2023年的越南外交硕果累累

2023年，越南外交工作取得重大成就。在这一年里，越南分别迎接美国总统拜登和中共中央总书记、国家主席习近平等世界上第一大和第二大经济体领导人的到访；越南也同日本提升两国关系为全面战略伙伴关系，迎接韩国总统尹锡悦访问等。这些国家都是世界上的重要经济体，为越南的发展事业提供巨大支撑。

硕果累累

在地缘政治动荡加剧全球经济风险的背景下，越南在2023年所取得的外交成就，特别是与世界各大国关系的提质升级，再一次证明了越南竹子外交路线是非常正确的，为提升越南在国际舞台上的地位和威望做出了重要贡献。

中国驻越南大使熊波



“中共中央总书记、中国国家主席习近平访问越南是中越两党最高领导人在新形势下保持和加强高层战略沟通的一次非常重要的机会。此次访问已将在中越全面战略合作伙伴关系15年的深厚积累的基础上进一步确定新时代两国关系的新定位，明确两国关系下一步发展的新方向，为两国在各个领域的合作开辟新前景，为两国关系的持续发展注入新的动力。所以可以说是新定位新方向新动力。”

北京对外经济贸易大学越语学院副院长尚峰副教授

受访者供图

“近平总书记、国家主席访越之旅开启中越双边关系的新时期。根据联合声明，中越两党两国将继承和弘扬双边关系的友好传统，在六大方向上全面深化合作，推动构建具有战略意义的中越命运共同体。通过此次访问期间双边签署的《联合声明》和36项合作文件，可知两国合作力度之大、合作范围之广、合作内容之务实，都是前所未有的。因此，中越两国的合作前景将是十分广阔的。”

尚峰副教授强调，具有战略意义、为两国人民幸福、为人类和平与进步而努力、符合联合国宪章和国际法的越中命运共同体的建立对于推动世界和地区和平，促进人类社会的共同繁荣具有重要意义，即在全球范围内为相邻国家间关系树立典范，开辟了邻国间关系的新模式，推动双边关系在各领域全面提升和发展，同时彰显社会主义的制度优势，将推动国际共产主义运动和世界社会主义不断蓬勃发展。

中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平对越南进行国事访问期间同越共中央总书记阮富仲、越南国家主席

武文赏、越南政府总理范明政和越南国会主席王廷惠进行会谈和会见。图自越通社

“具有战略意义、为两国人民幸福、为人类和平与进步而努力、符合联合国宪章和国际法的越中命运共同体的建立对于推动世界和地区和平，促进人类社会的共同繁荣具有重要意义” 北京对外经济贸易大学越语学院副院长尚峰副教授

受访者供图

“习近平总书记、国家主席访越之旅开启中越双边关系的新时期。根据联合声明，中越两党两国将继承和弘扬双边关系的友好传统，在六大方向上全面深化合作，推动构建具有战略意义的中越命运共同体。通过此次访问期间双边签署的《联合声明》和36项合作文件，可知两国合作力度之大、合作范围之广、合作内容之务实，都是前所未有的。因此，中越两国的合作前景将是十分广阔的。”

2023年，在美国总统拜登访问越南期间，两国关系提升为致力于和平合作与可持续发展的全面战略伙伴关系，标志着双边关系的重要里程碑。

美国总统约瑟夫·拜登对越南进行国事访问期间同越共中央总书记阮富仲、越南国家主席武文赏、越南政府总理范明政和越南国会主席王廷惠进行会谈和会见。图自越通社

美国相信并尊重越南政治体系和领土完整，自豪地成为越南的伙伴，共同努力实现共同目标，努力确保两国人民的安全和繁荣。凭借整个政治体系所付出的巨大努力，越南外交工作已充分彰显了“越南竹子外交”的特色，成为了2023年国内成就整体中的巨大亮点。美国总统约瑟夫·拜登对越南进行国事访问期间同越共中央总书记阮富仲、越南国家主席武文赏、越南政府总理范明政和越南国会主席王廷惠进行会谈和会见。图自越通社

竹子外交—2023年越南外交取得成功的关键所在

自越南共产党第十三次全国代表大会成功召开以来，除了机遇之外，世界和地区演变复杂难料，对我国带来更加严重的挑战。

凭借整个政治体系所付出的巨大努力，越南外交工作已充分彰显了“越南竹子外交”的特色，成为了2023年国内成就整体中的巨大亮点。

具有战略确定性的竹子外交得到灵活地运用，帮助越南体现自己的观点和看法，符合国际总体形势，同时使越南的朋友圈不断扩大。迄今，越南已同6个国家建立全面战略伙伴关系，包括中国、俄罗斯、日本、印度、韩国和美国。

新南威尔士大学澳大利亚国防学院的越南研究专家卡尔·塞耶教授

“这些成就背后是越南竹子外交的应用。这一理念由阮富仲总书记在2016年的一次外交会议上首次提出，在越南外交政策的指导原则中一直得到重申。这是一个隐喻，用简单的语言表达复杂的想法。竹子以其坚韧性而著名。它可以被击倒，被风吹打，甚至弯曲，但它依然持续生长和坚韧不拔。此外，我曾多次访问越南，我认为，越南凭借颇具吸引力的风土人情和饮食文化而成功地与不同国家的人建立牢固的关系。”

越南在亚洲和世界舞台上扮演日益重要的角色。2023年，越南与韩国、日本和美国等世界大国的关系已提质升级。其彰显了越南正在追求外交关系多样化、多边化，成为世界各国朋友的主张政策。



澳大利亚驻越南大使安德鲁•戈列济诺夫斯基和加拿大驻越南大使肖恩·佩里·斯泰尔接受越通社记者采访时表示，2023年是越南外交“活跃”、“特殊”的一年。

澳大利亚驻越南大使安德鲁•戈列济诺夫斯基

“2023年，越南与世界多国庆祝建交50周年，许多国家高层领导对越南进行访问。这反映了越南的地位。越南正在成为亚洲乃至世界最重要的国家之一。我们已知道越南与韩国、日本和美国等一些重要国家促进了双边关系，我认为这体现了越南对世界的重要观点。此外，我对2024年的展望持乐观态度，澳大利亚与越南双边关系也提升为全面战略伙伴关系。”

在2023年12月19日举行的第32次外交会议上，越共中央总书记阮富仲评价说，自越共十三大召开以来，特别是2023年，越南外交工作取得许多重要且具有历史性意义的成就，成为国家总体成就中的亮点。这些成就充分彰显党的正确路线以及以阮富仲总书记为首的中央委员会、政治局、书记处的英明领导，是各级政府、各部委行业以及整个政治体系的共同努力的结晶。

加拿大驻越南大使肖恩·佩里·斯泰尔

“我们都知道，2023年越南是世界上迎来美国和中国两个超级大国高层领导进行国事访问的唯一一个国家。这表明越南已吸引世界各国的关注，体现在越南经济的发展和引资情况。外企来到越南，是因为在全球经济和安全充满动荡的背景下，越南仍然拥有安全的投资环境。这是越南的宝贵财富，多年来一直得到有效开发。“

越南在地区和国际舞台上发出积极的声音

在多边层面上，2023年，越南在联合国等国际舞台上留下了重要的外交印迹 。2023年，越南在联合国人权理事会成国、联合国教科文组织执行委员会委员、联合国教科文组织保护非物质文化遗产公约政府间联合委员会成员等岗位上，继续做出了许多富有意义的贡献。

越南在多边论坛上的地位和威望不断得以肯定。图自越通社

“越南一直在追求支持多边主义的原则。积极参与东盟和联合国各项事务。因此，越南作为国际秩序的维护者，通过多边机构，在2023年实现这一职责。” 新南威尔士大学澳大利亚国防学院的越南研究专家–卡尔·塞耶 教授

越南在地区和国际舞台上发出积极的声音，充分体现越南在解决全球事务中所扮演的地位和责任。在土耳其地震中，越南派遣了救护救难力量，赴土耳其开展救灾工作。与此同时，越南还为联合国维和行动作出重要贡献。

2023 年，国际体系因俄乌冲突的深度、广度和烈度都在不断升级，加沙冲突的爆发而变为两极分化。美国与中国、美国与俄罗斯的超级大国竞争加剧。

在此背景下，竹子外交意味着越南通过利用与所有大国的多边和多元化关系渠道，保持独立和自力更生的主要立场，而不是被迫选边站队。因此这就是一个重大成就。

“越南竹子外交”政策的成就是越共十三届上半任期越南外交事业取得的显著成就。在地缘政治动荡加剧全球经济风险的背景下，越南在2023年所取得的外交成就，特别是与世界各大国关系的提质升级，再一次证明了越南竹子外交路线是非常正确的，为提升越南在国际舞台上的地位和威望做出了重要贡献。（完）

越共中央总书记阮富仲同中共中央总书记、国家主席习近平进行茶叙。图自越通社

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