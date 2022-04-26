2022年头几个月，九龙江三角洲东部地区合作发展旅游联结体各省旅游业呈现积极信号，接待游客数量明显增加，旅游活动朝着“安全适应新冠疫情”的新方向逐步复苏。

九龙江三角洲地区包括芹苴市以及隆安、前江、槟椥、永隆、茶荣、后江、朔庄、同塔、安江、坚江、薄辽和金瓯等12个省。其中，九龙江三角洲东部合作发展旅游联结体包括槟椥、永隆、前江、茶荣、隆安和同塔等省。在长期受新冠肺炎疫情的影响之后，该地区的旅游业面临游客数量大幅下降，许多旅游服务企业暂时停止运营等诸多困难。

然而，各地旅游业已做好准备，各项工作出现积极信号，尤其是2022年的春节假期被视为标志着各省旅游业因受疫情影响而长期“冬眠”之后逐渐有起色的时期。各地接待游客数量大幅增加，尤其是游客心理也逐渐适应了在新常态下的各项旅游活动。

为了振兴旅游业，槟椥省以“槟椥水上生态旅游——安全、友好、优质目的地”为主题向游客加大宣传力度。槟椥省也促进开展胡志明市与其他省市之间的各项合作发展旅游活动并注重打造特色且具有吸引力的旅游产品。

永隆省自2021年底已积极协助旅游单位在制定防疫计划和出现新冠肺炎确诊病例时的处理计划，加大协助旅游宣传力度，促进旅游业发展等，动员其制定各项优惠活动，为未来一段时间迎接游客做好准备。

前江省文化体育与旅游厅厅长阮德担表示，前江省集中将旅游基础设施升级扩展，开发旅游产品以及加强将电子营销及4.0技术应用于招商引资。2022年，全省力争实现接待游客量达110万人次，比2021年翻一番的目标。

打造特色亮点

九龙江三角洲东部地区合作发展旅游联结体的各省市确定在新常态下恢复旅游业既是挑战也是机遇并正在开展刺激旅游需求，恢复旅游活动，多样化旅游产品等多项方案，以发挥现有优势并适应游客需求和心理的变化。同时，加强地区对接，开发更多旅游线路及新旅游产品，打造该地区特色亮点，从而吸引和留住更多游客。

永隆省文化体育与旅游厅表示，该省注重于开发和提升民宿旅游、农业旅游、文化-信仰旅游和手工艺村旅游等四种特色旅游产品的价值。永隆省龙湖县安平乡小贞民宿旅游区有两家满足东盟旅游标准的民宿和一家满足省级旅游标准民宿。尤其是，该省正完善“来永隆省看倍唱（Hát bội）表演”（越南南部地区人民的一种民间艺术）的旅游产品，将其发展成为具有吸引力的旅游产品，提高全省旅游业的竞争力。

前江省拥有32公里海岸线的优越地理位置和便捷的公路及水路交通系统的优势，注重于实施开发咸水生态区，淡水生态区、江河生态区等三类生态旅游与同塔梅生态区相结合，果园景观以及精神旅游的多项措施。

尤其是在被喻为九龙江三角洲地区的绿色岛屿的槟椥省，“槟椥江河生态旅游”一直是一种极具吸引力的旅游模式。根据至2030年槟椥省旅游发展计划，该省将力争实现至少接待320-500万游客，其中国际游客占游客总数46%-48%的目标。

槟椥省农业与农村发展厅厅长段文党表示，目前，该省正在将种苗生产、花盆、鱼干加工等当地各工艺村开发并为游客提供服务。此外，具有青柚、榴莲、干果、蜂蜜、鱼干，尤其是椰子类产品等省内具有优势的多种产品的“一乡一品”（OCOP）计划已深受游客的喜爱。

加强联结

为了在新常态下寻找新的适应措施，包括东部联结体在内的九龙江三角洲地区各省市正在大力改革，加强各地对接，以共克时艰。2022年初，东部联结体各省市已签订了旅游发展合作与对接计划，以在新常态下促进旅游恢复和发展。

2022年，东部联结体各省将继续相互配合开展交换旅游发展情况的信息，互相分享旅游业的经验和提高国家管理效率的方案，开发新的旅游产品和市场以及人力资源培训与开发等活动。同时，加强各省对接，推介旅游活动，组织旅游考察团（Famtrip）活动并在4.0技术应用方面相互支持，以推介和连接各旅游路线及旅游目的地。

重新开放当地旅游活动时，通过“胡志明市-槟椥省在安全适应疫情的条件下合作发展旅游”会议，槟椥省已与胡志明市配合寻找复苏和发展两个省市旅游业的方案。

前江省文化体育与旅游厅已同胡志明市旅游局及九龙江三角洲地区各省市配合组织8个旅游考察团，以建立发展旅游与招商引资相结合的旅游对接线路，促进推介各重点旅游市场以及分享国家管理经验等。

2022年4月份，永隆省举办主题为“永隆省和九龙江三角洲东部地区合作发展旅游联结体——安全、友好、具有吸引力的旅游目的地”的第二届旅游节。

永隆省文化体育与旅游厅厅长潘文饶表示，过去一段时间，九龙江三角洲地区各省市与胡志明市已签订发展旅游的合作与对接协议，为各省旅游业发挥其优势，带动各地旅游业复苏发展及提升旅游产品价值链创造便利条件。（完）