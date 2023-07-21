ВЬЕТНАМ УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Золотые песчаные дюны Муйне в городе Фантхьет, провинция Биньтхуан, — место, которое нельзя пропустить, приезжая во Вьетнам. (Фото: baobinhthuan.com.vn)

Туристический сектор Вьетнама поставил цель принять по меньшей мере 8 миллионов иностранных туристов в 2023 году. У правительства и министерств было много конкретных решений для ускорения эффективного, устойчивого восстановления и развития туризма.

Многие прорывы в иммиграционных процедурах и выдаче виз также были одобрены национальным собранием. Новая политика носит прорывной характер, одновременно с «толчками» извне, который, как ожидается, внесет вклад в позитивное изменение туристического рынка Вьетнама в ближайшее время.

ЧИСЛО ИНОСТРАННЫХ, ПРИБЫВШИХ ВО ВЬЕТНАМ, РЕЗКО ВОЗРОСЛО

После более чем двухлетнего застоя из-за воздействий пандемии COVID-19, с 15 марта 2022 года Вьетнам полностью возобновил туристическую деятельность. Туризм Вьетнама вступает в стадию восстановления и развития, постепенно продвигаясь к цели стать ключевым сектором экономики.

В 2022 году туризм во Вьетнаме достиг важных результатов: принял 3,5 млн. международных туристов, обслуживал более 101 млн. внутренних туристов, а общий доход от туристов достиг около 21 млрд. долл. США.

После пандемии COVID-19 Вьетнам полностью открылся для внутренних и иностранных туристов с марта 2022 года. (Фото: Гланое управление туризма)

Вьетнам был удостоен премии World Travel Awards как ведущее региональное и мировое направление в области природы, культуры, кулинарии, наследий, гольфа, а также в области устойчивого развития.

Продолжая динамику восстановления в 2022 году, за первые 6 месяцев 2023 года туристический сектор Вьетнама зафиксировал позитивные сигналы, приняв почти 5,6 миллионов иностранных посетителей, что составило 70% от плана на весь год, многие рынки восстановились и превысили уровень 2019 года. Число внутренних туристов достигло 64 миллиона. Общий доход от туристов достиг 343 трлн. донгов.

По данным Национального управления по туризму Вьетнама, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда эпидемии COVID-19 не было, Южная Корея по-прежнему остается крупнейшим рынком международных туристов: из примерно 5,6 млн. иностранных посетителей за первые 6 месяцев этого года более 1,6 млн. человек посетили страну, причем количество посетителей достигло почти 80%. За Южной Кореей следуют: Китай, Тайвань (Китай), США, Малайзия, Япония, Сингапур, Камбоджа, Таиланд и Австралия соответственно.

КОЛИЧЕСТВО ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ ПО ТУРИЗМУ ВО ВЬЕТНАМЕ ВХОДИТ В ТОП МЕСТ МИРА

Согласно данным инструмента отслеживания тенденций путешествий Google, с начала 2023 года по настоящее время объем поисковых запросов по туризму во Вьетнаме постоянно растет и входит ведущий топ мира, поднявшись с 11-го места на 6-е на сегодняшний день. Вьетнам – единственное направление в Юго-Восточной Азии, входит эту группу.

Соответственно, Вьетнам имеет 10-25% рост в группе, занимая 6-е место в мире, что намного превышает общий рост в Юго-Восточной Азии. Благодаря этому Вьетнам стал единственной страной в Юго-Восточной Азии, которая вошла в лидирующую группу стран с высокими темпами роста в мире. Остальные страны заняли гораздо более низкие позиции: Индонезия (18), Таиланд (19), Малайзия (21), Филиппины (23), Сингапур (30).

Во Вьетнаме много величественных и красивых ландшафтов и ландшафтов. Сверху вниз: водопад Банжок, рисовые террасы Мукангчай – Йенбай, залив Халонг, Фукуок и Сапа. (Фото: Гланое управление туризма Вьетнама)

Эти данные показывают, что спрос на вьетнамский туризм восстанавливается очень быстро, гораздо более высокими темпами, чем у конкурентов в регионе.

Более того, в последнее время многие направления во Вьетнаме были отмечены иностранной прессой и информационными агентствами, что способствует повышению привлекательности вьетнамского туризма на международной туристической карте. Британская газета The Independent недавно назвала Вьетнам самым желанным направлением в Юго-Восточной Азии благодаря его разнообразному, красивому ландшафту и привлекательной кухне.

Многие простые вьетнамские блюда почитаются и ценятся в мире за их привлекательный вид и привлекательный вкус. (Фото: tapchiamthuc.net)

Сайт Traveldudes также отмечает Вьетнам как впечатляющее направление для тех, кто предпочитает приключенческий туризм, такой как, например, подводное плавание с аквалангом. Ведущая британская туристическая компания Explore Worldwide назвала Ханой одним из лучших городов в мире для путешествий в одиночку. Агентство Travel Canada также назвал Вьетнам одной из 10 самых доступных стран мира для удаленной работы (Вьетнам занимает 7-е место в этом списке).

Ещё больше рейтинга вьетнамскому туризму принес первый путеводитель Мишлен, отметив 103 ресторана и закусочные на мировой гастрономической карте, в том числе 4 ресторана, удостоенных 1 звезды Мишлен.

Международные туристы наслаждаются деликатесами 3 регионов Вьетнама. (Фото: tuoitre.vn)

СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ТУРИЗМА ВЬЕТНАМА

Результаты, достигнутые туристическим сектором за последнее время, являются ярким свидетельством развития туризма Вьетнама, что укрепляет уверенность в восстановлении и сильном развитии в предстоящий период.

Для достижения этого результата, в дополнение к руководству Министерства культуры, спорта и туризма, координируют министерства и сектора, участие населенных пунктов в развитии туризма, а также правительство уделяет внимание устранению трудностей в политиках.

В декабре 2022 года премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на конференции по содействию привлечению международного туризма во Вьетнам. В марте 2023 года премьер–министр председательствовал на Национальной конференции по туризму на тему «Ускорение восстановления и развития».

В марте 2023 г. премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на национальной конференции “Ускорять восстановление – ускорять темпы роста”. (Фото: ВИА)

В мае 2023 года премьер-министр издал резолюцию 82/NQ-CP о задачах с семью важными группами решений. Решения которых в основном ускоряют восстановление, эффективное и устойчивое развитие туризма.

Таким образом, 24 июня национальное собрание одобрило продление срока действия электронной визы с 30 до 90 дней, которая действительна для многократного въезда. В то же время увеличение срока временного пребывания для односторонних иммигрантов без виз с 15 дней до 45 дней. Настоящая политика вступит в силу с 15 августа 2023 года. Правительство также рассматривает возможность расширения одностороннего безвизового режима для привлечения иностранных туристов во Вьетнам.

Решение Национального собрания о продлении срока действия электронной визы с 30 дней до 90 дней, действительной в многократном порядке, вступило в силу с августа 2023 года. (Фото: vietnamnet.vn)

Хоанг Нян Тьинь – глава секретариата Консультативного совета по туризму Вьетнама, сказал: «Применение безвизовой политики может привлечь в эту страну на 5-25% больше иностранных туристов. Национальное собрание приняло более благоприятную политику в отношении виз, вполне вероятно, что туристический сектор Вьетнама примет около 12 миллионов иностранных посетителей, что в полтора раза превысит план, установленный в этом году».

Эксперты по туризму по всему миру прогнозируют, что в 2023 году произойдет резкий рост спроса на международные поездки. Туризм Вьетнама не выбивается из этой тенденции. Позитивные сигналы прошлого являются основой и движущей силой для развития туризма Вьетнама в ближайшее время./.

Уголок древнего городка Хой-ан. Вид сверху. (Фото: bvhttdl.gov.vn)

Зыонг Чи Корреспондент ВИА