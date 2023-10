LE VIETNAM CONTRIBUE ACTIVEMENT À LA PRÉSERVATION DES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL

Une vue de la vieille ville de Hoi An. Photo: baoquangnam.vn

À l’ère de la mondialisation, la préservation et la valorisation des valeurs patrimoniales constituent une tâche importante qui contribue à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple, ainsi qu’à édifier le label national.

Le patrimoine culturel démontre son rôle croissant en tant que source de richesse pour la croissance économique. Photo: dangcongsan.vn

Le 19 octobre 1978, le Vietnam a adhéré à la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Convention de 1972) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Au cours des 35 années de mise en œuvre de la Convention de 1972 de l’UNESCO, le Vietnam a réalisé d’importants progrès dans la protection et la promotion de ses sites du patrimoine mondial, lesquels ont été reconnus par la communauté internationale.

Les pratiques du then par les groupes ethniques Tày, Nùng au Vietnam. Photo: VNA

Depuis son adhésion à la Convention de 1972, le cadre juridique du Vietnam sur le patrimoine culturel s’est progressivement rapproché de l’esprit de la Convention. Les agences de gestion du patrimoine mondial, du niveau central au niveau local, ont été progressivement consolidées. Les ressources pour préserver le patrimoine mondial ont été mobilisées au maximum.

La loi sur le patrimoine culturel a été adoptée par l’Assemblée nationale le 29 juin 2001 avec 74 articles, répartis en sept chapitres. La loi porte sur les activités visant à protéger et promouvoir les valeurs du patrimoine culturel, les droits et obligations des organisations et des particuliers envers celui-ci.

Paysage et architecture dans l’ensemble de monuments de Huê. Photo: VNA

Le Vietnam compte actuellement neuf sites classés au patrimoine mondial par l’UNESCO. Cinq d’entre eux relèvent du patrimoine culturel, trois du patrimoine naturel et un du patrimoine mixte. Le parc national de Phong Nha-Ke Bang et la baie d’Ha Long sont des sites naturels. L’ensemble de monuments de Huê, la vieille ville de Hôi An, le sanctuaire de My Son, le secteur central de la Cité impériale de Thang Long-Hanoï et la Citadelle de la dynastie des Hô sont des sites culturels.

Le complexe paysager de Trang An est le seul site mixte du Vietnam et même de l’Asie du Sud-Est et l’un des 38 sites du patrimoine mixte (culturel et naturel) reconnus par l’UNESCO.

Le complexe paysager de Trang An. Photo: VNA

Ces 30 dernières années, près de 50 patrimoines du Vietnam ont été honorés par l’UNESCO, dont 28 patrimoines culturels matériels et immatériels, huit sites du patrimoine mondial, trois patrimoines documentaires mondiaux, 11 réserves mondiales de biosphère, trois géoparcs mondiaux.

Le géoparc mondial de Dak Nong. Photo: VNA

C’est non seulement la fierté du peuple vietnamien mais aussi une opportunité pour la communauté internationale de partager et d’apprécier les valeurs culturelles et spirituelles du Vietnam.

Le Vietnam continue d’affirmer son rôle et sa responsabilité en tant que membre d’organes des conventions internationales de l’UNESCO sur le patrimoine culturel. Photo: icd.gov.vn (Département de la coopération internationale)

Les sites du patrimoine mondial au Vietnam contribuent efficacement et activement au développement socio-économique durable, en créant des emplois, en favorisant le développement du tourisme, du commerce et de l’investissement, ainsi que la promotion de l’image nationale, de la culture, de l’histoire et des traditions du Vietnam auprès des amis internationaux.

Dans le cadre de l’UNESCO en général et de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel en particulier, le Vietnam est un membre responsable et prestigieux, reconnu et hautement apprécié par la communauté internationale.

Le Vietnam est fier d’être un membre responsable des Nations Unies. Photo: VNA

Notamment, pendant la période 2013-2017, le Vietnam a été élu membre du Comité du patrimoine mondial, une agence composée de 21 pays représentant les pays membres de la Convention de 1972, pour promouvoir la conservation et les valeurs des patrimoines culturels et naturels mondiaux à l’échelle mondiale.

Récemment, dans le cadre de la 9e session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Convention de 2003), le Vietnam a été élu au Comité intergouvernemental de la Convention de 2003 pour le mandat 2022-2026 avec 120 voix, le plus haut nombre de voix parmi les pays élus.

Des touristes visitent la Cité impériale de Thang Long. Photo : VNA

C’est la deuxième fois que le Vietnam assume cette responsabilité. Ceci est important à bien des égards, démontrant la position et le prestige croissants du pays sur la scène internationale, ainsi que la confiance de la communauté internationale pour ses capacités de contribuer et d’opérer dans les institutions multilatérales mondiales.

Les pays membres de la Convention de 2003 estiment que les expériences, la compréhension et les efforts du Vietnam en matière de préservation et de promotion du patrimoine culturel immatériel, tant dans les aspects théoriques, juridiques que pratiques, devraient inspirer de nombreux pays.

Le Vietnam peut contribuer davantage à la mise en œuvre de la Convention, à la protection urgente du patrimoine en péril, à la préservation du patrimoine qui représente l’humanité et à la promotion des exemples de patrimoines bien protégés dans le monde./.

L’ensemble de monuments de Huê reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel mondial. Photo: VNA