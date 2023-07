LE TOURISME VIETNAMIEN ACCÉLÈRE SON REDRESSEMENT ET SA CROISSANCE

Les dunes de sable à Mui Ne, dans la ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan, sont une destination incontournable lors d’un voyage au Vietnam. Photo : baobinhthuan.com.vn

Le tourisme vietnamien vise à accueillir au moins 8 millions de visiteurs internationaux en 2023. Le gouvernement et les ministères ont mis en place de nombreuses solutions spécifiques pour accélérer son redressement et son développement d’un tourisme efficace et durable. De nombreuses politiques relatives aux procédures d’immigration et de visa ont également été approuvées par l’Assemblée nationale. De nouvelles percées devraient contribuer à des changements positifs pour le marché du tourisme au Vietnam dans les temps à venir.

LES ARRIVÉES INTERNATIONALES EN FORTE HAUSSE

Après plus de deux ans de stagnation due à l’impact de la pandémie de Covid-19, à partir du 15 mars 2022, le Vietnam a complètement repris ses activités touristiques. Le tourisme vietnamien est entré dans une période de reprise et de développement, s’orientant progressivement vers l’objectif de devenir un fer de lance de l’économie nationale. En 2022, le tourisme au Vietnam a obtenu des résultats importants, accueillant 3,5 millions de touristes internationaux, plus de 101 millions de touristes nationaux et réalisant des revenus d’environ 21 milliards de dollars.

Le Vietnam a été nommé par les World Travel Awards comme la principale destination régionale et mondiale pour la nature, la culture, la cuisine du patrimoine et la destination de golf, ainsi que pour le développement durable.

Depuis mars 2022, le Vietnam rouvre complètement ses portes aux touristes nationaux et étrangers après la pandémie de COVID-19. Photo : Autorité nationale du tourisme

Dans la dynamique de reprise de 2022, l’industrie touristique vietnamienne a enregistré au cours des six premiers mois de 2023 des signaux optimistes en accueillant près de 5,6 millions de visiteurs internationaux, atteignant 70% de son plan annuel, de nombreux marchés ont dépassé leur niveau de 2019. Les touristes nationaux ont atteint 64 millions. Les touristes ont généré des recettes de 343.000 milliards de dôngs.

Selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, la République de Corée demeure le plus grand marché touristique du pays, avec plus de 1,6 million de touristes sur près de 5,6 millions d’arrivées internationales au premier semestre, soit près de 80% du bilan de la même période d’avant l’épidémie de Covid-19, en 2019. La République de Corée est suivie par la Chine, Taïwan (Chine), les États-Unis, la Malaisie, le Japon, le Singapour, le Cambodge, la Thaïlande et l’Australie.

LE VIETNAM PARMI LES DESTINATIONS LES PLUS GOOGLISÉES

Selon les données de la plateforme Google Travel Insight, depuis le début de 2023 jusqu’à maintenant, le nombre de recherches sur le tourisme au Vietnam n’a cessé d’augmenter, progressant de la 11e position à la 6e position au monde. Le Vietnam est la seule destination d’Asie du Sud-Est figurant dans le Top mondial des recherches sur Google.

En conséquence, le Vietnam est actuellement classé 6e au monde, devenu le seul pays d’Asie du Sud-Est dans le groupe affichant une augmentation de 10% à 25%, loin devant d’autres pays tels que l’Indonésie (18e), la Thaïlande (19e), la Malaisie (21e), les Philippines (23e) et Singapour (30e). Ces données montrent que la demande touristique au Vietnam se redresse très rapidement, à un rythme beaucoup plus élevé que les concurrents de la région.

De nombreuses destinations au Vietnam ont été honorées par les organes de presse et les médias étrangers, contribuant à accroître l’attractivité du tourisme vietnamien sur la carte touristique internationale. Photo: Autorité nationale du tourisme

De nombreuses destinations au Vietnam ont été honorées par les organes de presse et les médias étrangers, contribuant à accroître l’attractivité du tourisme vietnamien sur la carte touristique internationale. Le journal britannique The Independent a récemment salué le Vietnam comme la destination la plus convoitée de l’Asie du Sud-Est grâce à ses paysages variés et magnifiques et sa délicieuse cuisine.

Des plats vietnamiens sont très appréciés dans le monde entier, grâce à leur apparence attrayante et leur goût délicieux. Photo: tapchiamthuc.net

Le site Web de voyage Traveldudes a également honoré le Vietnam en tant que destination impressionnante pour les amateurs des voyages d’aventure, généralement la plongée sous-marine. Travel Off Path et Explore Worldwide, spécialisés dans les voyages, a classé Hanoi comme l’une des meilleures villes au monde pour les voyages en solo.

Le site de voyage canadien The Travel a également sélectionné le Vietnam comme l’un des 10 pays les plus abordables pour travailler à distance dans le monde (le Vietnam est classé 7e sur cette liste). Récemment, le tourisme vietnamien a reçu d’autres bonnes nouvelles lorsque le célèbre Guide Michelin a pour la première fois honoré 103 restaurants au Vietnam, et quatre d’entre eux ont reçu une prestigieuse étoile Michelin

Les touristes internationaux dégustent les spécialités des trois régions du Vietnam : Nord, Centre et Sud. Photo: tuoitre.vn

NOUVEL ÉLAN POUR LE TOURISME VIETNAMIEN

Les résultats de l’industrie du tourisme obtenus ces derniers temps sont des preuves éclatantes du développement du tourisme au Vietnam, renforçant la confiance dans son redressement et son développement vigoureux dans la période à venir.

Ces résultats sont rendus possibles grâce à la direction du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, à la coordination des ministères et des branches et surtout à la participation des localités au développement du tourisme et à la direction du gouvernement pour éliminer les goulots d’étranglement et stimuler la croissance du tourisme : En décembre 2022, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence pour promouvoir l’attraction des touristes internationaux au Vietnam.

En mars 2023, il a présidé la Conférence nationale sur le tourisme sur le thème “Accélérer la relance – Promouvoir le développement”, la 3e conférence nationale sur le développement du tourisme visant à mettre en œuvre la Résolution n°08 du Bureau politique en date du 16 janvier 2017 sur le développement du tourisme pour en faire un secteur économique de pointe.

En mars 2023, le Premier ministre préside la Conférence nationale sur le tourisme sur le thème “Accélérer la relance – Promouvoir le développement”. Photo: VNA

En mai 2023, le Premier ministre a publié la résolution n°82/NQ-CP sur les principales tâches et solutions pour accélérer la reprise et accélérer le développement efficace et durable du tourisme, avec 7 groupes de solutions importantes.

En particulier, le 24 juin, l’Assemblée nationale a adopté l’extension de la durée de validité du visa électronique de 30 jours à 90 jours, valable pour des entrées multiples ; le séjour temporaire autorisé passera de 15 à 45 jours pour les ressortissants des pays pour lesquels le Vietnam applique une exemption unilatérale de visa. Cette politique est effective à partir du 15 août 2023. Le gouvernement envisage également d’étendre l’exemption unilatérale de visa pour attirer les visiteurs internationaux.

Le 24 juin, l’Assemblée nationale adopte l’extension de la durée de validité du visa électronique de 30 jours à 90 jours, valable pour des entrées multiples. Photo: vietnamnet.vn

L’application de la politique d’exemption de visa devrait permettre d’attirer 5 à 25% de touristes internationaux de plus au Vietnam. Si l’Assemblée nationale adopte des politiques de visa plus favorables, il est fort probable que les arrivées internationales au Vietnam s’élèveraient à environ 12 millions, soit une fois et demie plus que le plan fixé pour cette année, a estimé Hoàng Nhân Chinh, chef du secrétariat du Conseil consultatif du tourisme du Vietnam.

Les experts en voyages du monde entier prévoient que 2023 verra une forte croissance de la demande de voyages internationaux. Le tourisme au Vietnam ne se tient pas à l’écart de cette tendance. Les signes positifs enregistrés ces derniers temps sont la base et la motivation pour que le tourisme vietnamien décolle dans un avenir proche./.

L’ancienne ville de Hoi An vue d’en haut. Photo : bvhttdl.gov.vn