农业是经济的坚实基础。图自baodantoc.vn

越南是全球的经济亮点，2022年经济增长率达8.02%，在全球经济面临不少困难的背景下，越南政府力争2023年实现经济增长达6-6.5%的目标。

其中，农业为越南经济增长作出巨大贡献，2022年，农业增加值达3.36%，农林水产品出口额超530亿美元（贸易顺差达85亿美元，占贸易顺差总额75%以上）。

达到新农村标准的乡份达73%，全国705个县级单位中近260个县级单位完成了新农村建设。

农业为经济发展事业起到重要作用

从越共十三大开始至今，农业部门对越南整个经济体的“支撑”作用已得到明确体现。 特别是，当新冠肺炎疫情爆发时，农业部门成为越南经济的支柱，农业为越南国内生产总值（GDP）增长作出了重大贡献，有助于保障粮食安全和社会问题。

越南农业与农村发展部副部长冯德进强调，农业部门不仅仅是“支柱”，更是国家经济的重要增长引擎。

2022年，水稻产量达4266万吨，每公顷产量高达60.2公担，继续满足国内消费、加工和出口的需求。

2022年，水稻产量达4266万吨，每公顷产量高达60.2公担。图自越通社

农业部门的出口额首次达532.2亿美元，较2021年同期增长9.3%。其中，11类产品出口额超10亿美元；咖啡、橡胶、大米、蔬果、腰果、虾类、查鱼和木制品等8类产品的出口额超20亿美元； 7类产品出口额超30亿美元。

将农业生产模式转变为农业经济

农林水产品出口企业的思维发生了转变，从注重产量转向注重质量，提高产品价值，走向更高层次的市场，让企业和农民均从中受益。

目前，优质大米占越南大米出口总量的80-90%。 2022年，大米出口量达近730万吨，出口总额35.4亿美元，较2021年同期分别增长16.3%和6.9%，由于大米价格高涨，大米出口额创有史以来新高。

越南大米出口平均价格为485美元/吨，为全球最高，高于印度和泰国。 越南粮食协会（VFA）表示，越南转向开发ST24、SR25和OM18等没有竞争对手的优质香米品种，因此，越南大米平均出口价格大幅上涨。

水产品出口额达110亿美元，较2021年增长23.5%。

在农林水产品出口市场中，亚洲占市场份额的44.7%，美洲占27.4%，欧洲占11.3%，大洋洲占1.7%，非洲占1.7%。 美国仍是越南最大的出口市场，达133亿美元（市场份额25%），其次是中国达100.5亿美元（市场份额18.9%），日本达42 亿美元（市场份额 7.9%），韩国 25 亿美元（市场份额 4.7%）。

在农林水产品出口市场中，亚洲占市场份额的44.7%，美洲占27.4%，欧洲占11.3%，大洋洲占1.7%，非洲占1.7%。 图自nongnghiep.vn

越南农业与农村发展部部长黎明欢强调，在新冠肺炎疫情的背景下，农业肯定了其在国家经济中的作用和地位。

改善农村基础设施，提高民众生活水平

在国家经济极其困难的时期继续蓬勃发展的结果表明，农业部门不仅有助于解决增长问题，而且全面服务于数千万农民和农村居民以及农业服务区数千万劳动者的生活。

越南继续着力开展新农村建设国家目标计划并取得积极成效。 达到新农村标准的乡份达73.06%%，全国705个县级单位中255个县级单位完成了新农村建设。

越南继续着力开展新农村建设国家目标计划并取得积极成效。图自互联网

2021-2025年新农村建设国家目标计划补充了新农村建设升级版标准、新农村建设示范模式和达到新农村建设标准的村级等目标。

2010-2020年新农村建设国家目标计划改变了全国农村面貌，加大了对础设施建设的投入，2021-2025年阶段新农村建设国家目标计划主要目标就是集中可持续提高农村人民的生活水平和收入。

大力推动OCOP产品开发与贸易促进。图自ocop.gov.vn

民众发挥着极为重要的作用，是朝着文明方面改变乡村面貌的主要力量。 在新农村建设过程中，民众能享受发展成果。

此外，全国各地还实施“一乡一品”（OCOP）计划，助力民众、企业和合作社推动OCOP产品的开发。 该计划为各地方发展主力产品，带动各产业创造就业机会，提高农村居民收入作出了重要贡献。

居民生活用水质量不断得到改善； 99.7%的城镇家庭和97.4%的农村家庭获得保障卫生安全的水源。 生活用电覆盖率达99.5%，城乡之间和地区之间几乎没有显著差异。

2022年，人均住房面积达27.2平方米。 永久性住房和半永久性住房占比达到96.8%。 这是反映居民生活质量提高的重要指标之一。（完）