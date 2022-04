Pendant les premiers mois de 2022, le secteur touristique des localités membres du groupe de coopération pour le développement du tourisme à l’Est du delta du Mékong a connu des signes encourageants, le nombre de visiteurs ayant fortement augmenté. Les activités touristiques se redressent en s’adaptant en toute sécurité au COVID-19.

Le delta du Mékong comprend la ville de Can Tho et 12 provinces que sont Long An, Tien Giang, Ben Tre, Vinh Long, Tra Vinh, Hau Giang, Soc Trang, Dong Thap, An Giang, Kien Giang, Bac Lieu et Ca Mau. Le groupe de coopération pour le développement du tourisme à l’Est du delta du Mékong comprend les provinces de Ben Tre, Vinh Long, Tien Giang, Tra Vinh, Long An et Dong Thap. Le COVID-19 a gravement affecté le tourisme de cette région avec un fort recul du nombre de visiteurs et la fermeture temporaire de plusieurs établissements de services.

Cependant, le Nouvel An lunaire en 2022 a été considéré comme un moment important, marquant le début du redressement du tourisme dans ces provinces. Le nombre de visiteurs a fortement augmenté dans le contexte de nouvelle normalité.

A Ben Tre, les autorités renforcent la communication pour promouvoir l’image de la province en tant que destination écotouristique sûre, amicale et de qualité. Parallèlement, la province renforce la coopération avec Ho Chi Minh-Ville et d’autres localités pour concevoir de nouveaux services et programmes touristiques de qualité.

A Vinh Long, depuis fin 2021, les organes compétents assistent les établissements et entreprises du tourisme dans l’élaboration de plans de prévention et de réponse en cas de découverte de cas de COVID-19. Ils intensifient également la communication et la publicité, encouragent les entreprises à lancer des programmes promotionnels pour attirer des touristes.

Selon le directeur du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Tien Giang, Nguyen Duc Dam, sa province se concentre sur la modernisation d’infrastructures, le développement des produits touristiques et l’application de technologies de la 4e révolution industrielle pour attirer des investisseurs. Cette année, Tien Giang vise à accueillir 1,1 million de visiteurs, soit le double du niveau en 2021.

Promouvoir l’identité touristique

Les localités membres du groupe de coopération pour le développement du tourisme à l’Est du delta du Mékong prennent plusieurs mesures pour stimuler la demande, relancer les activités touristiques, diversifier leurs produits. Parallèlement, elles renforcent les liens régionaux, dans l’espoir de lancer de nouveaux circuits empreints de l’identité locale.

Selon le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Vinh Long, cette province se concentre sur le tourisme chez l’habitant (homestay), le tourisme rural, le tourisme culturel – spirituel et le tourisme de villages artisanaux. L’îlot de An Binh, district de Long Ho, comprend déjà deux homestay aux normes de l’ASEAN. Par ailleurs, Vinh Long s’efforce de faire du “hat boi” (opéra classique vietnamien) d’un produit touristique intéressant pour des visiteurs.

Avec 32 km de littoral, des réseaux de transport routier et fluvial, la province de Tien Giang opte pour le développement de l’écotourisme dans les zones humides, dans les vergers et du tourisme spirituel.

Ben Tre, elle, est déjà connue pour son écoutourisme. Selon son Plan de développement du tourisme pour 2030, la province vise à accueillir au moins de 3,2 à 5 millions de visiteurs, dont les étrangers représentant de 46% à 48%.

Selon le directeur du Service de l’Agriculture et du Développement rural de Ben Tre, Doan Van Danh, la province compte actuellement plusieurs villages artisanaux qui peuvent servir les touristes. Ces villages sont spécialisés dans la production de fleurs ornementales, la transformation de poissons, la production de vins ou de bonbons à la noix de coco… Plusieurs spécialités de Ben Tre comme pamplemousses, durians, fruits séchés, miel et noix de coco, satisfont plusieurs touristes.

Renforcement des liens

Dans le contexte de nouvelle normalité, le delta du Mékong en général, le groupe de coopération pour le développement du tourisme à l’Est du delta du Mékong en particulier, promeuvent le renforcement des liens et la connectivité pour surmonter les difficultés. Début 2022, les provinces du groupe ont signé un programme de coopération pour la reprise et le développement du tourisme dans la nouvelle conjoncture.

Village des fleurs de Sa Dec, province de Dong Thap. Photo: VNA

En 2022, ces provinces continuent de s’entraider en échangeant des informations, des expériences et des mesures pour améliorer la gestion publique du tourisme. Elles se soutiennent en outre dans le développement de nouveaux produits et marchés, dans la formation de personnel, dans les activités de promotion du tourisme, ainsi que dans l’application de technologies modernes…

Ben Tre collabore avec Ho Chi Minh-Ville à la recherche de mesures favorables à la reprise et au développement du tourisme. Les deux localités ont conjointement organisé un séminaire sur la coopération dans le tourisme dans le contexte d’adaptation en toute sécurité au COVID-19.

À Tien Giang, le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme s’est coordonné avec ses homologues de Ho Chi Minh-Ville et d’autres localités du delta du Mékong pour organiser des délégations afin d’examiner des itinéraires et des destinations touristiques, d’édifier des circuits touristiques…

Le directeur du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Vinh Long, Phan Van Giau, a indiqué que les provinces du delta du Mékong et Ho Chi Minh-Ville avaient signé des coopérations dans le développement touristique. Ces coopérations permettent aux localités concernées de mieux exploiter leurs avantages au service de la reprise et du développement de ce secteur./.