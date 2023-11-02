越南致力于推进关于塑料污染的全球条约的建设

塑料污染已成为全球范围内最严重的环境问题之一 。图自moitruong.net

塑料污染已成为全球范围内最严重的环境问题之一，若不及时采取解决措施加以预防，将会给人类的未来留下后果。

面对这一迫切需求，越南与世界各国正在积极谈判，推进关于塑料污染全球条约的建设，旨在终结塑料污染，保护人类健康和环境免受在塑料生命周期的任何阶段造成的不利影响；减少塑料的生产、使用和处置。

塑料垃圾污染是塑料物品在环境中堆积并对居住环境造成不良影响的现象。图自 baotainguyenmoitruong.vn

全球合作是迫切需求

经过 2022 年在乌拉圭和 2023 年在法国先后举行的两次谈判后，《关于塑料污染全球条约》的技术谈判进程现已进入重要阶段，第三轮谈判将于 2023年11 月在肯尼亚内罗举行，并预计将于2024 年底得以批准。

越南自然资源与环境部海洋与岛屿局副司长张德智强调，作为一个积极、负责任的成员国，越南始终重视海洋和岛屿环境保护，特别是关于海洋生物多样性保护、海洋和海岸带环境的问题；解决塑料垃圾和海洋塑料垃圾问题，促进海洋经济可持续发展。

越南自然资源与环境部海洋与岛屿局副司长张德智在会上发表讲话。图自互联网

张德智建议沿海国家继续做出更多努力，解决海洋环境污染、海洋塑料垃圾等紧迫问题，致力于打造更安全的生存环境，为自然和海洋生物多样性保护工作做出重要贡献。

与此同时，沿海国家应继续配合并有效落实《东亚海洋可持续发展战略》行动计划以及区域海洋环境保护规划和项目。

联合国开发计划署（UNDP）驻越南首席代表拉姆拉·哈利迪。图自UNDP

联合国开发计划署（UNDP）驻越南首席代表拉姆拉·哈利迪（Ramla Khalidi）强调合作在解决日益严重的塑料污染问题中的“核心作用”，并指出对抗塑料污染的两个重要方面，即认可、支持和加强非正规废物处理人员对废物管理系统的贡献，并考虑如何在这些贡献的基础上制定一项全球条约。实现《关于塑料污染的全球条约》雄心勃勃的目标将需要巨额资金，特别是通过创新的融资机制，以确保实现实质性改变的努力得到充分支持。

改善环境政策的机会

关于越南在《关于塑料污染全球条约》的参与，自然资源与环境部国际合作司司长黎玉俊表示，该部已主持并成立了出席有关该条约的政府间谈判会议第二轮谈判的工作代表团。

“关于塑料污染的全球协议：第二轮谈判结果和越南对下论谈判的方向”研讨会场景。图自moit.gov.vn

该全球条约对越南来说既是挑战也是机遇，有助于加快完善环境政策机构，特别是包括塑料废物在内的废物管理。

来自自然资源与环境部国际合作司的武氏容表示，越南参与谈判的《关于塑料污染的全球条约》的共同目标包括终结塑料污染，保护人类健康和环境免受在塑料生命周期的任何阶段造成的不利影响，通过促进循环经济来消除塑料污染，减少塑料的生产、使用和处置。

越南可以加快改善环境政策，特别是对包括塑料废物在内的废物管理政策。图自tapchimoitruong.vn

联合国开发计划署（UNDP）驻越南代表处化学品、废物和循环经济项目主任黄成永表示，《国家塑料行动伙伴计划》（NPAP）和UNDP将在下一轮谈判为越南政府跨部门工作组提供支持，为达成有助于终结塑料污染的全球条约制定越南提案。

国家塑料行动伙伴计划（NPAP）和联合国开发计划署（UNDP）在各轮谈判上陪伴越南政府的跨部门工作组。图自 baotainguyenmoitruong.vn

太平洋环境组织越南首席代表郭氏春表示，关于塑料污染的全球条约是各国共同努力解决塑料污染问题的机遇，但同时也是一种挑战，需要各国认真考虑国家承诺程度，以同时确保经济发展和环境保护目标以及对国际社会的责任。

太平洋环境组织强调将在条约谈判过程中继续支持越南谈判团，希望越南在与国内广泛深入磋商的基础上，大力支持旨在减少塑料和塑料污染的解决方案。（完）

回收再利用是减少塑料污染最有效的方法。 图自互联网