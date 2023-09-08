2015年7月，应美国总统奥巴马邀请对美国进行正式访问的越共中央总书记阮富仲在招待会上与当时担任美国副总统的乔·拜登握手。图自美国国务院

越南和美国领导人的高层互访推动两国关系在互利、平等、尊重彼此独立、主权和政治制度的基础上发展。

2023年是越美关系的重要里程碑，是两国建立全面伙伴关系10周年（2013-2023），以及美国总统乔·拜登应越南共产党中央总书记阮富仲的邀请于9月10日至11日对越南进行正式访问。

越南外交部发言人范秋恒。图自越通社

越南外交部发言人范秋恒在评价两国高层领导人近年来的互访活动时表示，越美关系多年来将在各个领域稳定、实质性、长期发展，为维护地区和世界和平稳定、合作发展作出贡献。

正式建交28年（1995-2023）后，两国高层领导人互访为两国“搁置过去、克服分歧、增进共识、面向未来”、平等合作、互利共赢打造了重要标志。

当今，越美关系全面、日益深入务实发展，为地区和世界安全、和平、合作与发展作出积极贡献。

2000年11月，美国总统比尔·克林顿（Bill Clinton）访问越南。比尔·克林顿是第一位正式访问越南的美国总统，被认为是在他任期间和卸任后两国关系正常化进程的重要贡献者。

2000年11月7日上午，美国总统克林顿与越南国家主席陈德良共同见证了美越劳务合作文件签字仪式。图自越通社

2005年6月，应美国总统乔治·沃克·布什（George W.Bush）邀请，越南政府总理潘文凯访美。此访是战后对美国进行访问的首位越南政府总理。

2005年6月，应美国总统布什邀请，越南政府总理潘文凯访美。图自越通社

此后，两国高层互访频繁，特别是2006年11月美国总统乔治·沃克·布什访越；2007年6月和2008年6月越南国家主席阮明哲和政府总理阮晋勇先后对美国进行正式访问。

2006年11月美国总统布什访美，2007年6月越南国家主席阮明哲访美，2008年6月越南政府总理阮晋勇访美。图自越通社

越南国家主席张晋创于2013年7月应美国总统奥巴马邀请访美期间，两国建立了越美全面伙伴关系，为两国确定新时期关系框架和今后发展方向。

2013年7月，越南国家主席张晋创应奥巴马总统邀请访美。图自越通社

越美全面伙伴关系发展的重要基础是双方在国际法基础上确认尊重独立、主权、领土完整、平等合作、互利共赢等基本原则。

在此基础上，两国继续加强政治外交关系，两国高层和各级别定期互访，有助于增进了解和深化双边关系。

其中包括2015年越共中央总书记阮富仲访美，2016年美国总统奥巴马访越，2017年越南政府总理阮春福访美，2017年和2019年美国总统唐纳德·特朗普总统访越， 美国副总统卡马拉·哈里斯2021年访越，越南政府总理范明政于2022年访美等。

2015年7月7日，阮富仲总书记在对美国进行正式访问期间在华盛顿白宫与美国总统奥巴马举行会谈。图自越通社

“我们刚刚同意，在不久的将来，我们将领导两国机构和人民努力发展全面关系，包括政治、外交、经济投资、贸易、科学、教育、培训、国防安全、环境健康，应对世界气候变化等领域。 在防务安全关系等多边领域保持良好协调。” 阮富仲总书记于2015年7月7日在美国白宫椭圆形办公室发表讲话时如是表述。

2023年3月，阮富仲总书记与美国总统乔·拜登通电话，回顾了在适当时候进行高层互访的邀请。美国总统乔·拜登还确认越南是美国的重要合作伙伴，支持“独立、自强和繁荣”的越南，并强调尊重越南的独立、主权、领土完整和政治制度，同意这种尊重是两国关系的重要基础。

2023年3月29日，越共中央总书记阮富仲同美国总统乔•拜登（Joe Biden）举行高级电话会谈。图自互联网

美国总统乔·拜登于2023年9月10日对越南进行的访问成为两国关系的下一个历史性里程碑。双方将讨论一系列共同关心的问题，如促进以技术和创新为重点的越南经济增长，通过教育交流和劳动力发展计划扩大两国人民之间的关系，应对气候变化，以及促进地区的和平、繁荣和稳定等。

美国国务卿安东尼·布林肯。图自baoquocte.vn

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）在2023年9月2日越南国庆节之际表示，乔·拜登总统即将对越南进行的访问是一次历史性访问，旨在庆祝两国所取得的成就和规划共同的未来。

美国驻越南大使马克·纳珀。图自越通社

美国驻越南大使马克·纳珀（Marc Knapper）近日也向媒体表示，乔·拜登总统访越旨在传递美越两国致力于彼此的繁荣和安全，这对两国人民来说都是非常有意义和极其重要的关系的信息。

越南外交部长裴青山在7月26日致美国国务卿布林肯的庆祝越美全面伙伴关系10周年贺电中强调，越美全面伙伴关系10周年是双方共同努力确定迈向更加光明未来的具体步骤的契机，越南将美国视为其重要合作伙伴之一。

除了良好的政治关系外，经贸被视为越美双边关系中最成功的领域。美国是越南最大的贸易伙伴，双边贸易额从1995年的4.51亿美元增加到2022年的1300亿美元以上。

在投资方面，美国一直是越南最大的投资伙伴之一，正在运营的投资项目近1150个。美国对越的投资总额超过103亿美元，在对越投资的141个国家和地区中排名第11位。

越美关系在双边、地区和国际三个层面上不断深入、有效和实质性发展。图自越通社

人道主义和解决战后遗留问题的合作仍然是双方高度优先的事项，并取得了许多具体成果。美国继续与越南合作开展边和机场二恶英污染清理项目，协助二恶英污染地区的残疾人，援助扫雷项目以及战争时期越南部队遗骸搜寻、归集、鉴定工作。越南还与美国协调，搜寻、鉴定并向美国移交733具战争期间失踪的美国军人遗骸。

越南政府强调，愿与美国密切配合，推动两国关系，特别是在贸易投资、技术、创新创意等领域深入、实质性发展，造福两国人民，同时为地区和世界的和平、稳定、合作与可持续发展作出贡献。越南也将继续支持美国与东盟以及亚太和印度洋地区开展主动、负责任的合作，包括在东盟-美国全面战略伙伴关系、湄公河-美国伙伴关系、亚太经合组织等区域机制框架内。（完）