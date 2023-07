LE VIETNAM S’EFFORCE DE RÉDUIRE L’ÉCART DE DÉVELOPPEMENT DANS LES RÉGIONS MONTAGNEUSES

Les personnes démunies sont soutenues pour participer aux modèles et projets de développement de la production, à la formation professionnelle, à la création d’emplois et à l’amélioration des revenus. Photo dantocmiennui.vn

Hanoi (VNA) – L’une des avancées vers la justice sociale que le Vietnam a réalisées au cours de la moitié du 13e mandat du Parti est la réduction de la pauvreté et de l’écart de développement dans les régions reculées et montagneuses où vivent principalement des minorités ethniques.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong s’exprime lors du Plénum de mi-mandat du Comité central du Parti du 13e mandat (du 15 au 17 mai 2023). Photo : VNA

S’exprimant lors du Plénum de mi-mandat du Comité central du Parti du 13e mandat (du 15 au 17 mai 2023), le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a affirmé que tous les niveaux, branches et l’ensemble du système politique sont de plus en plus conscients et agissent plus activement et efficacement; conformément à l’esprit de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti : Développement socio-économique intégral, réalisation du progrès social et de la justice dans chaque politique, et étape par étape.

Réduction de la pauvreté multidimensionnelle vers une réduction durable de la pauvreté

Le Vietnam compte 54 groupes ethniques, dont 53 groupes ethniques minoritaires avec environ 14,2 millions de personnes (près de 15% de la population totale). Les minorités ethniques vivent principalement dans les régions montagneuses, frontalières, reculées et éloignées du nord-est et de l’ouest, de la région septentrionale du Centre, de la côte centrale, des Hauts plateaux du Centre et du Nam Bô occidental. L’ensemble du pays compte près de 3.500 communes, quartiers et bourgs situés dans des régions montagneuses et peuplés de minorités ethniques.

Notre Parti et notre État ont toujours prôné le développement intégral des zones de minorités ethniques, réduisant progressivement l’écart de développement entre les régions montagneuse et de plaine.

Des soldats et des autorités communaux guident les gens pour construire des modèles de coopératives, des groupes coopératifs de production et d’élevage afin de générer des revenus économiques et de sortir de la pauvreté. Photo : tuoitre.vn

Au cours de la période de Dôi moi (Renouveau), le Parti et l’État ont réalisé de nombreuses politiques décisives sur le développement des minorités ethniques et des zones montagneuses. De nombreux programmes nationaux ciblés sur la santé, la culture et la société ; les politiques de soutien au logement, aux terrains résidentiels, de production, à l’eau domestique, l’octroi de prêts préférentiels pour le développement de la production, la formation professionnelle et la création d’emplois; l’attribution de terres et de forêts; l’encouragement de la production agricole et de la plantation des forêts… ont aidé les zones de minorités ethniques et montagneuses à connaître de nombreux changements socio-économiques.

Le Vietnam a atteint des acquis impressionnants en matière de réduction de la pauvreté après 30 ans de Doi Moi (Renouveau). (Photo: VNA)

Selon le rapport du ministère de l’Agriculture et du Développement rural sur les résultats du programme de construction de Nouvelle ruralité dans les zones extrêmement difficiles, de 2016 à 2020, 100% des communes ont bénéficié de la construction de routes vers le centre, 80% des villages ont accès à l’électricité, plus de 50% des communes ont des postes de santé aux normes nationales, 100% des minorités ethniques et des pauvres ont une assurance maladie gratuite.

Depuis le 13e Congrès national, notre Parti a prôné la mise en œuvre synchrone de solutions multidimensionnelles, durables et inclusives de réduction de la pauvreté, en particulier dans les zones des minorités ethniques, en premier lieu la mise en œuvre effective du Programme cible de développement socio-économique national dans les zones de minorités ethniques et montagneuses sur la période 2021-2030.

Une fille de Muong Cha, à Dien Bien s’occupe d’un champ de maïs. (Photo: VNA)

Un rapport de la Conférence bilan sur le travail de la réduction de la pauvreté en 2022 et la mise en œuvre des tâches en 2023 indique qu’en 2022, le budget de l’État accorde la priorité à l’allocation de plus de 23.000 milliards de dongs (958 millions de dollars) pour mettre en œuvre efficacement les politiques de lutte contre la pauvreté.

En conséquence, la vie des pauvres s’améliore progressivement, le bien-être social est toujours garanti. Les infrastructures socio-économiques dans les zones rurales, montagneuses et des minorités ethniques sont constamment améliorées, l’écart de développement entre les régions se réduit progressivement.



Selon les résultats de l’examen du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en 2022, le nombre de ménages pauvres à l’échelle nationale a diminué d’environ 1,5 %, le nombre de foyers pauvres issus des ethnies minoritaires de plus de 3 %, et les ménages pauvres des districts d’environ 5%.

Des politiques de développement durable dans les Hauts plateaux du Centre

Le Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre) est une zone stratégique importante pour la sécurité et la défense, représentant 16,8% du territoire et environ 6% de la population du pays, la proportion de minorités ethniques représentant 36,52% (12 minorités autochtones représentent environ 25%).

Des activités quotidiennes de l’ethnie Ede sur les Hauts Plateaux du Centre à côté de sa longue maison traditionnelle. Photo: baodantoc.vn

Le Tây Nguyên ont reçu beaucoup d’attention de la part du Parti et de l’État pour investir dans de nombreux programmes nationaux ciblés (sur la réduction de la pauvreté, l’eau potable, l’assainissement, l’éducation, etc.), notamment le programme 135-II, Programme de réduction de la pauvreté rapide et durable pour 62 districts pauvres (programme 30A), programmes 168, 135 et autres programmes nationaux ciblés sur l’investissement dans la construction d’infrastructures rurales, l’agriculture sédentaire et l’installation de minorités ethniques.

Le programme 132, 134 sur le règlement des terres résidentielles, des terres de production, du logement et de l’eau courante pour les minorités ethniques a été mis en œuvre de manière drastique et plus récemment, le programme national cible de la construction de Nouvelle ruralité.

Le programme 132, 134 sur le règlement des terres résidentielles, des terres de production, du logement et de l’eau courante pour les minorités ethniques a été mis en œuvre de manière drastique. Photo : VNA

Le taux de croissance économique des provinces des Hauts plateaux du Centre est resté longtemps à un bon niveau et le niveau de vie de la population s’est amélioré. Les résultats de l’examen en 2022 par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ont montré que le nombre de pauvres multidimensionnels (y compris les ménages pauvres et quasi-pauvres) dans les Hauts plateaux du Centre est de 15,39% avec plus de 236.000 ménages (par rapport à la moyenne nationale) est de 7,52 % avec plus de 1,9 million de foyers.

Ainsi, le nombre de ménages pauvres dans le Tây Nguyên est encore assez élevé par rapport à d’autres régions telles que la région septentrionale du Centre et la côte centrale, et le delta du Mékong, mais bien inférieur à celui de la région montagneuse du Nord.

Réduire la « pauvreté informationnelle »

Cependant, afin de parvenir à une réduction durable de la pauvreté, le Vietnam doit se concentrer sur l’investissement dans les régions montagneuses du Nord et les Hauts plateaux du Centre, en particulier dans les régions où vivent des minorités ethniques.

Les élèves des minorités ethniques de l’école d’internat de Lieng Sronh après les cours. Photo: baodantoc.vn



Il est nécessaire de promouvoir activement la connexion du développement socio-économique entre les zones défavorisées et les zones développées. Une chose particulièrement importante est la “réduction de la pauvreté de l’information” dans les régions des minorités ethniques, car elles risquent de prendre du retard dans le développement intégral du pays.



Seuls plus de 61% des ménages utilisent Internet, environ 93% des ménages le téléphone (fixe et mobile). Le nombre de foyers dotés de téléviseurs est d’environ 82%, le nombre de foyers utilisant des ordinateurs (desktops, laptops) n’est que de 10,3%.

Les enfants de la région montagneuse du Nord ont commencé à être familiarisés avec des tablettes. Photo : dantoc.vn

La « pauvreté informationnelle » non seulement entrave la réduction durable de la pauvreté parmi les minorités ethniques, ralentit le développement des zones montagneuses, mais est également l’une des causes directes qui rendent certaines personnes vulnérables à la pauvreté. Ils sont parfois entraînés dans des activités illicites, contre le gouvernement, sapant le grand bloc d’unité nationale.



Le programme national cible pour la réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025 indique que l’amélioration de l’accès aux informations essentielles pour les minorités ethniques est une tâche particulièrement importante. Le gouvernement vise à ce que 100% des communes aux conditions socio-économiques extrêmement difficiles disposent de points d’information du public pour que les populations puissent avoir accès aux services d’information essentiels, contribuant au développement socio-économique de ces régions.- VNA

D’un pays qui manque de riz et doit en importer, le Vietnam devient le deuxième exportateur mondial de riz après 30 ans de Doi Moi (Renouveau). (Photo: VNA)