EVFTA——越南农产品在欧洲市场实现突破的机遇

越南农产品在欧洲市场实现突破的机遇。图自congthuong.vn

《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA）于2020年8月1日生效，为越南水产品、新鲜农产品和大米等多种农产品进军欧盟市场创造了机会。若能满足欧盟的严格标准，越南农产品将能实现突破并在这个市场上站稳脚跟。

《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA）于2020年8月1日生效。图自互联网

越南驻比利时和欧盟商务参赞陈玉君表示，欧盟平均每年进口170万吨至200万吨大米。在大米进口总量中，欧盟向所有国家分配了一定的配额，例如印度的出口配额为49.6万吨，巴基斯坦的出口配额为31.5万吨，泰国的出口配额为19.5万吨。欧盟大米市场的竞争非常激烈，不仅因为配额问题，还因为关税较高的问题。此外，向欧洲出口大米必须满足许多标准，包括农药残留限量标准等。即使产品已经上架，欧盟方面还会定期检查产品是否符合其标准。

2022年，越南向欧盟出口大米9.7万吨，同比增长65%。图自越通社

对于越南，根据EVFTA规定的关税配额，大米产品属于享受零关税的名单。 2022年，越南向欧盟出口大米9.7万吨，同比增长65%。

根据EVFTA协定，对于农产品，许多产品的税收已降至0%，或将在3～5年内逐步降至0%。

越南对欧盟出口仍保持良好增速。图自vneconomy.vn

陈玉君表示，近期，欧洲经济面临诸多困难，许多国家对欧洲的出口大幅减少。然而，越南对欧盟出口仍保持增速，EVFTA的生效在其中扮演重要角色。

EVFTA生效之后，越南与欧盟的双向贸易增长呈现良好增长势头。

2023年7个月，木材及木制品出口额达72.1亿美元。 图自越通社

2021～2022两年间，欧盟对越南的出口将从20%增长至25%。这是一个好兆头，因为欧洲商品质量高且具有可持续性，从而有助于提高越南商品的价值标准。例如，越南从欧盟进口木材，并向欧盟出口家具。这是一个互惠互利的过程。

除了EVFTA给越南商品向欧洲出口带来的优势外，陈玉君还提到了所有商品和国家在对欧盟出口过程中均面临的困难。具体来说，欧盟对产品质量、可持续性、社会属性、环境、生命周期、食品安全法规提出了越来越严格的要求，以期为消费者、环境和社会创造更好的价值。

欧盟是越南第三大贸易伙伴，也是EVFTA生效后增长强劲的农产品进口市场。图自 nongnghiep.vn

陈玉君表示，为了克服这些挑战，越南必须实现转型，从低附加值向高附加值、可持续方向转型，以更好地满足欧盟标准。

越南驻德国大使馆商务处代表杜越河表示，自生效以来，《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）的大部分承诺得到落实，并对企业的经营活动产生影响。

据越南海关总局的统计数据，2020年～2022年期间，越南对欧盟27个成员国的货物出口总额呈现良好增长态势。

2022年，越南对欧盟货物出口额达468.3亿美元，比2021年增长16.7%，占越南货物出口总额的12.6%。图自congthuong.vn

2022年，越南对欧盟货物出口额达468.3亿美元，比2021年增长16.7%，占越南货物出口总额的12.6%。

欧盟是越南第三大贸易伙伴，也是EVFTA生效后增长强劲的农产品进口市场。

杜越河透露，目前，蓝海进出口有限公司、天禄集团、盛米贸易服务股份公司、绿田粮食加工出口公司、成发等许多越南一流大米出口企业已成功进军欧盟市场。

2020年～2022年期间，越南对欧盟27个成员国的货物出口总额呈现良好增长态势。图自vneconomy.vn

待战胜的挑战

除了优势之外，杜越河还强调了越南商品进入欧盟市场时面临的困难，包括满足原产地规则要求以享受优惠关税的挑战、贸易救济措施增加的风险等。因此，企业需要积极了解该协定、出口到欧盟市场的货物的标准；认真研究欧盟市场和消费需求，改善产品质量和外观设计；了解进入欧盟商品的渠道，包括电子商务渠道；不断提高竞争力，以满足国际市场对人力资源、产品质量、商业模式、技术含量和信息透明度等方面的要求等等。

国际游客品尝越南热带水果。图自tuoitre.vn

杜越河建议，政府应制定总体战略，为各部委、行业和地方全面、及时落实EVFTA承诺提出方向、计划和路线图；制定促进国内企业发展的机制，制定应对方案，支持协定执行过程中竞争压力较大的产业；制定有吸引力的政策，吸引欧盟外商对越南企业进行投资。（完）

Nafoods南方股份公司出口水果加工及初加工生产线。图自越通社