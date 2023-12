DÉCOUVERTE LA CAPITALE HANOÏ

Lac Hoan Kiem (Épée restituée), Hanoï. Photo: VNA

Hanoï est un centre politique-administratif, culturel, scientifique, éducatif et économique ainsi que de transaction internationale.

La capitale millénaire recèle des valeurs culturelles et historiques précieuses comme l’ancienne cité impériale de Thang Long, patrimoine mondial de l’UNESCO ; les fêtes de Gióng des temples de Phù Ðông et de Sóc, inscrites sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ; les 82 stèles en pierre reposant sur les carapaces des tortues dans le Temple de la Littérature, inscrites aussi à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Hanoï est un mélange d’architecture classique et moderne, prête à émerveiller ceux qui la découvrent. Les rues hanoïennes racontent l’histoire de la formation et du développement de la ville en deçà du Fleuve Rouge.

Tour du drapeau de Hanoï. Photo: VNA

Les 36 rues du vieux quartier occupent une place importante dans l’histoire de Hanoi. Conserver leurs valeurs historiques, culturelles et architecturales est un impératif en cette veille du Millénaire de Thang Long-Hanoi. La capitale de milliers d’années de civilisation porte en elle une beauté douce et ancienne, mais elle est également moderne et jeune.

Les Hanoïens aiment autant leur capital! Les gens aiment sa beauté ancienne, ses rues animés, les vendeurs ambulants…

Des « musées vivants »

Thang Long-Dong Do-Hanoï, avec sa position centrale dans la civilisation du Fleuve Rouge, conserve en son cœur un patrimoine culturel extrêmement riche. Ses vestiges et sites pittoresques sont considérés comme des musées vivants qui préservent les traces de l’histoire millénaire de la capitale vietnamienne.

Temple de la Littérature,

Citadelle impériale de Thang Long

Mausolée du président Ho Chi Minh. Photo: VNA

Depuis le centre-ville, notamment le lac Hoan Kiem (Épée restituée), vous pouvez faire un tour au Temple de la Littérature, à la Citadelle impériale de Thang Long et au Mausolée du président Ho Chi Minh, afin de mieux comprendre l’histoire, la culture et l’âme de Hanoï et son développement de milliers d’années.

Pagode vietnamienne – Un coin paisible

Dans une ville avec une aussi longue histoire que Hanoi, les temples et pagodes sont des destinations incontournables. Les Hanoïens se disent souvent que si on veut prier pour la gloire et la fortune, on doitaller au temple de Tay Ho ; pour la paix, à la pagode Tran Quoc et pour l’amour, à la pagode Ha.

Le journal électronique VietnamPlus vous présente deux pagodes remarquables.

La pagode Tran Quoc, la plus vieille de Hanoï

Située sur la petite péninsule à l’est du lac de l’Ouest, Tran Quoc est la plus vieille pagode de Hanoï. Avec ses plus de 1.500 ans d’existence, elle surprend toujours les visiteurs pour sa beauté poétique et ses valeurs historiques.

La pagode Tran Quoc est également connue sous le nom de « fleur de lotus » sur le lac de l’Ouest. Photo: VNA

La pagode Tran Quoc, à l’origine appelée Khai Quoc (qui signifie « fondation du pays »), a été construite sous le règne de Ly Nam Dêe (541-547), dans le village de Yen Hoa, près du fleuve Rouge. Après plusieurs changements de nom, à partir de l’époque du roi Le Hy Tong, les gens commencèrent à l’appeler Tran Quoc, nom qui est resté jusqu’à aujourd’hui. La pagode Tran Quoc est également connue sous le nom de « fleur de lotus » sur le lac de l’Ouest.

La pagode Ha, destination la plus sacrée pour prier pour l’amour dans le Nord

La pagode a été construite sous le règne de Ly Thanh Tong. Il s’agit d’une pagode célèbre située dans la petite rue du même nom – rue Chua Ha, arrondissement de Cau Giay.

La pagode Ha est une destination la plus sacrée pour prier pour l’amour dans le Nord. Photo: VNA

Cette pagode est souvent visitée par les gens qui prient pour la paix, la prospérité et est particulièrement connu comme une pagode pour prier pour l’amour.

Thang Long – Hanoï

Et la diversité culturelle

Le tourisme muséal est considéré comme le moyen le plus court de découvrir la culture d’un pays. Hanoï compte actuellement une vingtaine de musées et de nombreuses reliques et expositions intéressantes qui innovent chaque jour pour attirer les touristes.

Prison de Hoa Lo

Musée des Beaux-arts

Musée d’ethnologie du Vietnam. Photo: VNA

Visitez la prison de Hoa Lo dans l’arrondissement de Hoan Kiem, musée des Beaux-arts (Ba Dinh), le musée d’ethnologie du Vietnam (Cau Giay), le musée de Hanoï (Nam Tu Liem) pour découvrir l’histoire du pays et la diversité culturelle unique de ses 54 groupes ethniques.

Outre les musées, les arts traditionnels reflètent également des valeurs socioculturelles à travers de nombreuses époques. Le hat xâm (chant xâm) ou les marionnettes sur l’eau racontent aux spectateurs l’histoire du pays.

Se promener à Hanoï : regarder et manger

Hanoï, c’est l’agitation. Mais ne vous laissez pas tromper par l’agitation, car il y a un autre courant sous-jacent intéressant ici, c’est l’architecture qui traverse cette ville du XIXe siècle à nos jours, à travers des bâtiments nouveaux et anciens entrelacés.

Goûter la gastronomie de Hanoï. Photo: VNA

L’architecture de Hanoï est un mélange du nouveau et de l’ancien et identité contemporaine. Même la modernisation n’arrive pas à chasser les traces d’une ville millénaire et les gratte-ciel cohabitent de façon insolite avec les petites maisons du début du siècle et les anciens édifices coloniaux.

Dans les rues, visitez quelques restaurants pour essayer les plats spéciaux.

Des plats principaux aux plats d’accompagnement, du déjeuner aux collations, des plats dans les rues aux repas de famille, faisons l’expérience de manger comme les Hanoïens et aimons Hanoï par sa gastronomie.