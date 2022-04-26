





平阳省的目标是未来各年朝着智慧、文明、现代化城市的方向实现可持续发展，同全国一道努力实现使越南成为发达国家的愿景。

平阳省委书记阮文礼表示，25年来，平阳省党部、政府和人民一直想方设法、坚持奋斗和寻找崛起方法。从自己困难的实践，平阳省已决定集中制定本着发挥地理位置优势和原有资源的优势朝着现代方向发展经济战略，塑造具有吸引力的环境，吸引国内外投资资金。

借此，平阳省已从农业省份发展成为南方重点经济区工业化和城市化比例高的发达省份。25年来，该省人口规模增长4倍，经济规模增长1023倍，财政收入增长74倍。截至2021年底，该省年人均收入达1.52亿越盾（约合近7000美元），被中央评为人均收入位居全国第一的省份。

平阳省经济结构积极变化，从农业为主的省份过渡为工业省份，截至目前，该省农业比重仅约3%，工业和服务业比重分别为67%和21%。平阳省已崛起，成为全国吸引投资的亮点。截至2022年3月，平阳省引进外资达390亿多美元。经济社会基础设施和交通基础设施系统日益配套和现代化。城市化速度较快，达82%。最近4年，世界智慧社区论坛(ICF)已将平阳省评为具有世界典型智慧城市发展战略的21大社区之一。

平阳省委书记阮文礼认为，该省历届领导人以灵活思维、具有突破性决策已活跃和创新地开展 “铺设红地毯引进投资”和“铺设花纹席子引进人才”的主张，为动员各种资源，迎来国内外企业赴平阳省投资的浪潮。

原越南经济研究院院长、总理经济咨询组成员陈廷天副教授、博士认为，需尽早对平阳省发展模式进行总结并在其他省市扩大展开。

陈廷天认为，平阳省出发点为农业、贫穷、发展条件较差，但目前该省已成为工业化和现代化的先驱，并正为参加走向更高发展台阶竞赛和走向世界做好准备。

该省的重要变化就是建设新型、现代和智慧的越南-新加坡工业区（VSIP）。这是越新合作中尽早和实际运行的重要发展倡议，并被评为成功的典范。陈廷天强调，平阳省的变化就是越南经济革新过程中真正的突破口。

平阳省行政中心。图自越通社

据总理经济咨询组成员陈游历博士，目前平阳省未能向更高水平发展, 自己站起来和单独行走，而向走得更远需一起走。他认为，需具有跨区域联动协作机制，从而形成全国最活跃发展、具有地区和国际竞争力的社区。平阳省需立即建设与胡志明市连接的3环路和4环路，加快建设胡志明市-土龙木-真成高速公路，从而打造出平阳省加速发展的滑行道。

未来时间，平阳省在灵活和创造性地运用各主张和政策的基础上下决心实现各目标，应用各现代科技成就，寻找来自其他省市、各国家和地区的共享和同行，从而继续迈向更高发展台阶，力争实现政府总理在视察平阳省做出关于建设的“新一代工业生态与第四次工业革命，绿色、智慧、可持续、包容性发展相结合，不让任何人掉队”的指导意见。

平阳省的目标是未来各年成为区域链接的中心和引擎，继续成为率先努力越过中等收入陷阱、朝着智慧、文明、现代等城市可持续发展的典范，同全国一道实现将越南发展成为发达、高收入、走向社会主义定向的国家的目标。（完）