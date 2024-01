LA CRÉATIVITÉ POUR ACCROITRE LA “SOFT POWER” DE LA CULTURE VIETNAMIENNE

Un spectacle présentant la quintessence et le caractère unique du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Photo: VNA

Les produits de l’industrie culturelle apportent de plus en plus au monde l’image d’un Vietnam beau et riche en identité. L’élément créatif de la culture, transformant les ressources culturelles en produits qui attirent le public, apportant des avantages économiques et sociaux, a été mis en œuvre avec succès par de nombreuses localités, créant une attraction et une image de marque pour de nombreuses destinations.

En particulier, de nombreux sites patrimoniaux qui semblaient oubliés sont désormais “réveillés” par la créativité artistique et l’enthousiasme de la communauté. Cela signifie également que la communauté s’unit pour promouvoir des valeurs, augmentant ainsi l’attrait du “soft power” de la culture vietnamienne.

Réveiller les patrimoines “endormis”

En 2019, Hanoi, avec son histoire millénaire, est devenue la première ville du pays à être désignée ville créative, membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

La conception “Porte lumineuse” remporte le premier prix lors du concours visant à concevoir le «Kilomètre zéro» – un symbole culturel national et une destination touristique importante dans la région autour du lac Hoan Kiem à Hanoi. Photo: hanoimoi.vn

Depuis son adhésion au Réseau des villes créatives de l’UNESCO, Hanoi a peu à peu affirmé la créativité implacable de la ville plus que millénaire, avec notamment le Festival du design créatif de Hanoï qui débute depuis 2021.

En 2023, le festival ayant pour thème “Écoulement” s’articule autour de trois piliers principaux : Design – Communauté – Créativité, contribuant à réveiller des patrimoines riches en valeurs culturelles uniques, à reconstruire le patrimoine industriel en un espace utile, en vue d’une valeur économique, culturelle et sociale.

La représentation artistique à l’usine ferroviaire de Gia Lâm. Photo: VNA

L’usine ferroviaire de Gia Lâm devient un lieu de créativité artistique. Photo: VNA

Le château d’eau de Hang Dâu, un autre lieu de créativité artistique. Photo: VNA



Le lieu du festival – l’espace du patrimoine industriel vieux de près de 120 ans a été transformé en un complexe créatif avec des œuvres architecturales uniques et accueille près de 60 activités, expositions et événements artistiques et communautaires.

L’usine ferroviaire de Gia Lâm, construite en 1905 par les Français pour tirer parti de l’industrie ferroviaire à cette époque, fait partie des principaux lieux du Festival du design créatif de Hanoï 2023. Photo: VNA

Selon la vice-présidente du Comité populaire de Hanoi, Vu Thu Ha, la ville a organisé chaque année cet événement ainsi qu’une série d’activités visant à promouvoir le potentiel et les atouts de la capitale, à sensibiliser la communauté vers la connectivité et l’expansion de la coopération dans de multiples domaines du design créatif et des industries culturelles, et à concrétiser ses engagements envers l’UNESCO en rejoignant le Réseau des villes créatives.

Le Festival du design créatif de Hanoï contribue à réveiller des patrimoines riches en valeurs culturelles uniques, à reconstruire le patrimoine industriel en un espace utile, en vue d’une valeur économique, culturelle et sociale.. Photo: hanoimoi.vn

Les experts culturels estiment également que la politique de délocalisation des installations de production industrielle hors du centre-ville a laissé un riche patrimoine industriel qui attend d’être réveillé. Le festival a créé de nombreuses expériences, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’industrie culturelle de la capitale, visant un développement durable.

Ramla Khalidi, coordonnatrice résidente par intérim des Nations Unies au Vietnam . Photo: PNUD

Selon Ramla Khalidi, coordonnatrice résidente par intérim des Nations Unies au Vietnam, le festival honore les riches ressources culturelles créatives de la capitale et apporte une nouvelle vitalité à la ville. Hanoï a prouvé que la culture est le moteur du développement socio-économique.

Spectacle de gong lors du Festival de gongs des Ede dans la province de Dak Lak au village culturel et touristique des groupes ethniques vietnamiens à Hanoi. Photo: VNA

Le Festival “Retour à la contrée du quan ho” à Bac Ninh. Photo: VNA

Le “xoe Thai” est pratiqué dans le village de l’ethnie Thai qui vit dans les localités montagneuses du Nord-Ouest, notamment Yên Bai, Lai Châu, Son La et Diên Biên.. Photo: VNA

Une étape importante pour le développement de l’économie de la connaissance

La Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam jusqu’en 2020, vision pour 2030 a vu le jour en septembre 2016. Il s’agit d’un effort du Vietnam en matière de réforme institutionnelle, d’élimination des goulots d’étranglement et de changement des perceptions pour former un cadre de politique en vue d’intégration des industries culturelles.

La mise en œuvre de la Stratégie montre que le cadre de politiques a démontré sa capacité à protéger et à promouvoir la diversité des expressions culturelles, à promouvoir progressivement l’image et l’identité et à accroître l’attractivité et la persuasion du “soft power” de la culture vietnamienne, a déclaré la professeure associée et docteure Nguyên Thi Thu Phuong, directrice de l’Institut national de la culture et des arts du Vietnam.

Les industries culturelles ont positivement contribué aux réalisations globales du développement socio-économique du pays. Au cours de la période 2018-2022, la valeur moyenne de la production des industries culturelles a atteint environ 44 milliards de dollars. La contribution des industries culturelles en 2021 a représenté 3,92 % du PIB et en 2022, 4,04 % du PIB. La stratégie détermine l’objectif de revenus des industries culturelles contribuant à 7 % du PIB d’ici 2030 et continuant à créer davantage d’emplois pour la société.

La Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam impulse la création de programmes et initiatives, dont le succès de Hanoï avec son adhésion au réseau des villes créatives de l’UNESCO dans le domaine de design. En 2023, la ville de Dà Lat dans la province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) et l’ancienne ville de Hôi An dans la province de Quang Nam (Centre) ont aussi rejoint le réseau des villes créatives de l’UNESCO. Dà Lat pour la musique et Hôi An pour l’artisanat et les arts populaires figurent parmi les 55 nouveaux membres à la suite de leur désignation par la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay. C’est une base importante, permettant ainsi au pays de construire et perfectionner des politiques et des mesures visant à développer une industrie culturelle digne de ses avantages et de ses potentiels inhérents….

Lors de la Conférence nationale sur le développement des industries culturelles du Vietnam tenu le 22 décembre 2023, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le développement des industries culturelles doit apporter une contribution importante à la construction d’une culture vietnamienne avancée, riche en identité nationale, et en même temps doit être placé dans le développement socio-économique global.

Photo: VNA

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, le développement des industries culturelles doit être associé à la promotion et à la diffusion de l’image du Vietnam et de son peuple. Les produits et services des industrie culturelles doivent veiller à répondre aux facteurs de “créativité, identité, spécialité, professionnalisme, transparence, compétitivité et durabilité”, sur la base de “Ethnie – Science – Masse”, en construisant progressivement des marques pour les produits et services au niveau national, et aussi à participer à la chaîne de valeur mondiale./.

Des activités artistiques à Hôi An attire un grand nombre de touristes. Photo: VNA