pROMOUVOIR LE PARTENARIAT INTÉGRAL ENTRE LE VIETNAM ET LES ÉTATS-UNIS AVEC UNE VISION OUVERTE

L’année 2023 sera une étape importante dans les relations entre le Vietnam et les États-Unis, marquant le 10e anniversaire de l’établissement de leur partenariat intégral (2013-2023).

Lors d’une conversation téléphonique entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le président américain Joe Biden, le 29 mars dernier, les deux dirigeants ont salué la progression positive et intégrale des relations entre les deux nations au fil des années. Ils ont convenu de renforcer leur collaboration bilatérale, dans un esprit de paix, de coopération et de développement, dans l’intérêt des deux pays.

La conversation téléphonique entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le président américain Joe Biden, le 29 mars 2023. Photo: nhandan.vn

Malgré les nombreux défis, Vietnam et États-Unis ont réussi à normaliser leurs relations diplomatiques en 1995. Grâce au point de vue constant du Vietnam de “mettre de côté le passé, surmonter les différences, promouvoir les similitudes, et regarder vers l’avenir”, les deux pays ont consolidé leur confiance dans des questions de guerre telles que la recherche des restes des militaires américains disparus pendant la guerre du Vietnam, la réunion des familles de réfugiés et les programmes humanitaires. Leur coopération bilatérale s’est étendue à de nombreux domaines, dont la politique, l’économie, le commerce, l’investissement, les sciences et l’éducation.

Une cérémonie de rapatriement des restes d’un soldat américain porté disparu pendant la guerre au Vietnam (MIA) est organisée le 27 juin à l’aéroport de Da Nang, ville éponyme du Centre. Photo: VNA

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Knapper (gauche) et l’ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Ted Osius (droite), lors d’une séance de travail de la délégation de représentants d’entreprises membres de l’US-ASEAN Business Council (USABC – Conseil d’affaires États-Unis – ASEAN). Photo: VNA



Avec l’établissement du partenariat intégral Vietnam-États-Unis en 2013, fondé sur neuf piliers de coopération, les relations bilatérales ont atteint de nouveaux sommets. Jusqu’à présent, ces relations se sont développées de manière profonde, efficace et substantielle, tant sur le plan bilatéral que régional et international. En évaluant les résultats obtenus ces dix dernières années, l’ancien ambassadeur américain au Vietnam, Ted Osius, a affirmé qu’il s’agit d’une continuation des progrès réalisés les années précédentes, mais également d’une évolution bien au-delà de ceux-ci. L’ambassadeur américain au Vietnam, Marc Knapper, a également exprimé son espoir que les deux pays réaliseront de nombreuses nouvelles avancées en 2023.

Le président Tran Duc Luong (gauche) et le président américain Bill Clinton lors de sa visite du 16 au 19 novembre 2000 au Vietnam. Photo: tuoitre.vn

Le président américain Barack Obama effectue une visite officielle au Vietnam du 23 au 25 mai 2016. Photo: thanhnien.vn

Les dirigeants vietnamiens reçoivent le président américain Donald Trump lors de son séjour au Vietnam en février 2019. Photo: dantri.vn

Un élément clé pour le développement de ces liens est l’expression par les deux parties de principes fondamentaux, tels que le respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriales, de la coopération équitable et des avantages mutuels fondés sur le droit international.

Cela crée une base pour intensifier les relations politiques et diplomatiques en effectuant régulièrement des visites de haut niveau et de différents échelons, renforçant ainsi la compréhension et les relations entre les deux pays. Pour la première fois, le leader du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a effectué une visite historique aux États-Unis en juillet 2015. À cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur les relations et ont mis l’accent sur les principes, en particulier le respect des institutions politiques de l’autre.

Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong s’entretient avec le président américain Barack Obama à la Maison Blanche à Washington D.C, lors de sa visite officielle aux États-Unis du 6 au 10 juillet 2015. Il s’agit de la première visite aux États-Unis d‘un chef du PCV depuis la fin de la guerre. Photo: VNA

“Personne ne peut changer le passé, mais l’avenir est de notre responsabilité. Nous convenons que dans un avenir proche, les agences et les citoyens des deux pays travailleront ensemble pour développer les relations intégrales, notamment dans les domaines de la diplomatie, de la politique, de l’investissement, de l’économie, du commerce, des sciences, de l’éducation, de la formation, de la défense et de la sécurité, ainsi que dans la santé environnementale et la résilience au changement climatique dans le monde. Nous coordonnerons bien nos actions dans le domaine multilatéral, y compris dans la défense et la sécurité”, a déclaré le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, le 7 juillet 2015 dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, aux États-Unis.

Sur la base de relations politiques de plus en plus ouvertes, la coopération économique, les échanges commerciaux et les investissements se sont fortement développés. Depuis la normalisation des relations entre les deux pays, le commerce bilatéral a été multiplié par plus de 240 fois, passant d’un demi-milliard de dollars en 1995 à plus de 120 milliards en 2022. Les États-Unis sont devenus le premier marché d’exportation du Vietnam, avec plus de 100 milliards de dollars, tandis que le Vietnam est son 8e partenaire commercial. Ce pays d’Asie du Sud-Est est un maillon important dans les chaînes d’approvisionnement de produits qui jouent un rôle vital dans l’économie américaine, des semi-conducteurs aux panneaux solaires. Les investissements directs américains au Vietnam ont atteint 11,4 milliards de dollars, faisant de ce pays le 11e plus grand investisseur étranger au Vietnam.

D’autres domaines tels que la lutte contre l’épidémie de Covid-19, la reprise post-pandémique, les sciences et technologies, l’éducation et l’environnement ont également connu des avancées significatives. Les États-Unis continuent de collaborer avec le Vietnam pour résoudre les conséquences de la guerre, renforcer les capacités d’application de la loi maritime et participer aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Les deux parties ont également coopéré plus efficacement au sein de forums multilatéraux tels que l’ASEAN, l’ONU, l’APEC et la sous-région du Mékong pour résoudre les questions régionales et internationales d’intérêt commun, telles que le développement durable et le changement climatique.

Le Vietnam et les États-Unis s’entraident dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19. Photo: VNA

Un spectacle des étudiants vietnamiens aux États-Unis. Photo: VNA

Ces résultats encourageants sont conformes aux aspirations des deux peuples et à l’objectif de promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. Au cours de la dernière décennie, le commerce bilatéral a connu une croissance comprise entre 17 et 19% par an, ce qui montre que les deux économies se complètent efficacement.

Le commerce bilatéral connaît une croissance comprise entre 17 et 19% par an, ce qui montre que les deux économies se complètent efficacement. Photo: VNA

Actuellement, le monde compte trois grands centres économiques : l’Asie avec des piliers tels que la Chine, le Japon et l’Inde ; l’Europe avec l’Union européenne (UE) et l’Amérique du Nord avec les États-Unis comme première puissance économique. Avec ses partenaires européens, le Vietnam a conclu un accord de libre-échange et un accord de protection des investissements avec l’UE. Avec ses partenaires asiatiques, le Vietnam peut coopérer dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et du Partenariat économique régional global (RCEP). Il est nécessaire d’avoir un cadre économique similaire à l’Amérique du Nord.

Un spectacle du groupe musical de l’US Air Force au jardin de fleurs à côté de la rue piétonne autour du lac Hoan Kiem, à Hanoï. Photo hanoimoi.com.vn

Avec un espace de développement de plus en plus ouvert, les fondements et les résultats positifs de ces 10 années de partenariat intégral, le Vietnam et États-Unis pourront encore élargir leur champ de vision, promouvoir une coopération plus forte au service des intérêts de chacun, contribuant ainsi à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde./.

Le président américain Joseph Robinette Biden Jr. (droite) accueille le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) dans la soirée du 12 mai 2022 (heure locale), dans le cadre du Sommet spécial ASEAN-États-Unis à Washington DC, aux États-Unis. Photo: VNA