулярное и привлекательное направление для обслуживания туристов, повышая конкурентоспособность туризма провинции.

Благодаря удобному расположению и береговой линией протяженностью 32 км, простирающейся вдоль реки Тиен, а также развитой системой автомобильного и водного транспорта, провинция Тиенжанг фокусируется на реализации множества решений для развития экотуризма в трех регионах: экологическая зона соленой воды, пресной воды, рек и экологическое сочетание квасцов, затопленных в районе Донгтхапмыой; фруктовые пейзажи; духовный туризм.

В частности, в провинции Бенче, которую сравнивают с зеленым островом посреди реки Меконг, бренд «Экотуризм на кокосовой реке Бенче» всегда был привлекательной формой туризма. Согласно проекту развития туризма провинции Бенче до 2030 года, провинция стремится принять не менее 3,2–5 млн. посетителей, из которых иностранные посетители составляют 46–48%.

По словам директора департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Бенче Доана Ван Дана, в настоящее время в провинции есть ремесленные деревни, которые заинтересованы в обслуживании туристов и предлагают такие услуги, как выращивание саженцев, декоративных цветов, переработка рыбы, производство конфет… Кроме того, программа «Одна община – один продукт» со многими товарами является сильной стороной провинции, предлагая зеленые грейпфруты, дуриан, сухофрукты, мед, сушеную рыбу, вино…, особенно популярны и хорошо приняты посетителями продукты из кокоса.

Находя решения для адаптации к «новой нормальности», провинции и города в дельте Меконга, включая Восточный кластер, активно продвигают изменения и укрепляют связи, чтобы вместе преодолевать трудности. С этой целью с самого начала 2022 года провинции кластера подписали программу сотрудничества и ассоциации в области развития туризма для содействия восстановлению и развитию туризма в соответствии с новой ситуацией.

Làng hoa Sa Đéc nổi tiếng ở Đồng Tháp cũng là một trong những điểm nhấn thu hút du khách. Ảnh TTXVN

В 2022 году провинции будут продолжать сотрудничать и поддерживать друг друга в реализации таких направлений, как обмен информацией о ситуации с развитием туризма; обмен опытом и решениями для повышения эффективности государственного управления туризмом; развитие новых туристических продуктов и рынков; обучение и развитие человеческих ресурсов. Местности в Кластере укрепляют связи, продвигают туризм, организуют делегации в рамках фермерского туризма для изучения новых туристических направлений, делятся и поддерживают друг друга в применении технологий 4.0 для продвижения и соединения маршрутов, туристических направлений в новом контексте…

С первых дней «открытия» местной туристической деятельности провинция Бенче координировала свои действия с городом Хошимин, чтобы найти решения для объединения туризма двух населенных пунктов для восстановления и развития посредством конференции «Сотрудничество в области развития туризма между Хошимином и провинцией Бенче в условиях безопасной адаптации к эпидемии COVID-19».

В Тиенжанге провинциальный департамент культуры, спорта и туризма совместно с департаментом туризма Хошимина и других провинций и городов дельты Меконга организовал более 8 делегаций для изучения туристических маршрутов и направлений развития, связанных с привлечением инвестиций в развитие туризма, продвижением и рекламой ключевых туристических рынков, обменом опытом государственного управления туризмом… Ожидается, что вместе с Виньлонгом в апреле 2022 года провинция организует 2-й Фестиваль туризма на тему: «Туризм Виньлонга и кластер развития туризма в провинциях на востоке дельты Меконга – безопасное, дружелюбное, привлекательное направление».

Директор Департамента культуры, спорта и туризма провинции Виньлонг Фан Ван Жау сказал, что в последнее время между провинциями дельты Меконга и городом Хошимин наметились признаки сотрудничества в развитии туризма. Реализация подписанного содержания создала условия и основу для индустрии туризма провинций, чтобы продвигать свои сильные стороны, приносить туризм в каждый населенный пункт для восстановления и развития, а также улучшать цепочку создания стоимости продукта./.

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Там Ханг

Журналист ВИА