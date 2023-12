l’INTÉGRATION INTERNATIONALE ET LA DIPLOMATIE DE DÉFENSE CONTRIBUENT À LA DÉFENSE PRÉCOCE ET DE LOIN DE LA PATRIE

Le 13 novembre 2023, le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, a présidé une cérémonie d’accueil du général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense, en visite officielle au Vietnam du 12 au 14 novembre 2023. Photo: VNA

Héritant et appliquant de manière créative la stratégie consistant à «défendre le pays avant qu’il ne soit en danger » pendant la lutte révolutionnaire, le Parti communiste du Vietnam veille toujours à construire et à élargir la solidarité et la coopération internationales pour mobiliser les forces globales pour reconquérir et maintenir l’indépendance et l’unité nationales.

Dans l’œuvre de rénovation, le Parti dirige le pays à mettre en œuvre la politique d’intégration internationale profonde, avec l’importance attachée à la coopération en matière de défense, déterminant que la tâche de la diplomatie de défense est d’accélérer la coopération bilatérale, de promouvoir la coopération multilatérale, de renforcer la confiance stratégique, d’élever la position et le prestige internationaux du Vietnam et de son armée.

Le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense et Hugh Jeffrey, secrétaire général adjoint australien de la Défense chargé de la stratégie, de la politique et de l’industrie de défense, co-président le 6e dialogue sur la politique de défense Vietnam – Australie, à Hanoï, 12 mai 2023. Photo: VNA

La politique de défense nationale du Vietnam est pacifique et autodéfensive par nature. Le Vietnam règle résolument et systématiquement tous les différends et désaccords par des moyens pacifiques sur la base du droit international, prévient et repousse activement et proactivement les risques de guerre, réalise la devise de défense précoce et de loin de la Patrie et est prêt à se battre contre les guerres d’agression..

Le Vietnam préconise de ne pas se joindre à des alliances militaires, de prendre parti pour un pays contre un autre, de ne pas donner à tout autre pays la permission de créer des bases militaires ou d’utiliser son territoire pour mener des activités militaires contre d’autres pays, ni de recourir à la force ou de menacer de recourir à la force dans les relations internationales.

Intégration internationale et diplomatie de défense

Appréhendant profondément la question de la défense précoce et de loin de la Patrie, sous le leadership du Parti, la direction directe de la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense a mis en œuvre de manière synchrone et globale l’intégration internationale et la diplomatie de défense et a obtenu de nombreuses réalisations.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (2e à gauche) lors du Salon de défense Vietnam 2022. Photo: VNA

L’intégration internationale et la diplomatie de défense sont déployées dans le sens de l’expansion proactive de la coopération avec les pays du monde entier, en particulier les pays voisins et les grands pays, de l’assurance de l’équilibre des relations sur les principes d’égalité, de respect, d’avantages mutuels et de respect du droit international ; et le maintien d’un environnement pacifique pour le développement national.

Patrouilleur à grande vitesse MS – 50. Photo: VNA

Le Vietnam entretient des relations de défense avec plus de 100 pays, a désigné 32 organes d’attachés de défense résidants auprès des pays et un attaché militaire auprès des Nations Unies, alors que 52 pays ont des agences d’attachés de défense et d’attachés militaires au Vietnam..

La coopération en matière de défense contribue à renforcer la confiance stratégique entre le Vietnam et d’autres pays, à améliorer la position et le prestige du pays et de l’armée sur la scène internationale, et à apporter une contribution importante à la défense précoce et de loin de la Patrie.

Elle s’est renforcée par la signature et à la mise en œuvre de documents et d’accords de coopération avec les garde-frontières de la Chine, du Laos et du Cambodge, la coordination dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et l’immigration clandestine, les patrouilles conjointes aux frontières terrestres, les échanges d’amitié de défense et d’expériences, la coopération en matière de formation, de science et de technologie militaires.

Le commandement des gardes-frontières de la province de Quang Nam (Centre) et la police provinciale de Se Kong (Laos) ont tenu la 5e conférence de coordination pour assurer la sécurité et l’ordre sur la ligne frontière Quang Nam – Se Kong en 2023. Photo: VNA

La marine, les garde-côtes et d’autres forces opérant en mer intensifient les échanges et la coopération avec leurs partenaires des pays adjacents pour promouvoir les liens de compréhension mutuelle, de confiance; résoudre ensemble les différends, les questions de sécurité maritime; contrôler des problèmes survenant en mer; assurer la sécurité et l’application de la loi en mer grâce à des mécanismes de consultation bilatérale et à la signature de documents de coopération; organiser des patrouilles conjointes avec les marines et les forces d’application de la loi en mer d’autres pays.

Échange de jeunes officiers des garde-côtes vietnamiens et chinois à Hai Phong, en mars 2023. Photo: thanhphohaiphong.gov.vn

Le ministère de la Défense a activité participé la plupart des mécanismes et forums internationaux et régionaux, y compris la coopération en matière de défense et militaire dans le cadre de l’ASEAN et entre l’ASEAN et ses partenaires, les dialogues, ainsi que les mécanismes et les organisations multilatérales internationales. Il a accueilli avec succès de nombreuses activités majeures, ce qui lui a valu l’appréciation du Parti, de l’État, du peuple et des amis internationaux.

En outre, la participation et l’intervention de hauts responsables du ministère de la Défense à des forums internationaux de sécurité, notamment le Dialogue de Shangri-La, le Forum Pékin-Xiangshan et la Conférence de Moscou sur la sécurité internationale, ont aidé la communauté internationale à comprendre clairement la nature de la défense nationale du Vietnam comme étant pacifique et l’autodéfense.

Le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên lors du 20e Dialogue Shangri-La en juin 2023. Photo: VNA

Le général Phan Van Giang s’exprime lors de la conférence de sécurité internationale à Moscou en août 2023. Photo: VNA

Le général Phan Van Giang s’exprime lors du forum de Xiangshan à Pékin en octobre 2023. Photo: qdnd.vn

Lors des forums, les représentants du ministère de la Défense ont affirmé à la communauté internationale que le Vietnam préconise systématiquement de ne pas se joindre à des alliances militaires, de prendre parti pour un pays contre un autre, de ne pas donner à tout autre pays la permission de créer des bases militaires ou d’utiliser son territoire pour mener des activités militaires contre d’autres pays, ni de recourir à la force ou de menacer de recourir à la force dans les relations internationales. Cela apporte une contribution importante à la transparence des politiques, à la consolidation et au renforcement de la confiance stratégique.

La délégation de l’Armée populaire du Vietnam lors d’une manoeuvre militaire. Photo: VNA, qdnd.vn

Participation au maintien de la paix des Nations Unies

La participation à la Force de maintien de la paix des Nations Unies a aidé le Vietnam à affirmer sa position, son prestige et son image de pays amical, épris de paix et doté d’un sens élevé des responsabilités envers la communauté internationale..

En plus d’envoyer des officiers militaires à des missions, le Vietnam a également déployé 5 hôpitaux de campagne au Soudan du Sud et une équipe de génie militaire dans la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA).

Le 29 juin 2023, le président Vo Van Thuong assiste à la cérémonie de départ des officiers et soldats de l’Hôpital de campagne au niveau 2, No5 et de l’équipe de génie pour leurs missions au Soudan du Sud. Photo: VNA

Les Casques bleus vietnamiens ont été bien appréciés par les missions et les agences de l’ONU pour leur professionnalisme, leur grande discipline et leur créativité. Ils ont non seulement gagné le soutien des chefs de mission, des commandants des forces internationales, mais aussi l’affection et la confiance de la population locale. Cela a contribué à faire propager le soutien et l’estime envers le peuple vietnamien dans la communauté internationale et à affirmer la capacité de l’Armée populaire du Vietnam à s’intégrer à l’international et à travailler dans un environnement multilatéral.

En mettant en œuvre la politique extérieure du Parti et en appréhendant profondément la pensée et la théorie sur la défense précoce et de loin de la Patrie, l’intégration internationale et la diplomatie de défense n’ont cessé de s’étendre et de se développer en ampleur et en profondeur, tant au niveau multilatéral qu’au niveau bilatéral, contribuant à consolider et à renforcer la position du pays et de l’Armée populaire du Vietnam sur la scène internationale./.

Le 2 octobre 2019, 32 médecins de l’Hôpital de campagne au niveau 2 , N°1 du Vietnam est arrivé à Jaba, au Soudan du Sud. Photo: VNA