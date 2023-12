METICULOSIDAD DE LABOR DE EXTRACCIÓN DE SEDA EN ALDEA DE OFICIO DE VIETNAM

Finos hilos de seda se tiran continuamente sobre los cuencos de seda, (Foto: Vietnam+)

La aldea de Co Chat, en la comuna de Phuong Dinh, distrito de Truc Ninh, provincia norvietnamita de Nam Dinh es conocida desde la dinastía Tran por su profesión de criadora de gusanos de seda, que proporciona materia prima a las aldeas tejedoras de Cu Tru y Nhu Nuong y sus alrededores.

Los agricultores de Co Chat trabajan diligentemente durante todo el año en los campos de moreras y en las labores de cría de gusanos de seda e hilado, produciendo rollos de seda brillantes con hilos finos como rayos de sol que son famosos en toda la región.

Las manos de los artesanos de las sedas están blancas por el constante movimiento de los capullos y la manipulación de los hilos de seda. (Foto: Vietnam+)

El oficio del pueblo alcanzó su auge desde que los colonialistas franceses llevaron a cabo la primera explotación colonial (en 1897). Co Chat en particular y Truc Ninh en aquel período se consideraron áreas del cinturón de suministro de materias primas de la Empresa deTejidos de algodón del Norte.

La seda de Co Chat era tan famosa en aquella época que los capitalistas franceses construyeron una fábrica de seda en el pueblo de Co Chat con el objetivo de explotar las habilidades laborales de los indígenas, así como el potencial de la región de las moreras.

Esa fue también la “edad de oro” de la seda Co Chat. Comerciantes de todas partes, a pie o en barcos, acudían en masa a Co Chat para comprar seda con el fin de venderla en el muelle de Do Che, una zona portuaria concurrida y bulliciosa de Nam Dinh antes de 1945.

La seda Co Chat también recibió el premio “Nueve Productos Tecnológicos”, otorgado por la Oficina del Gobernador de Bac Ky en 1942 en una feria en la Ciudadela de Thang Long, donde convergían las élites de las aldeas artesanales.

¿Por qué es tan famosa la seda Co Chat? Quizás sea porque la gente de la aldea de Co Chat tiene sus propias técnicas en el proceso de hilado que resultan diferentes a las de otros lugares.

Cada año, la gente de Co Chat comenzará la primera temporada de cultivo de seda en febrero y marzo, y la labor durará hasta el final del noveno mes lunar.

Aplicación de maquinaria moderna al proceso de hilado de la seda antes de tejer. (Foto:Vietnam+)

La principal fuente de suministro de capullos para la antigua aldea de Co Chat estaba en la aldea de Hop Hoa, ubicada en la orilla del dique del río Ninh Co, también en la comuna de Phuong Dinh.

Sin embargo, el área de cultivo de moreras de la aldea se ha reducido significativamente hoy día; además, criar gusanos de seda resulta muchas veces más difícil que otros tipos de gusanos (cuyas pupas se sirven como alimentos), por lo que la mayoría de los hogares de la aldea de Hop Hoa han cambiado a la cría de gusanos cuyas pupas sirven de alimentos y han dejado de proporcionar capullos de gusanos de seda a la aldea de Co Chat.

Por esa razón, la aldea de Co Chat tienen que comprar capullos de gusanos de seda de otras localidades como Yen Bai, Thanh Hoa, Thai Binh, Ha Nam y Gia Lam (de Hanoi) para hilar los mismos.

El hilandero de seda debe remover el capullo con meticulosidad, de lo contrario el hilo de seda será demasiado grueso o demasiado fino. Si trabaja a plena capacidad, un trabajador puede hilar 20 rollos de seda al día. (Foto: Vietnam+)

Hay dos tipos de capullos de gusanos de seda: si comen hojas de yuca, producirán capullos blancos, si comen hojas de morera, producirán capullos amarillos.

Para llevar a cabo el proceso de extracción de la seda, los trabajadores de Co Chat deben ser extremadamente hábiles, meticulosos y pacientes. Primero, debes clasificar los capullos de gusano de seda según su calidad, luego poner los capullos en una olla con agua hirviendo y remover continuamente hasta que la capa del capullo se desprenda del exterior.

El bobinado de seda requiere que los trabajadores estén muy concentrados y trabajen decenas de horas al día en condiciones de calor y humedad.

En una olla con agua hirviendo, “danzan” capullos de gusanos de seda; los hilos de seda se deslizan lentamente por el pequeño agujero y se enrollan en la rueca. (Foto: Vietnam+)

Según los artesanos, los hilos se secan al sol antes del hilado para obtener seda terminada. Cuanto más soleado sea el clima, más hermosa será la seda. A la luz solar intensa, solo es necesario secarla durante dos días, pero cuando el clima está nublado, la seda debe secarse durante una semana entera, lo cual afecta el brillo del producto.

Bajo el sol, los rollos de seda brillan ligeramente. (Foto: Vietnam+)

Muchos hogares en la aldea de Co Chat han utilizado lámparas de calor para secar la seda, lo que acorta el proceso y garantiza la calidad del hilo.

Según la familia de Pham Van Giang, una de las en la aldea que se especializan en la extracción de seda, el uso de máquina combinada con una secadora eléctrica ayuda a su hogar a producir entre cinco y seis kilógramos de seda al día.

Telar de seda tradicional de la gente del pueblo de Co Chat. (Foto: Vietnam+)

La seda producida por la familia de Van Giang se vende a establecimientos de tejido de seda y se exporta a varios países como Laos, Tailandia y China. El precio de venta por kilogramo de seda es de aproximadamente 1,3-1,5 millones de dongs vietnamitas (alrededor de 65,2 dólares). Cada trabajador obtiene un ingreso de 10,8 dólares al día.

Según Van Giang, después de excluir los costos de las materias primas, la mano de obra y el transporte, la ganancia sigue siendo modesta, incluso, por no hablar de la dependencia del tipo de cambio en los mercados receptores.

Como muchas aldeas, el oficio de producción de seda del pueblo de Co Chat tampoco puede escapar del riesgo de “degradarse”. De acuerdo con Van Giang, sus hijos y la mayoría de los jóvenes de la aldea no quieren seguir la profesión de sus padres porque el trabajo de producción manual es duro y los ingresos son aún limitados.

Co Chat es un antiguo pueblo de la antigua ciudadela Thanh Nam. (Foto: Vietnam+)

En el pasado, todas las familias de la aldea trabajaban en la industria de la seda, pero ahora sólo quedan 30 hogares que todavía mantienen la profesión de sus antepasados.

Para contribuir a preservar y desarrollar el oficio tradicional de la aldea, algunas familias han invertido de manera proactiva en maquinaria y tecnología moderna, para mejorar la eficiencia de las etapas de hilado y tejido de la seda, lo cual ha resultado en una mayor productividad e ingresos.

Gracias a las antiguas técnicas, los productos de seda modernos de Co Chat, ya sean producidos a mano o a máquina, son de alta calidad, con fibras de seda finas, duraderas, suaves y llamativas.

La técnica manual de devanado de seda de los artesanos de la aldea de Co Chat es poco común en cualquier otra región. El más popular es el capullo blanco porque produce seda de alta calidad y valor. (Foto: Vietnam+)



En 2021, se estableció la Cooperativa de Seda Co Chat, que reúne a artesanos calificados de 11 hogares que aún conservan las técnicas tradicionales.

Estos artesanos entusiastas han investigado el mercado y aplicado tecnología moderna combinada con técnicas tradicionales para proveer al mercado productos de alta calidad, al tiempo que proporcionan materias primas calificadas para diversas marcas de moda nacionales e internacionales.

Los productos tradicionales de tela de seda hechos a mano de la marca Chat Silk de la Cooperativa cumplen con los estándares “Cada comuna, un producto” (OCOP) de cuatro estrellas, por lo que los productos de la aldea son conocidos cada vez por más consumidores.

La seda Co Chat, ya sea hecha a mano o a máquina, es muy bonita y de alta calidad. (Foto: Vietnam+)

Tal resultado constituye un logro significativo porque ayuda a las personas de Co Chat a tener más motivación para continuar preservando y desarrollando el orgulloso oficio tradicional.

Los residentes en la aldea de Co Chat esperan que las autoridades locales de todos los niveles presten más atención y adopten soluciones de apoyo prácticas y específicas, como la creación de condiciones para el acceso a la asistencia crediticia de los bancos para la producción y los negocios; apoyo a la inversión en mejora tecnológica; y la cooperación para encontrar una producción estable para los artículos artesanales de la aldea./.