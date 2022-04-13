尽管对航空出行的需求仍低于新冠疫情爆发之前，但随着越南政府逐步开放国内外市场，2022年头几个月，越南航空业正呈现许多积极迹象。预计，今年航空业将再次增长并带动包括旅游业在内的许多其他领域和行业可持续发展。

越南政府正开展实施降低起降价的50%及国内航班的飞行服务费和减免2022年航油环保税的50%等多项机制与政策，为企业纾困创造便利条件。

各航空公司已逐步恢复所有航线，增加班次，以满足人民的出行需求并升级完善运营服务，为旅客提供安全、便捷的飞行体验。目前，越南航空公司已恢复与日本、韩国、泰国、新加坡等许多国家的国际航线。这些积极信号有助于增强对越南航空业未来前景的信心，有望引领复苏浪潮，为旅游业等诸多领域恢复发展做出贡献。

增加服务旅游的航班数量

越南民航局科学技术环境司司长阮福胜表示，越南航空在后疫情时代预计保持8-10%的旅客增长率和10-12%的货物增长率。

航空业还将安全保障监测工作的有效实施（EI）水平提高至80-90%，确保每年执行航班数量达250-300万趟，尤其是至2025年将全国机场系统的吞吐量从9100万人次提升至2亿人次。

对于国内市场，每年5月底至8月底期间，越南各家航空公司将集中增加旅游航线航班，促进旅游业与航空业并行发展。

胡志明市旅游局局长阮氏映华

对于航空业与旅游业合作的问题，胡志明市旅游局与越南机场地面服务一人有限责任公司（VIAGS）在胡志明市签署了合作协议，以促进该市乃至全国旅游市场的恢复并可持续发展。在2022-2027年阶段，该协议的合作内容主要注重于提高游客数量及质量，为胡志明市乃至越南旅游业发展做出贡献。

胡志明市旅游局局长阮氏映华表示，这是一个重要的里程碑，为胡志明市旅游业复苏并进一步发展奠定基础。越南机场地勤一人有限责任公司也在人力资源，推介胡志明市在全球市场的旅游形象等方面为该市旅游业提供支持，以提高旅游服务质量。

为推动航空业在当前阶段的发展，越南国际航空展创始人梁氏春指出，目前，须集中吸引国内外投资并扩大贸易规模等，以推动航空业发展。这也是向国际市场推介越南国家、文化及人民形象的切实活动。（完）

周功宣