ГЛОБАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НАЛОГ: ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ВЬЕТНАМА

Ожидается, что с 1 января 2024 года в силу вступит глобальный минимальный налог в размере 15%. (Фото: http://www.freiheit.org)

Ожидается, что с 1 января 2024 года в силу вступит глобальный минимальный налог в размере 15%. С введением глобального минимального налога политика Вьетнама по привлечению инвестиций благодаря льготам по корпоративному подоходному налогу и другим льготам, таким как освобождение и снижение налога на импорт, освобождение и снижение налога на землепользование и аренду земли, перестанет быть привлекательной.

Применение правил глобального минимального налога создает возможности для совершенствования правовой базы в сфере инвестиции. (Фото:vietnamfinance.vn)

Глобальное правило минимального налога было инициировано Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Соответственно, предприятия с оборотом 750 миллионов евро и более будут облагаться минимальной ставкой налога в размере 15%. Многие страны ОЭСР объявили, что они введут это новое налоговое правило с начала 2024 года.

Глобальное правило минимального налога (столп 2) является частью Программы действий по размыванию налоговой базы и перемещению прибыли (BEPS), в которой участвуют 142 участника. Вьетнам присоединился и является 100-м членом Форума BEPS с 2017 года. Ранее присоединение Вьетнама к BEPS означало, что страна готова к новому игровому полю, новым обстоятельствам, новым условиям в будущем и привлечению иностранных инвестиций.

Присоединившись к BEPS, Вьетнам готов выйти на новую площадку с новыми обстоятельствами и новыми условиями привлечения ПИИ. (Фото: nhandan.vn)

На сегодняшний день большинство стран Европейского союза, Швейцария, Великобритания, Южная Корея, Япония, Сингапур, Индонезия, Гонконг (Китай), Австралия подтвердили, что они введут минимальную налоговую ставку в размере 15%, начиная с 2024 года.

Во Вьетнаме под руководством Национального собрания и правительства министерства и ведомства внедряют решения, разрабатывают и выпускают подробные руководящие документы и вспомогательные решения для обеспечения глобального минимального налога для Вьетнама.

На 5-й сессии Национального собрания 15-го созыва народные депутаты высказались с мнениями о глобальном минимальном налога ОЭСР. (Фото: ВИА)

По статистике в настоящее время в экономических зонах и индустриальных парках действует около 335 проектов с зарегистрированным инвестиционным капиталом более 100 млн. долларов США, работающих в сфере перерабатывающих и обрабатывающих промышленностях. Эти проекты также пользуются льготами по корпоративному подоходному налогу ниже 15%. А также включают в себя предприятия в области высоких технологий, такие как Samsung, Intel, LG, Bosch, Sharp, Panasonic, Foxconn, Pegatron. Общий зарегистрированный инвестиционный капитал этих проектов составляет почти 30% от общего объема ПИИ во Вьетнаме, достигая около 131,3 млрд. долларов США. Эти проекты, на которые, скорее всего, повлияет глобальный минимальный налог.

По статистике в настоящее время в экономических зонах и индустриальных парках действует около 335 проектов с зарегистрированным инвестиционным капиталом более 100 млн. долларов США. (Фото: baodautu.vn)

Таким образом, если будет применяться глобальный минимальный налог и во Вьетнаме не будет своевременных ответных решений, преимущества от льгот по налогу на прибыль корпораций, которыми будут пользоваться проекты во Вьетнаме, больше не будет, что повлияет на конкурентное преимущество вьетнамского рынка в привлечении иностранных инвестиции.

Ле Тхи Тху Ван, заместитель директора Института финансовой стратегии и политики. (Фото: baodautu.vn)

Ле Тхи Тху Ван, заместитель директора Института финансовой стратегии и политики, сказала, что Вьетнам имеет преимущество в виде низких льготных налоговых ставок, таких как корпоративный подоходный налог, который ранее составлял 32%, но постепенно снизился до 28-25%, а сейчас составляет 20%. Для иностранных инвестиционных проектов этот стимул еще больше, например, налоговые льготы в размере 5%, 10% на срок до 15 лет, а также освобождение от налогов или снижение на ограниченный срок.

Ле Тхи Тху Ван сказала, что минимальная налоговая ставка в размере 15%, если она будет применена, определенно повлияет на привлечение иностранного инвестиционного капитала во Вьетнам, особенно крупных предприятий, которые пользуются льготами.

Нгуен Ван Тоан, вице-председатель Ассоциации предприятий с иностранными инвестициями, сказал, что, помимо земельных льгот и создания благоприятного правового коридора, эффективным инструментом для привлечения иностранных инвестиций Вьетнама по-прежнему остаются налоговые льготы.

Положительный сигнал для повышения конкурентоспособности

По данным Министерства финансов, в настоящее время существует 1015 предприятий с ПИИ, облагаемых глобальным минимальным налогом, что составляет 4,5% от общего числа действующих предприятий с ПИИ, в котором насчитывается более 70 предприятий, которые, вероятно, будут подвергаться воздействия глобального минимального налога с 2024 года.

Министр Финансов Хо Дык Фок. (Фото: ВИА)

Министр финансов Хо Дык Фок сказал, что если все страны с материнскими компаниями, которые введут глобальный минимальный налог, соберут дополнительную налоговую разницу в 2024 году, которая оценивается в более чем 12 трлн. донгов, то в это время вьетнамские налоговые льготы больше не будут работать, что создаст проблемы для поддержания конкурентоспособности вьетнамской инвестиционной среды.

По данным Министерства финансов, в настоящее время существует 1015 предприятий с ПИИ. Во Вьетнаме насчитывается 335 проектов ПИИ с зарегистрированным инвестиционным капиталом более 100 млн. долларов США, а инвестиционная деятельность в обрабатывающей промышленности пользуется льготами по корпоративному подоходному налогу в размере менее 15%.

По данным Министерства финансов, 1015 предприятий с ПИИ облагаются глобальным минимальным налогом. (Источник: VGP)

Экономист доктор Нгуен Бить Лам, бывший генеральный директор Главного статистического управления, сказал, что если Вьетнам не будет применять глобальный минимальный налог, то предприятия с ПИИ во Вьетнаме, также не получат выгоды, поскольку эта разница также будет взиматься правительствами стран, которые владеют предприятиями с ПИИ во Вьетнаме. Учитывая этот факт, эксперт Нгуен Бить Лам сказал, что предприятиям с прямыми инвестициями будет все равно, применяет ли правительство Вьетнама глобальный минимальный налог, они готовы платить корпоративный подоходный налог по ставке 15%, но будут рекомендовать правительству проводить льготную политику, поощрять инвестиции и другие виды предпринимательской деятельности.

Экономический эксперт д. Нгуен Бить Лам, бывший генеральный директор Главного статистического управления. Фото ВИА

Он сказал, что правительство должно быть активным и безотлагательным, Национальное собрание должно сопровождать правительство в рассмотрении, изменении и обновлении положений закона, разработке и реализации политики и решений, связанных с внедрением глобального минимального налога с активной точки зрения в политике, обеспечение соответствующим финансовым условиям Вьетнама, новым налоговым правилам и ориентации на привлечение иностранных инвестиций Вьетнама.

Заместитель министра планирования и инвестиций Нгуен Тхи Бить Нгок сказала, что стратегия Вьетнама по сотрудничеству с иностранными инвестициями на период 2021-2030 годов в настоящее время сосредоточена на привлечении иностранных инвестиций, выбор региона, рынков и партнеров для содействия сотрудничеству в целях развития в соответствии с мировым и региональным контекстом и в то же время уменьшит зависимость от рискованных и потенциально спорных рынков. Стратегия также отдает приоритет соединению глобальных цепочек производства и поставок, привлечению «‎зеленых»‎ инвестиций, высоких технологий, вспомогательных технологий, передовых методов управления и администрирования, а также обеспечению баланса между интересами инвесторов и интересами государства и народа в деятельности по сотрудничеству с иностранными инвестициями в духе гармонизации выгод и разделения рисков.

Приверженность внедрению глобального минимального налога может вызвать давление, но важно создать возможности и подтолкнуть Вьетнам к реформированию и совершенствованию правовой базы налоговой системы в соответствии с международной практикой и стандартами, а также создавать доверие, укреплять интеграцию и экономическую позицию Вьетнама на международной арене./.



Зыонг Чи Корреспондент ВИА