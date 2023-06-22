九龙江三角洲努力适应气候变化和实现可持续发展

气候变化是导致极端天气的因素。图自互联网

越南发展潜力巨大的九龙江三角洲正遭受气候变化的严重影响，因为这是一片对自然变化具有敏感性的土地。为促进可持续发展九龙江地区的经济和社会，九龙江三角洲应出台适应极端天气的战略，旨在减少排放量，提高自然恢复能力。

据2016年气候变化情景，如果海平面上升100厘米，而没有应对方案，九龙江三角洲将面临最大的淹没危机，约为总面积近39%的土地被淹没；其中，面临最大的淹没危机的省份分别是后江省（超过80%）、坚江省（近77%）和金瓯省（约58%）。

与此同时，九龙江三角洲沿海土地和红树林平均每年被侵蚀面积约达 300 公顷。目前，该三角洲土地侵蚀点共564处，总长度达566公里（主要在前江、后江、东万草河、西万草河和沟河系统的主要分支），海岸侵蚀点52处，总长268公里。

芹苴市、金瓯省和坚江省是遭受潮汛、山体滑坡、热浪、台风、龙卷风等气候变化现象和海水入侵、环境污染和流行病等严重影响的三个省市。图自越通社

芹苴市、金瓯省和坚江省是遭受潮汛、山体滑坡、热浪、台风、龙卷风等气候变化现象和海水入侵、环境污染和流行病等严重影响的三个省市。

越南制定的适应战略

世界银行驻越南环境经济专家Muthukumara Mani认为，九龙江三角洲乃至越南应对气候变化的两个必要方向是减少排放和增强经济复苏能力。根据第一个方向，必须通过排放定价、排放税等机制在交通、农业和工业等领域上同时实现减排目标（估计到 2040 年需要 1.14 亿美元）。根据第二个方向，在2022-2040 年阶段，估计需要 2.54 亿美元的预算资金来提高经济复苏能力，以保护资源、基础设施和人力资源以及弱势群体免受气候风险的影响。

据《2021-2030 年九龙江流域总体规划和2050 年愿景》，九龙江三角洲城市系统沿着适应气候变化区域的主要发展走廊城城市区合理分布的方向得到建设。图自互联网

据《2021-2030 年九龙江流域总体规划和2050 年愿景》，九龙江三角洲城市系统沿着适应气候变化区域的主要发展走廊城城市区合理分布的方向得到建设。

由于遵循“自然之道”，越南政府已发布关于九龙江三角洲可持续发展和适应气候变化的第120号决议。决议明确指出，应改变发展思维，从以水稻生产为主的纯农业生产思路转变为发展多元化农业经济并满足市场需求的思路，从注重提高数量转向注重提高质量，应用高新技术，发展有机农业和清洁农业，将其与价值链和品牌价值相结合，同时着力发展加工业和辅助工业，推动农业经济的发展。

靠高科技提高九龙江三角洲的水产养殖生产率。图自越通社

发展可再生能源

越南政府总理范明政在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP 26）发表讲话。图自越通社

越南政府总理范明政在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP 26）上承诺，越南到2050年实现净零排放。能源转型是实现九龙江三角洲乃至越南实现可持续发展和适应气候变化目标不可或缺的因素。

越南自然资源与环境部自然资源战略和政策研究所所长阮廷寿副教授认为，九龙江三角洲在可再生能源具有优势，这是越南兑现政府总理在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上做出承诺的重点地区。他建议工贸部完成《第八个电力规划》，帮助该地区开展可再生能源项目，2021年是九龙江三角洲各省份制定到2030年和远期展望至2045年规划的关键一年。

实际上，凭借海岸线长的优势，九龙江三角洲地区，尤其是薄辽、槟椥、朔庄和茶荣等省份海上风电开发潜力十分广阔。

九龙江三角洲海上风电发展潜力巨大。图自越通社

薄辽省省委副书记、人民委员会主席范文韶表示，该省海岸线长56公里，具有成为风电发展之地的理想条件和潜力。根据至2020年阶段风电发展规划，薄辽省风电总容量可达3500兆瓦。目前，薄辽省8个风电项目正式投入运行，总容量达469兆瓦，排名全国第三， 共设176座涡轮塔，总投资额近23.9万亿越盾。8个正式投产的风电项目帮助薄辽预算收入年均增加了4500亿越盾。

另一方面，茶荣省落实了关于能源发展的政策，特别是可再生能源发展政策。目前，茶荣省共有5家风电厂，总容量256.8兆瓦（10千伏并网发电厂4家，220千伏并网发电厂1家）。最近，茶荣省动工兴建绿色氢工厂，总面积20公顷，投资总额近8万亿越盾。茶荣省人民委员会主席黎文垦表示，到 2030 年和远期展望至 2040 年越南化学工业发展战略确定了从可再生能源生产绿色氢的方向。

为了形成正确和高效方向，为适应气候变化的生产转型注入动力，九龙江三角洲各地也着力在种植业、养殖业和水产养殖业等领域进行科技转移和应用，同时鼓励企业参与技术研究和科学技术转让以及高科技应用等环节，旨在提升生产率和农产品质量乃至竞争力。（完）