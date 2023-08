LE VIETNAM DÉTERMINÉ À METTRE EN OEUVRE SON ENGAGEMENT DE ZÉRO ÉMISSION NETTE

Le développement des énergies renouvelables est au centre des objectifs de réduction des émissions. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Dans un effort pour réaliser son engagement en faveur de zéro émission nette, avancé lors de la 26e Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le gouvernement vietnamien a mis en œuvre une planification et publié de nombreux plans et stratégies pour atteindre cet objectif d’ici 2050.

Lors de la réunion du Comité national de pilotage pour la mise en œuvre des engagements du Vietnam pris lors de la COP26, tenue en juillet dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la mise en œuvre de l’engagement zéro émission nette est une opportunité pour le Vietnam de renouveler son mode de croissance, rejoignant ainsi d’autres pays du monde pour répondre au changement climatique..

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion du Comité national de pilotage pour la mise en œuvre des engagements du Vietnam pris lors de la COP 26 – Photo: VNA

Il a demandé aux ministères, aux localités et aux entreprises de continuer à accélérer la mise en œuvre des Stratégies nationales sur le changement climatique jusqu’en 2050, sur la croissance verte pour la période 2021-2030 et une vision à l’horizon 2050, ainsi que la mise en place de mécanismes et politiques pour attirer des financements dans la croissance verte et l’économie circulaire.

Le développement de l’économie circulaire contribue à promouvoir la croissance verte. Photo: kinhtexanh.vn



Pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, un changement complet est nécessaire, dans lequel de nombreuses entreprises convertiront leurs technologies et s’engageront dans les énergies renouvelables.

PetroVietnam Technical Services Corporation (compagnie générale par actions des services techniques de PetroVietnam-PTSC), a signé un accord de développement conjoint (JDA) avec le groupe singapourien Sembcorp pour investir dans un parc éolien offshore de 2,3 GW au Vietnam, pour exporter environ 1,2 GW d’énergie propre vers Singapour via un câble sous-marin. Photo: tuoitre.vn

Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha et des délégués lancent un projet de plantation d’arbres vers l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Photo: baochinhphu.vn

Définir et élaborer étape par étape des mécanismes

Selon la Banque mondiale (BM), d’ici 2040, le Vietnam doit investir environ 368 milliards de dollars, soit l’équivalent de 6,8% du PIB par an, pour suivre une voie de développement qui combine résilience et réduction des émissions. Dans lequel, le parcours vers la décarbonation pour répondre aux engagements internationaux représente environ 30 % des besoins en ressources.

D’ici 2040, le Vietnam doit investir environ 368 milliards de dollars, soit l’équivalent de 6,8% du PIB par an, pour suivre une voie de développement qui combine résilience et réduction des émissions. Photo: vnecnonomy.vn

Le ministre des Finances, Hô Duc Phoc, a déclaré que la transformation verte et la réduction des émissions pour atteindre la neutralité carbone est un long chemin avec de nombreuses difficultés et nécessite la coopération du secteur privé ainsi que des organisations internationales.

Le ministre des Finances, Hô Duc Phoc. Photo: VNA

Lors d’un colloque tenu en juin dernier, le ministre des Finances, Hô Duc Phoc, a souligné la nécessité de prioriser le développement des marchés de la finance verte et du carbone. Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, organe permanent du Comité national de pilotage pour la mise en œuvre des engagements du Vietnam à la COP26, développe un projet sur le développement d’un marché du carbone au Vietnam avec l’aide de la BM.

Le projet, d’un investissement de 5 millions de dollars, sera mis en œuvre en 4 ans à partir de 2024, visant à soutenir le Vietnam dans le développement d’un marché du carbone.

On s’attend à ce que d’ici 2025, le Vietnam pilote une bourse du carbone, qui sera officiellement exploitée en 2028.

On s’attend à ce que d’ici 2025, le Vietnam pilote une bourse du carbone, qui sera officiellement exploitée en 2028. Photo: kinhtemoitruong.vn

Encourager les entreprises à mener la transformation verte

Dans le contexte où les régions développées du monde entier appliquent des barrières fiscales sur le carbone pour les biens d’importation et d’exportation, le Vietnam est confronté à de nombreux défis dans le processus de construction et de développement d’un marché du carbone. Cela oblige les exportateurs et, plus largement, les entreprises vietnamiennes, à changer pour s’adapter et maintenir leur position sur le marché international.

Un marché du carbone est un système d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre, de crédits carbone et de quotas carbone. Le gouvernement allouera des quotas aux entreprises. Si le quota est épuisé, l’entreprise devra acheter des crédits carbone à d’autres. Les parties impliquées dans l’achat ou la vente peuvent être des entreprises nationales qui échangent entre elles ou entre des organisations nationales et internationales.

Le marché du carbone est considéré comme un outil clé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir la croissance. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Les revenus des crédits carbone sont une source de soutien financier aux projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’État recevra des recettes lors de l’application future de frais d’échange de quotas, de crédits carbone ou de taxes carbone. Ces redevances seront renouvelables pour les projets et travaux de recherche portant sur la réduction des émissions, la séquestration, le stockage du carbone…Pendant ce temps, les vendeurs de carbone en bénéficieront également car ils sont de bons implémenteurs de solutions environnementales, et les acheteurs pourront également compenser leurs émissions excédentaires. Ainsi, les efforts sur les solutions pour réduire les émissions, absorber le carbone, et les solutions vertes, seront appliqués dans les activités de production, commerciales et de services.

Et à partir de 2028, dès la mise en service officielle de la bourse des crédits carbone, elle devra se conformer aux réglementations sur la connexion et l’échange de crédits carbone nationaux avec les marchés régional et mondial du carbone. Pour mettre en œuvre ces réglementations, plus de 1.900 entreprises spécialisées dans l’industrie et le commerce, la construction, les transports, les ressources naturelles et l’environnement, devront fournir des données opérationnelles et des informations connexes pour l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre pour l’année précédant la période de déclaration, conformément aux instructions.

Inventaire des gaz à effet de serre vers l’objectif de zéro émission nette. Photo: moitruongvadothi.vn

Diversifier les politiques et les solutions vertes pour les entreprises

En réalisation la neutralité carbone, les entreprises vietnamiennes seront confrontées à de nombreux défis tels que l’inventaire des émissions et la mise en œuvre des quotas d’émission du gouvernement. Les entreprises à fortes émissions telles que celles spécialisées dans le fer, l’acier, le ciment, l’aluminium…, qui veulent maintenir leurs exportations à l’avenir doivent déterminer que la réduction des émissions est obligatoire.

Tô Xuân Phuc, directeur du programme de politique commerciale et de gestion des ressources chez Forest Trends, a recommandé aux entreprises de moderniser leurs technologies et leurs méthodes de gestion, affirmant qu’il s’agit d’une opportunité d’innovation pour les entreprises. Il a souligné que les entreprises doivent saisir la tendance du développement et tirer des revenus de la finance du carbone.

Diversifier les politiques et les solutions vertes pour les entreprises. Photo: nangluongsachvietnam.vn

Le Dr Nguyên Quang, de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, a commenté : Le Vietnam a de nombreuses politiques financières remarquables telles que la loi sur les taxes sur les ressources naturelles, avec des taux d’imposition élevés aux “ressources non renouvelables” et des taux d’imposition aux “ressources renouvelables”..

Pham Thi Thanh Tung, directrice adjointe du Département du crédit pour les secteurs économiques de la Banque d’État du Vietnam, a déclaré que le secteur bancaire dispose de nombreuses solutions pour soutenir et encourager les entreprises à participer au développement vert. Les entreprises ont la possibilité d’accéder à des financements verts pour investir dans des activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à s’adapter au changement climatique et à développer la durabilité. Afin de créer des conditions permettant aux entreprises de mobiliser des capitaux pour investir dans des projets verts, la Banque d’État du Vietnam a publié la directive n° 03/CT-NHNN sur la promotion de la croissance du crédit vert.

La Banque d’État a également mis en œuvre des politiques de crédit préférentiel pour des projets agricoles tout au long de la chaîne de valeur, avec de hautes technologies, ainsi que des programmes de prêts pour les forêts de production et des programmes d’aide aux pauvres en matière de logement, de prévention et de contrôle du changement climatique et de réduction de la pollution./.

Le Vietnam déterminé à mettre en œuvre son engagement de zéro émission nette d’ici 2050. Photo: kinhtemoitruong.vn