越南木材和木制家具出口潜力巨大

2023年第二季度末，越南木制家具出口订单量开始回升。图自越通社

2023年第二季度末，越南木制家具出口订单量开始回升。越南主要市场——美国开始进口木制品。澳大利亚、韩国、印度等市场也在稳定发展，增加对木制家具的进口

农业与农村发展部林业局表示，2023年前6月，越南林产品出口额达64.2亿美元，较2022年同期下降近29%。然而，木材业仍对今年底在企业开始拥有新订单后出口额可突破140亿美元的大关持可乐观态度。

2023年前6月，越南林产品出口额达64.2亿美元，较2022年同期下降近29%。图自越通社

未来5年之发展余地

2023年前几个月，木材和木制家加工行业不景气，订单短缺致使各家生产厂需下调产量，裁员，甚至退还场地、厂房等等。

据胡志明市木材加工与手工艺品协会(HAWA)对各家企业进行初步调查的结果显示，2023年前6月，行内各家企业订单数量平均下降30%。然而，7月份，行内各家企业订单数量开始回升，服务世界市场年底家具采购季。

越南传统工艺艺人以其才华和创造力凿刻出精美的图案。图自《越南画报》

范富玉斋表示，木材产业订单量短缺这一困难只是暂时的，未来5年和10年内，越南木制家具发展空间广阔。与全球平均GDP增长3%的水平和全球家具增长4.5%相比，越南木材加工业年均增长15.4%的水平证明该行业的地位和巨大潜力。

瑞士进出口促进规划署（SIPPO）驻越南代表陈如庄介绍了美国、欧洲、日本等越南木材各大出口市场复苏情况。可喜的是，不仅产量增长出现积极信号，而且这些市场还出现许多新趋势和新要求。

越南木材出口市场业正迎来向中东一些国家供应产品的机会。这是越南家具行业重要转折点，为该行业完成出口目标创造机会。

满足新标准

据工贸部进出口局，越南木制家具五大出口市场为欧盟、美国、英国、加拿大和日本，其中欧盟和英国从越南进口比重仍处于较低水平。而这些市场进口需求仍较大。

越南的木材工业必须注重使用可持续的原材料和生产工艺，有助于减少环境中的碳排放。 图自 baochinhphu.vn

然而，这些市场对减少碳排放承诺的需求较高。其要求越南木材产业需集中原料来源和可持续生产过程，有助于减少碳排放量。

为了满足可持续目标和市场日益严格的要求，越南木材产业需确定新的战略：

第一，需提高产品质量和附加值，从而提升竞争力和吸引标准严格市场的关注。

Woodsland 宣光公司的室内外木制家具产品出口到美国、加拿大、欧洲、俄罗斯和日本等市场。 图自越通社

第二，需投入研发，提出具有创造性和独特设计的产品，适应消费者丰富多样的审美偏好。

提高产品的质量和附加值，以提高竞争力并吸引要求苛刻的市场的眼球。 图自越通社

私营经济发展研究委员会（第四委）办公室主任范氏玉水表示，市场上有关欧洲木材和木制品法规（European Union Timber Regulation）认证的新挑战或净零排放的目标将帮助越南木材加工和林产业朝着更积极方向发展。从而，为该产业走得更远，吸引更多外商企业的投资创造条件。

据胡志明市木材加工与手工艺品协会秘书长阮正方表示，可持续发展工作是企业面临的挑战同时也是新机遇。可能到2028年，木材行业还需真正应对减排的难题。

促进木制家具出口也需要企业与有关机关之间的紧密合作，确保严格遵守每个市场的出口标准和规定。提高质量管理和运行能力也是保持权威，满足标准严格市场高质量要求的重要因素。

在全球大力推进越南木制家具品牌促销和推广力度是必要的。使用现代和数字技术宣传渠道将帮助触达广大潜在顾客，为越南木材产业树立可靠和优质的形象。（完）

Nhà máy chế biến gỗ của Công ty CP Woodsland Tuyên Quang có công suất thiết kế 150.000 m3/năm. Ảnh TTXVN