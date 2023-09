EVFTA, UNE OPPORTUNITÉ POUR LES PRODUITS AGRICOLES VIETNAMIENS SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN

L’EVFTA favorise l’accès des produits agricoles vietnamiens au marché européen. Photo: congthuong.vn

L’accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA), en vigueur depuis le 1er août 2020, a apporté au Vietnam la possibilité d’exporter de nombreux produits agricoles sur le marché de l’Union européenne (UE). S’ils respectent les normes strictes de l’UE, les produits agricoles vietnamiens auront une présence solide sur ce marché.

L’accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) est entré en vigueur le 1er août 2020. Photo dangcongsan.vn

Selon Tran Ngoc Quan, conseiller au commerce du Vietnam en Belgique et en UE, pour exporter du riz vers l’Europe, de nombreuses normes doivent être respectées et l’UE vérifie régulièrement que ses normes sont respectées.

En 2022, le Vietnam a exporté 97.000 tonnes de riz vers l’UE, en hausse de 65 % par rapport à 2021. Photo: VNA

Pour le Vietnam, le riz fait partie du groupe de produits qui bénéficient d’un taux tarifaire de 0% selon l’EVFTA. En 2022, le Vietnam a exporté 97.000 tonnes de riz vers l’UE, en hausse de 65 % par rapport à 2021.

Selon Tran Ngoc Quan, ces derniers temps, l’économie européenne a rencontré de nombreuses difficultés, les exportations de nombreux pays vers ce continent ont diminué. Cependant, le Vietnam a toujours maintenu ses exportations et l’une des raisons est l’entrée en vigueur de l’EVFTA.

Le Vietnam enregistre toujours un bon taux de croissance des exportations vers l’UE. Photo: vneconomy.vn

Depuis l’entrée en vigueur de l’EVFTA, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l’UE a connu une croissance assez positive.

En effet, les exportations de l’UE vers le Vietnam en 2021 et 2022 ont enregistré une croissance de 20 à 25%.

Au cours des sept mois de 2023, le chiffre d’affaires des exportations de bois et produits dérivés ont atteint 7,21 milliards de dollars. Photo: VNA

Selon Tran Ngoc Quan, l’UE impose de plus en plus d’exigences strictes en matière de qualité, de durabilité, d’environnement, de cycle de vie des produits, de phytosanitaire…, afin de promouvoir de meilleures valeurs pour l’environnement et la société.

Il est donc nécessaire que le Vietnam se concentre sur les produits à forte valeur ajoutée et durables pour mieux répondre à ces normes, a dit Tran Ngoc Quan.

Le Vietnam a été le 59e plus grand fournisseur de fruits et légumes en UE au cours des 11 premiers mois de 2022. Photo: nongnghiep.vn

De son côté, Do Viet Ha, représentante de l’Office du Commerce du Vietnam en Allemagne, a indiqué que depuis son entrée en vigueur, la plupart des engagements de l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) avaient été mis en œuvre et avaient produit des effets sur les activités commerciales des entreprises.

Selon les statistiques du Département général des douanes du Vietnam, le chiffre d’affaires total des exportations de marchandises vietnamiennes vers 27 pays membres de l’Union européenne (UE) au cours de la période 2020-2022 a enregistré une bonne croissance.

En 2022, les exportations vietnamiennes vers l’UE ont atteint 46,83 milliards de dollars, en hausse de 16,7% par rapport à 2021.

En 2022, les exportations vietnamiennes vers l’UE ont atteint 46,83 milliards de dollars, en hausse de 16,7% par rapport à 2021. Photo: congthuong.vn

L’UE est le troisième partenaire commercial du Vietnam et un marché d’importation de produits agricoles en forte croissance depuis l’entrée en vigueur de l’EVFTA.

Do Viet Ha a déclaré que bon nombre de grands exportateurs de riz du Vietnam avaient réussi à entrer sur le marché de l’UE au cours de l’année écoulée, notamment la SARL d’import-export Blue Ocean ou le groupe Loc Troi, etc.

Après plus de deux ans de mise en œuvre de l’EVFTA, le chiffre d’affaires des échanges commerciaux entre le Vietnam et l’UE enregistre une croissance continue tant en matière des importations que des exportations. Photo: vneconomy.vn

Surmonter les défis

Outre les avantages, il n’existe pas moins de défis. Do Viet Ha a conseillé aux exportateurs vietnamiens d’étudier les normes à respecter, et de bien cerner les goûts et les besoins des consommateurs européens. Il leur est aussi important de chercher à améliorer constamment leur compétitivité.

Do Viet Ha a suggéré que le gouvernement élabore une stratégie globale pour fournir des orientations, des plans et des feuilles de route aux ministères, secteurs et localités afin de mettre pleinement et rapidement en œuvre les engagements de l’EVFTA.

Des visiteurs internationaux aiment déguster des fruits tropicaux du Vietnam. Photo: tuoitre.vn

Le gouvernement devrait en outre développer des mécanismes pour faciliter le développement des entreprises nationales, préparer des solutions pour soutenir les secteurs soumis à une forte pression concurrentielle lors de la mise en œuvre de l’EVFTA.

Il est également important de développer des politiques attrayantes pour attirer les investisseurs de l’UE au Vietnam, a-t-elle conclu./.

Chaîne de transformation de fruits destinés à l’exportation de la société Nafoods. Photo: VNA