越南着力实现偏远地区可持续减贫和缩小发展差距

贫困居民被支持参加新的生产模式和项目，接受职业培训和就业机会，从而其提高得到提到。图自dantocmiennui.vn

越南在越共第十三届中央委员会上半任期内实现社会公平正义方面所取得的进展之一是偏远地区、山区、少数民族主要居住地的扶贫济困和发展差距缩小工作成效显著。

越共中央总书记阮富仲2023年5月在越南共产党第十三届中央委员会任期中期会议发表讲话。图自越通社

越共中央总书记阮富仲2023年5月在越南共产党第十三届中央委员会任期中期会议上强调，各级各部门以及整个政治体系日益精准把握越共十三大决议精神（推动经济社会全面同步发展，将社会进步和正义落实到每项政策和每一步骤中）做到更加准确地认识和更加积极地行动。

精准多维度减贫 力争实现可持续减贫

越南共有54个民族，除了占一大部分的京族之外，其他53个少数民族人数占全国总人口的近15%。少数民族主要居住在北部以东、北部以西、中部沿海、西原、南部以西等地区。全国共有近3500个乡、坊和镇属于少数民族和山区。

越南党、国家的一惯主张是推动少数民族地区全面发展，逐渐缩小平原地区和山区之间的发展差距。

图为部队和乡级干部引导群众建立合作社、生产合作组模式，以增加经济收入、摆脱贫困。 图片自tuoitre.vn

在革新时期里，党和国家为推动少数民族地区和山区发展出台了多项突破性政策，如有关医疗、文化、社会的国家目标计划，住房、生产用地、生活用水支持政策；为生产、职业培训、解决就业问题提供优惠贷款等；借此，少数民族地区和山区经济社会发生了诸多积极的转变。

图为农民们正在收割稻米。越南实施革新30年来取得了令人瞩目的成就。图自越通社

据农业与农村发展部关于特困地区新农村建设计划实施结果报告显示，截至2020年，100%的乡建成了通往中心地区的汽车道路，80%的村现已通电，50%的乡建有达到国家标准的卫生院，100%的少数民族同胞和贫困者持有免费的医疗保险。

据2023年减贫工作总结暨2023年任务部署会议上的报告显示，2022年，越南从财政预算中拨出逾23万亿越盾（折合人民币71.3亿元）用于落实各项减贫政策。

奠边省芒茶姑娘正在照料玉米地。 图自越通社

借此，贫困者的生活质量逐步改善，社会保障得以加强；农村、山区和少数民族地区经济社会基础设施建设不断完善，各地区之间的发展差距逐步缩小。

据劳动荣军与社会部的调查结果，2022年全国多维度贫困户数量减少了1.5%，少数民族同胞的贫困户减少3%，贫困县的贫困户减少5%。

西原地区落实多项可持续发展政策

西原地区是对越南国防安全具有特别重要战略地位的地区，占全国领土面积的16.8%和全国人口的6%，少数民族人口占比为36.52%。

西原地区埃地（Ê Đê）族人在传统长屋旁的日常活动。图自baodantoc.vn

越南党和国家重视在西原地区开展关于减贫、饮用水、环境卫生、教育等领域的多项国家目标计划；其中值得一提的是62个贫困县快速可持续减贫计划，关于农村基础设施建设、少数民族定耕定居的国家目标计划，新农村建设国家目标计划等。

西原地区各省份经济增速长期保持在较高水平，人民群众生活显著改善。劳动荣军与社会部的2022年核查结果显示，西原地区多维度贫困户减少15.39%。

抓紧抓细有关少数民族居住地、生产用地、住房、生活用水问题的第132号和第134号项目落实。 图自越通社

摆脱“信息贫困” ——降低落后风险

然而，为了实现可持续减贫目标，越南须加大对北部山区和西原地区，特别是少数民族居住地的投资力度。

量斯论（Lieng Sronh）小学的少数民族学生课后做作业。 图自baodantoc.vn

具体，须加强贫困地区和发达地区之间的经济社会发展对接，特别是帮助少数民族地区摆脱“信息贫困”，降低与国家发展落后的风险。

截至目前，这些地区只有61%以上的家庭使用互联网，93%的家庭使用电话，82%的家庭有电视，10.3%的家庭使用电脑。

北部山区的孩子们开始接触平板电脑。图自baodantoc.vn

信息贫困不仅给少数民族地区可持续减贫和增长造成障碍，也是一些人容易被坏人拉拢参加反政府活动、破坏民族大团结活动的主要原因。

2021-2025年阶段可持续减贫国家目标计划中明确，增加少数民族获得必要信息的机会是一项尤为重要的任务。 政府提出为100%的特别贫困乡份开设公共信息供应站的目标，确保为当地人民提供必要信息，为推动当地经济社会发展做出贡献等。（完）

越南从一个缺乏大米、必须进口大米的国家，经过30年的革新，越南成为世界第二大大米出口国。图自越通社