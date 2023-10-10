半导体行业成为越南吸引外资的一大优势领域。图自www.most.gov.vn

尽管全球贸易体系遭遇严峻的挑战，越南仍坚定吸引优质外商直接投资（FDI）目标。其中，半导体行业有望成为越南经济的一股新风。

经过30年吸引外商直接投资，越南成为了全球生产链、供应链中的后起之秀。FDI项目从当初主要集中在纺织服装和鞋类两个附加值较低的劳动密集型产业，开始渐渐转向高科技产业，整个价值链不断升级优化，帮助越南成为区域乃至世界重要的电子组装中心。

半导体行业有望成为越南经济的一股新风。图自baodautu.vn

在全球投资下滑的大背景下，越南仍在努力吸引对芯片和半导体制造领域的投资。这些领域被期待在经济周期发生变化时将加快越南复苏的步伐。





半导体行业——外商投资的新风向

近期，英特尔、安靠、漫威、格罗方德等多家美国大型半导体企业签署了在越南投资的谅解备忘录。韩国Hana Micron Vina公司设在北江省云中工业区的半导体工厂刚竣工投入运营。

英特尔、安靠、漫威、格罗方德等多家美国大型半导体企业。图自vietnamnet.vn

Hana Micron Vina是一家韩国制造商,专门从事对手机和其他先进电子产品至关重要的集成电路板的制造和加工，注册资本总额近6亿美元，工厂一期已于2020年11月投产。

Hana Micron Vina是一家韩国制造商,专门从事对手机和其他先进电子产品至关重要的集成电路板的制造和加工。图自越通社

Hana Micron Vina董事长崔昌浩（Choi Chang Ho）表示，到2025年，该公司计划将投资资金增加到10亿美元以上，年收入预计达到8亿美元，为越南创造4000个就业岗位。

美国安靠（Amkor）半导体公司在北宁省开设的另一家工厂将于本月竣工投产，投资总额高达16亿美元。

附图。图自ictnews.vn

总部位于美国加利福尼亚州的Synopsys半导体公司正在与胡志明市高科技园区合作建设一个半导体设计和孵化中心，而总部位于加利福尼亚州的马维尔(Marvell)半导体公司最近宣布将在胡志明市建设世界一流的半导体设计中心。

此前，越南最大的外商独资企业三星集团宣布在太原三星电机越南工厂（Samsung Electro-Mechanics Việt Nam）的半导体投资超过26亿美元。

越南最大的外商独资企业三星集团宣布在太原三星电机越南工厂（Samsung Electro-Mechanics Việt Nam）的半导体投资超过26亿美元。图自baodautu.vn

上述投资项目证明越南在吸引高质量外资方面选择了正确方向。北江、北宁、太原、胡志明市等省市不仅是电子元件组装产业的领头羊，还成为拥有高技术含量和高附加值的制造业的中心。

越南外商投资企业协会（VAFIE）主席阮卖表示，目前各国已承诺在越南半导体领域投资约50亿美元，包括三星、英特尔以及来自韩国、美国等的许多新投资者。

越南外商投资企业协会主席阮卖表示，2022年全球芯片市场规模将达到6000亿美元，预计2029年将达到1.4万亿美元。越南在这个市场上的机遇非常大。

阮卖呼吁各地方出台优惠政策吸引半导体领域投资，不仅吸引外资，还吸引国内资金参与这一价值链。

北宁省人民委员会常务副主席王国俊表示，为了让外国投资商选择越南为投资目的地，各地方必须提高人力资源质量。北宁省拟在半导体领域开设具有国际规模的学校，满足半导体领域投资者对高素质人力资源的需求。（完）