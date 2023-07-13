ВЬЕТНАМ СТРЕМИТСЯ СОКРАТИТЬ БЕДНОСТЬ И РАЗРЫВ В РАЗВИТИИ В ОТДАЛЕННЫХ ГОРНЫХ РАЙОНАХ

Малоимущие могут участвовать в разных производственных моделях, проектах по развития производства, в курсах по профессиональному обучению, чтобы поискать работы и создать доход. (Фото: dantocmiennui.vn)

Одним из шагов на пути к социальной справедливости, достигнутых Вьетнамом за половину срока XIII съезда КПВ, является сокращение бедности и сужение разрыва в развитии в отдаленных и горных районах, где проживают, в основном, этнические меньшинства.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выступает на промежуточной конференции ЦК КПВ 13-го срока в середине мая 2023 года. (Фото: ВИА)

Выступая в середине мая на промежуточном совещании ЦК партии XIII созыва, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил, что все уровни властей, секторы и вся политическая система все больше осознают правоту и действуют активнее и эффективнее в соответствии с духом Резолюцией XIII съезда Партии: всестороннее экономическое и социальное развитие, внедрение социального прогресса и справедливости в каждую политику.

Сокращение многомерной бедности на пути к снижению уровня бедности

Во Вьетнаме проживают 54 этнические группы, кроме группы Кинь, которая составляет подавляющее большинство, в составе 53 этнических групп насчитывают 14,2 млн. человек (почти 15% всего населения). Этнические меньшинства в основном проживают в горных, приграничных, глубоколежащих и отдаленных районах, в 3.500 общинах, уездах и городах.

Партия и Государство Вьетнам всегда последовательно выступают за всестороннее развитие районов проживания этнических меньшинств, постепенно сокращая разрыв в развитии между горными и равнинными районами.

Солдаты ВНА и представители власти помошают местным жителям создавать кооператив, производственные бригады для повышения дохода. (Фото: tuoitre.vn)

В период Обновления (doi moi) Партия и государство осуществили много прорывных политик по развитию этнических меньшинств и горных районов, а также реализовали многие национальные целевые программы в таких сферах, как здравоохранение, культура и общество; разработали политику в поддержке жилищного строительства, земель под жилую застройку и производственных земель, политику питьевой воды, предоставления льготных кредитов на развитие производства, предоставления профессионального обучения и создание рабочих мест, расширения сельскохозяйственного и лесного хозяйства, что и создало прогрессы в социально-экономическом развитии в этнических меньшинствах и горных районах.

Фермеры собирают рис. Вьетнам достиг впечатлительных результатов в ликвидации голода и снижении бедности за 30 лет реализации курса Обновления “Дой мой”. (Фото: ВИА)

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей о результатах новой программы строительства сельского района нового образца в чрезвычайно сложных районах, с 2016 по 2020 годы во всех общинах были простроены автодороги к центру, 80 % сел обеспечены электричеством, более 50% общин имеют медицинские пункты национального стандарта, 100% этнических меньшинств и малоимущих имеют бесплатную медицинскую страховку.

Начиная с 13-го Съезда, Коммунистическая партия Вьетнама выступает за синхронную реализацию многомерных, устойчивых и инклюзивных решений по сокращению бедности, особенно в районах проживания этнических меньшинств и эффективно реализуя Программу по социально-экономическому развитию этнических меньшинств и горных территорий в период 2021-2030 гг.

Девушка – этнос в провинции Диенбиен в саду кукурузы. (Фото: ВИА)

Согласно Докладу на конференции по подведению итогов работы по сокращению бедности в 2022 году, приоритетно было выделено из государственного бюджета более 23 трлн. донгов (958 млн. долларов США) на эффективную реализацию политики борьбы с бедностью.

В результате жизнь малоимущих постепенно улучшается, гарантируется социальная защищенность, социально-экономическая инфраструктура в сельских, горных районах и районах проживания этнических меньшинств, совершенствуется, а разрыв в развитии между регионами постепенно сокращается.

Согласно результатам обзора Министерства труда, по вопросам инвалидов и социальным делам, в 2022 году количество малоимущих семей в целом по стране сократилось примерно на 1,5%, количество малоимущих этнических семей уменьшилось более чем на 3%, а малоимущих семей в бедных районах уменьшилось примерно на 5%.

Многие политики устойчивого развития в Центральном нагорье

Центральное нагорье является важным стратегическим районом с точки зрения национальной безопасности и обороны, на его долю приходится 16,8 % территории и около 6% населения страны, а на долю национальных меньшинств приходится 36,52 %.

Повседневная деятельность народности Эде в Центральном нагорье у традиционного длинного дома. (Фото: baodantoc.vn)

Центральное нагорье привлекло большое внимание Партии и государства, которые инвестировали во многие национальные целевые программы (по сокращению бедности, поставке питьевой воды, санитарии окружающей среды, образованию…), в частности, по Программе 135-II, Программа 30A по быстрому и устойчивому сокращению бедности в 62 бедных районах, Программы 168, 135 и другие.

В последнее время – это национальная целевая программа строительства сельского района нового образца.

Решительно реализованы Программы 132, 134 по выдаче земель для производства, жилья и поставке питьевой воды для национальных меньшинств. (Фото: ВИА)

Темпы экономического роста провинций Центрального нагорья долгое время оставались на хорошем уровне, а уровень жизни населения повышался. Результаты обзора, проведенного Министерством труда, инвалидов и социальных дел в 2022 году, показали, что в Центральном нагорье насчитывается 236.000 многомерных малоимущих семей, что составляет 15,39% (по сравнению со средним показателем по стране 7,52% и более чем 1,9 млн. семей).

Этот показатель все еще довольно большой по сравнению с другими регионами, но намного меньше, чем в горном регионе на Севера страны.

Снижение информационной бедности – уменьшение риска отставания

Однако для достижения устойчивого сокращения бедности Вьетнаму необходимо сосредоточить больше инвестиций в северных горных районах и Центральном нагорье, особенно в районах, где проживают этнические меньшинства.

Ученики – этносы в начальной школе Lieng Sronh. Фото: baodantoc.vn



Необходимо усилить объединение социально-экономического развития между неблагополучными районами и развитыми районами. Особое значение имеет «снижение информационной бедности» в районах проживания этнических меньшинств, поскольку они рискуют отстать в общем развитии страны. Интернетом здесь пользуются чуть более 61% семей, около 93% семей пользуются телефонами (стационарными и мобильными); 82% семей имеет телевизоры, всего 10,3% составляет количество семей, приобретших себе компьютеры или ноутбуки.

Дети в северных горах начинают познакомиться с планшетом.

«Информационная бедность» не только препятствует устойчивому сокращению бедности среди национальных меньшинств, тормозит развитие горных территорий, но и является одной из непосредственных причин, по которой этносы уязвимыми перед умышленной провокацией недобросовестных лиц, которые втягивают в антиправительственную деятельность и подрывают национальное единство.

Национальная целевая программа по устойчивому сокращению бедности на 2021-2025 годы определяет, что расширение доступа к необходимой информации для этнических меньшинств является особенно важной задачей. Правительство стремится обеспечить 100% неблагополучных населенных пунктов общественными информационными центрами и способствовать продвижению социально-экономическому развитию этих районов../.

Из страны, которая жила в дефиците риса, пришлось его импортировать, Вьетнам стал вторым по величине экспортером риса в мире после 30 лет обновления. (Фото: ВИА)



Там Ханг Корреспондент ВИА