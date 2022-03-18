题为“广南-绿色旅游目的地”的2022广南国家旅游年（“Visit Viet Nam Year – Quang Nam 2022）有望成为在新形势下推动旅游业复苏和发展的良好机会。旅游年内举行的各项活动，特别是全国旅游活动从3月15日起全面恢复将有助于提升越南旅游形象、地位和品牌。

2022年广南国家旅游年开幕式将于3月25日在会安市记忆岛举行。图自ttvhqnam.vn

据越南文化体育旅游部的信息，2022年广南国家旅游年开幕式将于3月25日在会安市记忆岛举行，闭幕式将于12月底在南会安Vinpearl度假村举行。

响应2022旅游年的活动将按照6大主题陆续开展，包括“春游广南”（2022年1月至3月），水乡旅游、农业旅游和“一乡一品”产品旅游（4月至6月），“与朱莱有约”旅游（4月至9月），各民族文化和传奇的胡志明小道旅游（5月至8月），广南—夏季感受（5月至9月）和“遗产色彩”旅游（9月至12月）等。所有活动均符合绿色旅游标准，如环保旅游目的地、确保游客安全。













2021年12月，广南省在瑞士可持续旅游计划（SSTP）的协助之下颁布了绿色旅游标准，在参考国际25套有关酒店、度假村、民宿、旅行、旅游目的地等可持续旅游标准基础上因地制宜地进行调整。

环境友好型旅游

近年来，旅游界与当地政府团结一道，为打造会安环境友好型形象作出了贡献，例如从源头分类垃圾、避免使用塑料制品和优先使用环境友好型产品等较小行动。

广南省旅游协会主席潘春青表示，会安市和广南省诸多旅行企业开发绿色旅游产品和负责任的旅游体验活动。其改变了使用不可生物降解废物的习惯，将废物变成有用的资源。

目前，会安市60多家企业已签署无垃圾承诺协议，力争到2025年至少有70-100家单位获得绿色旅游标签认证，面向为会安市申请绿色旅游目的地认证构建法律走廊。

2017年起，会安皮划艇旅游公司推出淮河上皮划艇与捡垃圾相结合旅游线路，吸引了许多游客参加。这条旅游线路费用为 10 美元/人，划船 4 小时，一边观光，一边打捞垃圾。

众多国内外游客先是出于好奇而参加此旅游活动，然后真正对此形式感兴趣。 该旅游线路有助于保护会安栖息地，特别是秋盆河下游，那里有一片生态系统多样的红树林和占婆岛生物圈保护区。

会安也是率先减少塑料垃圾和建设环境友好型模式的地方。诸多餐厅不使用塑料吸管和塑料杯，而是使用由大米制成的吸管和纸杯。





使用由大米制成的吸管和纸杯。图自 congthuong.vn

会安Sapo餐厅五年来将300公升用过的食用油转化为厨房肥皂，而不是将其直接排放到环境中。从2018年底至今，安然农场度假村回收了约300公斤的一次性肥皂。

农业生态旅游

同塔省正在大力发展农业和农村生态旅游、社区旅游、环境友好型绿色旅游等模式，增加游客的体验。

这种模式不仅帮助人民保护环境，而可以弘扬当地独特的文化特色。 农业旅游的发展还有助于提高农产品的价值，为农村劳动者提供更多的就业机会，为农民提供稳定的收入。

沙沥市玫瑰田旅游区。图自 baovanhoa.vn

为了吸引游客的眼球，沙沥市积极动员花卉路线上的农户参与社区旅游模式的建设与发展过程；鼓励企业和经营户开发观光旅游服务，如建设花村观景台、花田、景观小桥，以吸引更多游客前来参观、体验与拍照。

沙沥市玫瑰田旅游区推出了花河产品，种植5000平方米丝瓜，为游客划独木舟看丝瓜营造一个清新通风的空间，让游客在劳累了一天后得以休息。

来旺县共有9个橘子和橙子园的参观景点，为游客提供服务。 与传统农业生产模式相比利润增长了1倍。

划独木舟观赏莲花田。图自 baodongthap.vn

“塔梅莲花田”模式开发体验式旅游类型，例如划独木舟观赏莲花田、钓鱼和享受乡村美食和许多由莲花制成的菜肴。

同塔省将旅游业确定为重要的经济产业，鼓励人民在旅游领域创业，同时利用数字化转型，集中开发河流旅游和生态旅游，将其与保护自然资源相结合。（完）

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阮秋恒

阮氏秋贤