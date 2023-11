LE PARC NATIONAL PHONG NHA – KE BANG, PARCOURS DE 20 ANS DE PRESERVATION D’UN PATRIMOINE MONDIAL

La route menant à la grotte Phong Nha – Ke Bang. Photo : VNA

Il y a plus de 20 ans, le 3 juillet 2003, lors de sa 27e session, le Comité du patrimoine de l’UNESCO a approuvé la demande du Vietnam de reconnaître le Parc national de Phong Nha-Ke Bang comme patrimoine mondial avec des critères de valeur globale exceptionnelle en termes de géologie et de géomorphologie. La morphogenèse de cette région non calcaire se caractérise par des monts de faible altitude couverts d’une végétation dense. L’érosion a formé des barres rocheuses le long des vallées des rivières Son et Chay. À côté de la valeur géologique, topographique et géomorphologique, la nature a donné à Phong Nha-Ke Bàng des paysages aussi mystérieux que majestueux.

Le fait que le parc national de Phong Nha-Ke Bang soit devenu un site du patrimoine mondial a été une étape importante qui a reconnu non seulement sa valeur globale exceptionnelle, mais également les efforts conjugués pour préserver l’intégrité et promouvoir ses ressources patrimoniales.

Honoré à deux reprises en tant que site du patrimoine naturel mondial

Le Parc national de Phong Nha-Ke Bang est situé dans deux districts de Bo Trach et Minh Hoa (province de Quang Binh, au Centre), dans une zone montagneuse calcaire d’environ 201 000 hectares. La superficie centrale de ce parc est de 85 754 hectares et une zone tampon de 195 400 hectares.

La beauté du Parc national Phong Nha Ke Bang attire les touristes à Quang Binh. Photo : phongnhakebang.vn

Ce parc national se caractérise par des formations calcaires, 300 grottes, des rivières souterraines et une flore et une faune rares répertoriées dans le Livre Rouge du Vietnam et dans la Liste Rouge mondiale.

Système de faune et de flore dans le Parc national de Phong Nha – Ke Bang. Photo : phongnhakebang.vn

Connaissant de nombreux changements majeurs en stratigraphie et géomorphologie, le relief de cette zone est extrêmement complexe. Phong Nha-Ke Bang présente des preuves impressionnantes de l’histoire de la Terre, aidant les chercheurs à comprendre l’histoire géologique et topographique de la région.

Grâce aux efforts du gouvernement vietnamien et au soutien international, le Parc national de Phong Nha-Ke Bang a été étendu à plus de 123 320 hectares afin de préserver de manière intacte la plus grande zone de montagnes calcaires anciennes d’Asie du Sud-Est.

Le Parc national de Phong Nha-Ke Bang est étendu à 123 326 hectares afin de préserver intacte la plus grande zone d’anciennes montagnes calcaires de l’Asie du Sud-Est. Photo : VNA

En juillet 2015, lors de la 39e session à Bonn, en Allemagne, avec le plein accord des pays membres du Comité du patrimoine mondial, Phong Nha-Ke Bang a été inscrit pour la deuxième fois sur la Liste du patrimoine mondial selon deux critères : biodiversité et écologie.

Phong Nha-Ke Bang abrite des animaux aussi grands que des éléphants, des tigres, des gaurs et aussi petits que des geckos de Phong Nha…

Ces 20 dernières années, le Conseil de gestion du parc s’est toujours intéressé à la conservation, aux recherches scientifiques pour promouvoir ce patrimoine.

Préservation durable

Ces 20 dernières années, le Conseil de gestion du Parc national de Phong Nha-Ke Bang a toujours considéré la gestion et la protection des forêts comme la tâche la plus importante.

Le Conseil de gestion du Parc national de Phong Nha-Ke Bang considère toujours la gestion et la protection de la forêt comme une tâche prioritaire. Photo phongnhakebang.vn

Des applications telles que SMART, SIG, Drones… ont été appliquées aux activités de patrouille et de protection de la forêt, de surveillance de la biodiversité, de surveillance des changements de sol et des impacts des catastrophes naturelles et humaines.

Grâce à cela, l’efficacité de la gestion des ressources naturelles est efficace et constamment améliorée, le nombre et la fréquence des rencontres avec des animaux forestiers augmentent, en particulier les primates.

Il y a eu plus de 2 000 experts internationaux venant à Phong Nha-Ke Bang pour effectuer des recherches. Tous conviennent qu’il s’agit d’un patrimoine naturel rare au monde.

Les recherches sont considérées comme un pilier de la préservation des ressources. Ces 20 dernières années, le Comité de gestion du parc a coopéré de manière proactive avec des organisations nationales et étrangères pour mener à bien des études scientifiques dans les domaines de l’environnement, de la géologie – géomorphologie, de l’écologie, de la biodiversité, de la culture et de l’histoire.

À l’intérieur de la grotte, outre la magnificence des stalactites, se trouvent également une flore et une faune rares et uniques. Photo Vietnam+

À ce jour, le parc a publié une liste de près de 3 000 espèces végétales, découvert cinq nouvelles espèces végétales ; publié une liste de près de 1 400 espèces animales, découvert 38 nouvelles espèces animales ; cultivé plus de 91 000 plants forestiers de 124 espèces ; planté plus de 11 000 arbres forestiers supplémentaires pour préserver les ressources génétiques.

En particulier, la répartition de la population de cyprès bleus âgée de 500 ans, d’une superficie d’environ 4.000 hectares, a été bien étudiée, montant que cette espèce rare pousse principalement sur des montagnes calcaires à plus de 600 m d’altitude.

En outre, le parc a accueilli et sauvé près de 1 500 animaux sauvages sans compter 1 335 individus relâchés dans la nature. Actuellement, le parc élève 64 individus d’animaux sauvages de toutes espèces, dont 7 tigres d’Indochine.

Les équipes d’enquête ont découvert 425 nouvelles grottes dont 389 ont été mesurées, avec une longueur totale de 243 km. La plus importante est Son Doong, la plus grande grotte du monde, qui revêt une importance importante dans la recherche sur l’exploration des grottes dans la région, apportant une grande contribution à la promotion de l’image du Vietnam, de Quang Binh et de Phong Nha-Ke Bang dans le monde.

Développement du tourisme durable

Outre la tâche de gestion et de préservation des valeurs patrimoniales, l’accent est mis aussi sur la promotion de la valeur du patrimoine à travers le tourisme et les activités de services.

Le Comité de gestion du parc diversifie progressivement les produits touristiques. À ce jour, Phong Nha-Ke Bang compte 15 itinéraires et sites touristiques en activité avec de nombreux types de tourisme tels que : exploration de grottes, camping, trek, tyrolienne…

De nombreux types de tourisme à la découverte de Phong Nha-Ke Bang. Photo : phongnhakebang.vn

En particulier, le circuit touristique « À la conquête de Son Doong – la plus grande grotte du monde » est considéré comme un circuit de classe mondiale./.

Le circuit touristique « À la conquête de Son Doong – la plus grande grotte du monde » est considéré comme un circuit de classe mondiale. Photo : thanhnien.vn