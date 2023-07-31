ВЬЕТНАМ СТРЕМИТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НУЛЕВОМУ ВЫБРОСУ NET-ZERO

Развитие возобновляемых источников энергии находится в центре внимания целей по сокращению выбросов. (Фото: baotainguyenmoitruong.vn)

Стремясь выполнить обязательство по нулевым выбросам углекислого газа, взятое на 26-й Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP26), правительство Вьетнама разработало планирование и издало множество стратегий и планов по достижению цели к 2050 году.

На заседании Национального руководящего комитета по выполнению обязательств Вьетнама на COP 26, которое состоялось в середине июля, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что выполнение обязательства Net-zero дает Вьетнаму возможность преобразовать технологии и модель роста, тем самым присоединившись к другим странам мира в реагировании на изменение климата.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании Руководящего комитета по выполнению обязательства по нулевому выбросу. (Фото:ВИА)

Премьер-министр поручил министерствам, населенным пунктам и бизнесу ускорять реализацию Национальных стратегий по реагированию на изменение климата на период до 2050 года, зеленому росту на период 2021-2030 годов с видением до 2050 года, а также сосредоточиваться на создании механизмов и политики привлечения финансирования для зеленого развития, зеленого роста и экономики замкнутого цикла.

Развитие экономику замкнутого цикла содействует зеленому росту. (Фото: kinhtexanh.vn)



Для достижения цели необходимы всеобъемлющие изменения.

Корпорация нефтяных технических услуг Вьетнама (PTSC), член Вьетнамской нефтегазовой группы (PVN), подписала соглашение о совместном развитии (JDA) с сингапурской группой Sembcorp для инвестиций в строительство морской ветряной электростанции мощностью около 2,3 ГВт во Вьетнаме, и систему накопления энергии для экспорта около 1,2 ГВт чистой энергии в Сингапур по подводному кабелю высокого напряжения. (Фото: tuoitre.vn)

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха и делегаты провели церемонию запуска проекта по посадке деревьев для достижения цели «Нулевой выброс» к 2050 году. (Фото: baochinhphu.vn)

Пошаговое планирование – разработка механизма

По данным Всемирного банка (ВБ), к 2040 году Вьетнаму необходимо инвестировать около 368 миллиардов долларов США, что эквивалентно 6,8% ВВП в год, чтобы идти по пути развития, сочетающему устойчивость и сокращение выбросов до нуля, в котором на путь декарбонизации приходится около 30% ресурсов.

К 2040 году Вьетнаму необходимо инвестировать около 368 миллиардов долларов США, или 6,8% ВВП в год, чтобы идти по пути развития, сочетающего устойчивость и нулевые выбросы. (Фото: vnecnonomy.vn)

Министр финансов Хо Дык Фок заявил, что «зеленая трансформация» и сокращение выбросов — это долгий путь, сопряженный со многими трудностями, вызовами и требующий сотрудничества со стороны частного сектора и международных организаций.

Выступает на семинаре министр Финансов Хо Дык Фок. (Фото: ВИА)

Выступая на семинаре «Нулевые выбросы — зеленые сдвиг: возможности для лидеров» в июне прошлого года, Хо Дык Фок подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание развитию «зеленых» финансовых рынков и углеродных рынков. Министерство природных ресурсов и окружающей среды, постоянный орган Национального руководящего комитета по выполнению обязательств Вьетнама на COP 26, с помощью Всемирного банка разрабатывает проект «Развитие углеродного рынка во Вьетнаме».

Проект с инвестициями в размере 5 миллионов долларов США будет реализован в течение 4 лет, начиная с 2024 года, направлен на поддержку Вьетнама в развитии углеродного рынка, разработке и внедрении системы обмена и клиринга углеродных кредитов и квот на выбросы парниковых газов.

Ожидается, что к 2025 году во Вьетнаме пилотно будут фукционировать биржа углеродных кредитов, а к 2028 году она заработает официально.

Ожидается, что к 2025 году во Вьетнаме будет функционировать пилотная биржа углеродных кредитов, а к 2028 году она заработает официально. (Фото: kinhtemoitruong.vn)

Продвижение бизнеса по зеленой трансформации

В связи с применением развитыми регионами мира налоговых барьеров выбросов углерода для импортных и экспортных товаров, Вьетнам сталкивается со многими проблемами в процессе создания и развития углеродного рынка. Это вынуждает экспортеров, в частности, и вьетнамские предприятия в целом вносить изменения, чтобы преодолевать эти барьеры на основных рынках и сохранять свои позиции на международном рынке.

Углеродный рынок — это рынок, на котором товары – объем сокращения выбросов парниковых газов. Правительство распределяет квоты (на выбросы) для предприятий, если предприятие израсходовало свою квоту, ему придется покупать углеродные кредиты у других предприятий. Покупатели и продавцы этих кредитов выступают отечественными, сделки также могут заключаться между отечественными и международными организациями.

Углеродный рынок рассматривается как ключевой инструмент для сокращения выбросов парниковых газов и быстро растет с точки зрения доли рынка, а также участвующих учреждений. (Фото: baotainguyenmoitruong.vn)

Доходы от сделки с углеродными кредитами станут финансовыми средствами для проектов по сокращению выбросов парниковых газов. Государство получит взносы в бюджет за счет сборов от обмена квотами, углеродными кредитами или углеродными налогами. Средства от этих сборов пойдут на проекты и научно-исследовательские работы по сокращению выбросов, секвестрации, хранению углерода …

Между тем, продавцы углеродных кредитов также выиграют за счет подтверждения своего имиджа в сфере экологических решений, а покупатели также смогут компенсировать выбросы, превышающие квоту.

А с 2028 года, когда будет фукционировать биржа углеродных кредитов, будет и соблюдаться правила подключения и обмена внутренних углеродных кредитов с региональными и мировыми углеродными рынками. Для реализации вышеуказанных нормативов более 1.900 предприятий должны будут предоставить оперативные данные и сопутствующую информацию для инвентаризации выбросов парниковых газов объекта.

Инвентаризация парниковых газов: работа над достижением цели Net Zero. (Фото: moitruongvadothi.vn)

Диверсификация политик и экологичных решений для бизнеса

Чтобы выполнить обязательство Net-zero, вьетнамские предприятия столкнутся со многими проблемами, такими как инвентаризация выбросов и выполнение государственных квот на выбросы. Предприятия с высоким уровнем выбросов, такие как предприятия в областях металлургии, стали, цемента, алюминия… в долгосрочной перспективе должны определять сокращение выбросов как обязательной задачей..

То Суан Фук, директор программы торговой политики и управления ресурсами компании Forest Trends, рекомендовал предприятиям изменить свои технологии и методы управления, и подтвердил, что открывается перед предприятиями инновационная возможность. Он подчеркнул, что бизнесу необходимо улавливать тенденцию развития и получать доход от углеродного финансирования.

Диверсифицировать политику и экологичные решения для бизнеса. (Фото: nangluongsachvietnam.vn)

Д-р Нгуен Куанг из Экономического университета Хошимина прокомментировал: Вьетнам провел много выдающихся финансовых политик, таких как Закон о налоге на природные ресурсы, который предусматривает высокие ставки к не возобновляемым ресурсам и налоговые ставки к «возобновляемым ресурсам».

Кроме того, в целях создания условий мобилизации капитала бизнесом для инвестирования в «зеленое» финансирование и экологические проекты Государственный банк издал Директиву № 03/CT-NHNN о содействии росту «зеленого» кредита.

Государственный банк также внедрил льготную кредитную политику для ряда новых отраслей в сельскохозяйственных проектах по цепочке создания стоимости, по применению высоких технологий, чистого сельского хозяйства; реализовал кредитные программы для насаждения продуктивных лесов; программы по поддержке бедных слоев населения жилищем, предотвращающим изменение климата, снижающим загрязнение окружающей среды./.

Вьетнам взял обязательство и действует по достижению цели Net Zero к 2050 году. Фото: kinhtemoitruong.vn

Там Ханг Корреспондент ВИА