Florece el turismo en localidades vietnamitas en el Delta de Mekong

En los primeros meses de 2022, la llamada industria sin humo de las localidades vietnamitas ubicadas en el clúster de conexión, cooperación y desarrollo turístico en el este del Delta de Mekong recibió señales alentadoras cuando el número de visitantes aumentó significativamente y las actividades del sector se recuperaron gradualmente en la nueva dirección de “adaptación segura a la pandemia de COVID-19”.

El Delta de Mekong se extiende por la ciudad de Can Tho y 12 provincias: Long An, Tien Giang, Ben Tre, Vinh Long, Tra Vinh, Hau Giang, Soc Trang, Dong Thap, An Giang, Kien Giang, Bac Lieu y Ca Mau. Entre ellas, el clúster turístico en el este de la región del delta incluye las provincias de Ben Tre, Vinh Long, Tien Giang, Tra Vinh, Long An y Dong Thap. Debido a los impactos de la situación epidémica, el turismo en esta zona enfrentó dificultades, el número de visitantes disminuyó considerablemente y muchas empresas de servicios turísticos tuvieron que suspender temporalmente sus operaciones.

Sin embargo, gracias a la preparación, las localidades registraron signos de recuperación iniciales, especialmente, el Año Nuevo Lunar de 2022 se considera el momento que marcó la reactivación de la industria del ocio después de un largo periodo en paro. El número de turistas incrementó, a medida que los viajeros se van “adaptando” paulatinamente a las actividades turísticas en el contexto de la nueva normalidad.

En Ben Tre, con el fin de “reactivar” el turismo local, se intensificó la propaganda sobre la provincia como un destino seguro, amigable y de calidad; también se impulsó la implementación de actividades de conexión, cooperación y desarrollo turístico con Ciudad Ho Chi Minh y otras localidades, centradas en la creación de productos y programas atractivos y únicos.

En Vinh Long, desde finales de 2021, la provincia apoya activamente a los establecimientos turísticos a desarrollar planes de prevención y tratamiento del COVID-19, fortalecer la promoción, y construir paquetes promocionales para atender la demanda de los excursionistas.

Mientras, según el director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Tien Giang, Nguyen Duc Dam, la localidad se enfoca en mejorar las instalaciones, restaurar y desarrollar productos turísticos, promover la aplicación de e-Marketing y tecnologías avanzadas, y atraer a los inversores, en un esfuerzo por alcanzar la meta de recibir 1,1 millones de visitantes este año, el doble de la cifra registrada en 2021.

Al determinar que la reactivación del turismo en las condiciones de “nueva normalidad” es tanto un desafío como una oportunidad, las localidades orientales del Delta de Mekong se empeñan en desplegar soluciones para estimular la demanda, restaurar las actividades del sector y diversificar los productos para promover las ventajas disponibles y atender a los visitantes.

Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Vinh Long, la provincia se concentra en construir y mejorar la calidad de cuatro productos específicos, a saber, el turismo de homestay (alojamiento familiar), agrícola, cultural-espiritual y de oficios tradicionales. En consecuencia, el conjunto de islas de An Binh, en el distrito de Long Ho, cuenta con dos albergues de familia de estándar de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y uno a nivel provincial. Además, se esfuerza por desarrollar el Canto Boi en un producto turístico regular, atractivo y competitivo.

Por otro lado, la provincia de Tien Giang cuenta con 32 kilómetros de costa y también alberga el río Tien, lo que favorece el sistema de transporte por vía terrestre y fluvial. Por tal motivo, la localidad se enfoca en implementar muchas soluciones para desarrollar el ecoturismo.

En tanto, la provincia de Ben Tre, considerada una isla verde en medio del río Mekong, espera recibir entre 3,2 y cinco millones de visitantes para 2030, de los cuales los viajeros internacionales representan del 46 al 48 por ciento.

Según el director del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Ben Tre, Doan Van Danh, la provincia posee muchas aldeas dedicadas a oficios tradicionales, como el cultivo de plántulas y flores ornamentales, procesamiento de pescado, elaboración de vino y dulces de coco. Además, el programa “Una comuna, un producto” (OCOP), con muchas especialidades locales como pomelo verde, durian, frutos secos, miel, pescado desecado, vino, y sobre todo productos elaborados de coco también acapara la atención de muchos visitantes.

Para encontrar soluciones en la adaptación a la “nueva normalidad”, las provincias y ciudades del Delta de Mekong, incluido el clúster oriental, se enfrascan en promover la transformación y la conectividad en aras de superar las dificultades. Para lograr ese objetivo, desde principios de 2022, las provincias del clúster firmaron un programa de cooperación y conexión para el desarrollo turístico, en pos de acelerar la recuperación y el desarrollo del sector acorde con la nueva situación.

La famosa aldea de flores Sa Dec, en la provincia de Dong Thap, también constituye uno de los destinos atractivos para los turistas (Foto: VNA)

En 2022, las localidades continúan cooperando y apoyándose en la implementación de contenidos tales como: intercambio de información sobre la situación de desarrollo turístico, mejora de la eficacia de la gestión estatal al respecto, desarrollo de nuevos productos y mercados, así como capacitación y desarrollo de recursos humanos. También colaboran en las labores de propaganda, despliegue del turismo experimental y aplicación tecnológica.

Desde los primeros días de “reanudación” de las actividades turísticas locales, Ben Tre además coordinó con Ciudad Ho Chi Minh para organizar una conferencia para la cooperación y desarrollo turístico entre ambas partes, en adaptación segura a la COVID-19.

Mientras, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Tien Giang colaboró con sus similares de Ciudad Ho Chi Minh y otras provincias y ciudades del Delta de Mekong para estudiar las rutas y destinos turísticos, en aras de elaborar tours y asociar el desarrollo de la industria sin humo con la captación de inversión, promover los sitios turísticos clave e intercambiar experiencias en la gestión estatal al respecto.

En Vinh Long, se organizó el segundo Festival de Turismo con el tema “El turismo de Vinh Long y las provincias en el clúster de desarrollo turístico en el este del Delta de Mekong – Destino seguro, amigable y atractivo”.

El director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Vinh Long, Phan Van Giau, dijo que las provincias deltaicas y Ciudad Ho Chi Minh firmaron un acuerdo de cooperación para el desarrollo del turismo, creando una base para que la industria del ocio promueva sus fortalezas, mejore el valor de sus productos, así como que se recupere y desarrolle./.