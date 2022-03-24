凭借所取得的积极成果，马来西亚总理伊斯梅尔·萨布里·雅可布的访越之旅为今后越马战略伙伴关系不断蓬勃发展注入动力。







访问越南期间，伊斯梅尔·萨布里与越南政府总理范明政举行会谈；礼节性拜会越共中央总书记阮富仲；会见国家主席阮春福和国会主席王廷惠；会见了越南领先企业领导和旅越马来西亚社群代表；出席两国之间合作文件互换仪式等。



为进一步巩固和推动越马合作关系发展注入动力

伊斯梅尔·萨布里此次访问在越马两国传统友好和全面战略伙伴关系呈现良好发展势头的情况下进行。两国将于2023年纪念建交50周年。此次访问有助于加强双边关系，提高两国在后疫情时代的综合力量。此次访问同时还是双方探索双边合作新的领域，讨论双方共同关心的国际和地区问题，助推两国贸易和投资活动。

在与伊斯梅尔·萨布里举行会谈时，范明政强调，伊斯梅尔·萨布里此次访越具有重要意义，为进一步巩固和推动两国合作关系发展注入动力。



伊斯梅尔·萨布里强调，马来西亚将进一步加强与越南的密切合作关系置于最高优先位置。

两位领导一致同意加强在各领域的合作，一道努力实现经济社会复苏和发展，其中包括加强各级代表团互访，发挥现有双边合作机制效果，有效落实2021-2025年越马战略伙伴关系实施行动计划，扩大民间交流和为2023年举行庆祝两国建交50周年系列活动做好准备。

马来西亚将进一步加强与越南的密切合作关系置于最高优先位置。

各位领导高度评价两国战略伙伴关系的强劲和务实发展。双方同意加强政治互信，推动越马战略伙伴关系日益深入且全面发展，特别是在两国即将迎来2023年越马建交50周年的背景下。

双方重申通过增进高级别会晤和巩固尤其是经济、科技合作联委会（JCM）和贸易联委会（JTC）等现有双边合作机制，进一步深化政治和经济合作。双方同意保持协调与配合，有效实施已签署的协议，包括越南-马来西亚实施战略伙伴关系行动计划（2021~2025年）。

对于地区问题，两国领导人重申东盟在东海问题上的一贯立场，再次强调维护东海和平、安全、稳定以及航行和飞越自由与安全，在1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）等国际法原则的基础上和平解决争端，不使用武力或以武力相威胁等的重要性。双方呼吁全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），推动“东海行为准则”（COC）的具体谈判取得实质性进展，符合包括 1982 年《联合国海洋法公约》在内的国际法。双方强调需要维护和促进有利于COC谈判的环境。



力争实现2025年双边贸易额达180亿美元的目标

在会谈和会见中，越马两国领导人强调了推动双边贸易均衡、可持续发展的重要性，力争2025年双边贸易额达180亿美元，朝着创造两国贸易平衡的方向迈进。双方同意为农水产品、清真产品、加工食品、电子产品和零部件等两国主要出口商品开放市场提供便利。



马来西亚国际贸易与工业部东盟经济一体化高级经理加米拉·哈吉·哈桑（Jamilah Haji Hassan）接受越通社驻吉隆坡记者的采访时评价说，新冠疫情后，越南与马来西亚促进双边经济合作，特别是在贸易投资领域的合作前景仍然广阔。

越马两国领导人强调了推动双边贸易均衡、可持续发展的重要性，力争2025年双边贸易额达180亿美元，朝着创造两国贸易平衡的方向迈进。

加米拉说，2021年，马来西亚以出口额达数十亿美元，成为东盟最大出口商。马来西亚对越南大米的质量予以高度评价。



此外，马来西亚也是越南制造业和房地产领域的最大投资商，其中值得一提的是加穆达·伯哈德（Gamuda Berhad）、成功集团（Berjaya Corp Bhd）、大众银行（Public Bank）、联昌国际银行(CIMB Bank)等。

马来西亚房地产公司Gamuda Land在河内投资建设的Gamuda Gaderns小区。图自越通社

越南和马来西亚还有许多其他潜在领域可以重点拓展，包括清真穆斯林食品生产。在清真食品合作方面，越南自2016年开始向马来西亚市场出口清真食品，2016-2020年期间，出口额达53.2亿林吉特（约合12.6亿美元），占马来西亚进口总额的17%。马来西亚期待，到 2022 年，越南将成为马来西亚 10 大清真食品出口国之一。

越南工贸部部长阮鸿延在会见马来西亚国际贸易与工业部部长阿兹敏·阿里（Mohamed Azmin Ali）。图自congthuong.vn

越南工贸部部长阮鸿延在会见马来西亚国际贸易与工业部部长阿兹敏·阿里（Mohamed Azmin Ali）时所强调，目前，在越南清真食品消费需求日益增加。然而，获得清真认证的越南食品比例仅达20%。因此，越方希望马来西亚方面援助推动该领域发展，为到2025年将双边贸易额提升至180亿美元做出贡献。

阿兹敏·阿里强调，马来西亚企业愿向越南企业分享经验，帮助越南企业更容易获得清真认证。特别，即将在越南举办的第31届东南亚运动会时，越南将迎接许多具有消费清真产品需求的游客。这将是越马两国企业进行合作，打造与两国潜力相称的清真生态系统的良好机会。

马来西亚目前是越南在东盟的第二大贸易伙伴，也是世界第九大贸易伙伴。此外，越南是马来西亚在东盟的第三大贸易伙伴。



据工贸部统计，2021年双边贸易额达到125亿美元，同比增长25.3%。2022年前两个月，越南与马来西亚进出口总额达到近22亿美元，同比增长20%。

在投资方面，马来西亚以在越投资项目668个和注册资本总额130亿美元是越南在东盟第二大投资国，仅次于新加坡，在对越投资的140个国家和地区中排名第10位。

因此，两国扔到人同意扩大两国投资合作，特别是在自动化、智慧物流、创新、高科技、数字经济、数字化转型等潜力巨大的领域。两位领导也一致同意保持协调联动，提升《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等双方所加入的各项自贸协定的利用效率，从而加强两国之间的贸易关系。



签署多项合作协议

访越期间，马来西亚总理伊斯迈尔·沙必里和政府总理范明政见证了两国合作文件换文签字仪式，包括越南政府和马来西亚政府关于法律合作的谅解备忘录；越南政府和马来西亚政府关于聘用、就业和劳工遣返的谅解备忘录、两国外交部直属外交学院的合作议定书、越南通讯社与马来西亚国家通讯社的合作协议等。

越通社社长武越庄（右二）与马新社首席编辑于努斯互换合作协议。图自越通社



此前，越南通讯社（简称越通社-VNA）社长武越庄与马来西亚国家通讯社（简称马新社-Bernama）首席编辑于努斯（Khairdzir Md Yunus）在河内国家通讯中心举行会谈并签署合作协议。马新社代表团系越通社在2022年接待的首个合作伙伴。



根据合作协议，两家通讯社保持文字新闻和图片新闻的交流，并加强电视和图表新闻的交流。两家通讯社领导承诺保持两国高层代表团互访的信息交流；支持两个机构的常驻记者；考虑开展与媒体相关的其他合作活动的可能性；继续在双方参加的地区和国际新闻论坛上，特别是在亚太通讯社组织（OANA）的框架内相互支持；在专业和技术领域的人才培训方面加强合作及互换经验。

越南通讯社（简称越通社-VNA）社长武越庄。图自越通社

武越庄介绍了越南在2022年承办第31届东运会的相关信息；强调作为活动的新闻和图片的东道国通讯社，越通社愿向马新社提供有关活动的信息，希望马新社在本社的新闻产品上加大推广该活动的信息。



武越庄建议，两家通讯社加大使用彼此的信息；今后的报道内容侧重于后疫情时代加强合作共同复苏和发展经济；研究在传媒活动中的数字化转型加强合作并互换经验，借鉴彼此数字化转型运营模式。两国面向在2023年庆祝建交50周年，武越庄希望，越通社和马新社联合举行传媒活动，并建议将其纳入两国正式宣传提案中。

于努斯对武越庄提出的建议表示赞同，表示希望新签署的合作协议将扩大双方战略合作关系并将双方关系提高到新水平。

凭借所取得的积极成果，马来西亚总理伊斯梅尔·萨布里·雅可布的访越之旅为今后越马战略伙伴关系不断蓬勃发展注入动力。（完）

https://zh.vietnamplus.vn/马来西亚总理伊斯梅尔萨布里圆满结束对越南的正式访问/160905.vnp

https://zh.vietnamplus.vn/越南与马来西亚努力实现2025年双边贸易额达180亿美元的目标/160900.vnp

https://zh.vietnamplus.vn/越南与马来西亚发表联合新闻公报/160870.vnp

周功宣

杜庆漓