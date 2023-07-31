ВЬЕТНАМ СТРЕМИТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НУЛЕВОМУ ВЫБРОСУ NET-ZERO

Стремясь выполнить обязательство по нулевым выбросам углекислого газа, взятое на 26-й Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP26), правительство Вьетнама разработало планирование и издало множество стратегий и планов по достижению цели к 2050 году.
На заседании Национального руководящего комитета по выполнению обязательств Вьетнама на COP 26, которое состоялось в середине июля, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что выполнение обязательства Net-zero дает Вьетнаму возможность преобразовать технологии и модель роста, тем самым присоединившись к другим странам мира в реагировании на изменение климата.
Премьер-министр поручил министерствам, населенным пунктам и бизнесу ускорять реализацию Национальных стратегий по реагированию на изменение климата на период до 2050 года, зеленому росту на период 2021-2030 годов с видением до 2050 года, а также сосредоточиваться на создании механизмов и политики привлечения финансирования для зеленого развития, зеленого роста и экономики замкнутого цикла.
Для достижения цели необходимы всеобъемлющие изменения.
Пошаговое планирование – разработка механизма
По данным Всемирного банка (ВБ), к 2040 году Вьетнаму необходимо инвестировать около 368 миллиардов долларов США, что эквивалентно 6,8% ВВП в год, чтобы идти по пути развития, сочетающему устойчивость и сокращение выбросов до нуля, в котором на путь декарбонизации приходится около 30% ресурсов.
Министр финансов Хо Дык Фок заявил, что «зеленая трансформация» и сокращение выбросов — это долгий путь, сопряженный со многими трудностями, вызовами и требующий сотрудничества со стороны частного сектора и международных организаций.
Выступая на семинаре «Нулевые выбросы — зеленые сдвиг: возможности для лидеров» в июне прошлого года, Хо Дык Фок подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание развитию «зеленых» финансовых рынков и углеродных рынков. Министерство природных ресурсов и окружающей среды, постоянный орган Национального руководящего комитета по выполнению обязательств Вьетнама на COP 26, с помощью Всемирного банка разрабатывает проект «Развитие углеродного рынка во Вьетнаме».
Проект с инвестициями в размере 5 миллионов долларов США будет реализован в течение 4 лет, начиная с 2024 года, направлен на поддержку Вьетнама в развитии углеродного рынка, разработке и внедрении системы обмена и клиринга углеродных кредитов и квот на выбросы парниковых газов.
Ожидается, что к 2025 году во Вьетнаме пилотно будут фукционировать биржа углеродных кредитов, а к 2028 году она заработает официально.
Продвижение бизнеса по зеленой трансформации
В связи с применением развитыми регионами мира налоговых барьеров выбросов углерода для импортных и экспортных товаров, Вьетнам сталкивается со многими проблемами в процессе создания и развития углеродного рынка. Это вынуждает экспортеров, в частности, и вьетнамские предприятия в целом вносить изменения, чтобы преодолевать эти барьеры на основных рынках и сохранять свои позиции на международном рынке.
Углеродный рынок — это рынок, на котором товары – объем сокращения выбросов парниковых газов. Правительство распределяет квоты (на выбросы) для предприятий, если предприятие израсходовало свою квоту, ему придется покупать углеродные кредиты у других предприятий. Покупатели и продавцы этих кредитов выступают отечественными, сделки также могут заключаться между отечественными и международными организациями.
Доходы от сделки с углеродными кредитами станут финансовыми средствами для проектов по сокращению выбросов парниковых газов. Государство получит взносы в бюджет за счет сборов от обмена квотами, углеродными кредитами или углеродными налогами. Средства от этих сборов пойдут на проекты и научно-исследовательские работы по сокращению выбросов, секвестрации, хранению углерода …
Между тем, продавцы углеродных кредитов также выиграют за счет подтверждения своего имиджа в сфере экологических решений, а покупатели также смогут компенсировать выбросы, превышающие квоту.
А с 2028 года, когда будет фукционировать биржа углеродных кредитов, будет и соблюдаться правила подключения и обмена внутренних углеродных кредитов с региональными и мировыми углеродными рынками. Для реализации вышеуказанных нормативов более 1.900 предприятий должны будут предоставить оперативные данные и сопутствующую информацию для инвентаризации выбросов парниковых газов объекта.
Диверсификация политик и экологичных решений для бизнеса
Чтобы выполнить обязательство Net-zero, вьетнамские предприятия столкнутся со многими проблемами, такими как инвентаризация выбросов и выполнение государственных квот на выбросы. Предприятия с высоким уровнем выбросов, такие как предприятия в областях металлургии, стали, цемента, алюминия… в долгосрочной перспективе должны определять сокращение выбросов как обязательной задачей..
То Суан Фук, директор программы торговой политики и управления ресурсами компании Forest Trends, рекомендовал предприятиям изменить свои технологии и методы управления, и подтвердил, что открывается перед предприятиями инновационная возможность. Он подчеркнул, что бизнесу необходимо улавливать тенденцию развития и получать доход от углеродного финансирования.
Д-р Нгуен Куанг из Экономического университета Хошимина прокомментировал: Вьетнам провел много выдающихся финансовых политик, таких как Закон о налоге на природные ресурсы, который предусматривает высокие ставки к не возобновляемым ресурсам и налоговые ставки к «возобновляемым ресурсам».
Кроме того, в целях создания условий мобилизации капитала бизнесом для инвестирования в «зеленое» финансирование и экологические проекты Государственный банк издал Директиву № 03/CT-NHNN о содействии росту «зеленого» кредита.
Государственный банк также внедрил льготную кредитную политику для ряда новых отраслей в сельскохозяйственных проектах по цепочке создания стоимости, по применению высоких технологий, чистого сельского хозяйства; реализовал кредитные программы для насаждения продуктивных лесов; программы по поддержке бедных слоев населения жилищем, предотвращающим изменение климата, снижающим загрязнение окружающей среды./.
Там Ханг
Корреспондент ВИА