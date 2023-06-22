ДЕЛЬТА МЕКОНГА СТРЕМИТСЯ К АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА И УСТОЧЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Изменение климата является причиной многих экстремальных погодных явлений. (Фото: АSСЕ)

Дельта Меконга, регион, имеющий большой потенциал в развитии Вьетнама, сталкивается с тяжелыми воздействиями изменениями климата, потому что это земля, чувствительная к естественным изменениям.



Для устойчивого социально–экономического развития в ближайшем будущем региону необходима стратегия адаптации к экстремальным погодным условиям с целью сокращения выбросов и повышения устойчивости.



Согласно сценарию изменения климата, запущенному в 2016 году, если уровень моря поднимется на 100 см и при этом будет отсутствовать решение реагирования, дельта Меконга станет районом с риском затопления почти на 39% площади, среди которого провинциями с самым высоким риском затопления являются Хаужанг (более 80%), Киенжанг (почти 77%) и Камау (около 58%). Наряду с этим, в среднем из-за эрозии ежегодно теряется около 300 гектаров земли, прибрежных мангровых зарослей. В настоящее время в дельте реки Меконг насчитывается 564 оползневых очага общей протяженностью более 834 км, из них береговая эрозия составляет 512 баллов при общей протяженности около 566 км.

Город Кантхо, провинция Камау и провинция Киенжанг — три места, сильно пострадавших от изменения климата. (Фото: ВИА)

Город Кантхо, провинция Камау и провинция Киенжанг – это три населенных пункта, сильно подверженных воздействия изменения климата, такому как высокие приливы, оползни, жаркое солнце, ураганы, торнадо, не говоря уже о других опасностях, таких как проникновение соли, загрязнение окружающей среды и болезни.

Стратегия по адаптации Вьетнама

По словам экономиста-эколога доктора Мутукумары Мани (Всемирный банк во Вьетнаме), существует два направления реагирования на изменение климата, необходимых Вьетнаму в целом и дельте Меконга в частности, – это сокращение выбросов и повышение устойчивости экономики.



Первое направление – сокращение выбросов (по оценкам, к 2040 году потребуется 114 млн. долл. США) – должно осуществляться одновременно в сферах транспорта, сельского хозяйства и промышленности с помощью механизмов оценки выбросов и налогообложения выбросов.



Второе направление, по оценкам, в период с 2022 по 2040 год потребуется финансирования в размере 254 млн. долл. США для повышения устойчивости экономики с целью защиты ресурсов, инфраструктуры и людских ресурсов от климатических рисков, особенно в уязвимых отраслях и сообществах.

Согласно Региональному плану на период 2021 – 2030 гг., с перспективой до 2050 г., городская система дельты Меконга будет строиться в направлении рационального размещения городских территорий по основным коридорам развития региона. (Фото: baoxaydung.com.vn)

Согласно плану развития дельты Меконга на период 2021-2030 гг., с видением до 2050 г., городская система дельты Меконга будет построена в направлении разумного распределения в городских районах, вдоль основных коридоров развития региона, адаптирующихся к изменению климата.

В рамках руководящих принципов развития в направлении «Воля Небес» правительство издало резолюцию № 120 об устойчивом развитии дельты Меконга, адаптации к изменению климата.



В резолюции четко указывается на необходимость изменения мышления о развитии, перехода от чисто сельскохозяйственного производства, главным образом производства риса, к мышлению разнообразному экономическому развитию сельского хозяйства, удовлетворяющему потребности рынка, перехода от количественного развития к качеству, применению высоких технологий, органическому сельскому хозяйству и чистому сельскому хозяйству, связанному с цепочкой создания стоимости и брендингом, при этом основное внимание уделяется развитию перерабатывающей промышленности и вспомогательной промышленности, связанной с экономическим развитием сельского хозяйства.

Повышение продуктивности аквакультуры с помощью высоких технологий в дельте Меконга. (Фото: nongnghiep.vn)

Развитие возобновляемых источников энергии

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на Климатическом саммите в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). (Фото: ВИА)



На 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP26) премьер-министр Фам Минь Тьинь решительно пообещал Вьетнаму сократить чистые выбросы на 0 к 2050 году.

Сдвижение энергии является незаменимым фактором в достижении цели устойчивого развития и адаптации к изменению климата Вьетнама в целом и дельты Меконга в частности.

Доктор Нгуен Динь Тхо, директор Института стратегии, политики природных ресурсов и окружающей среды, сказал, что дельта Меконга является районом с преимуществами в области возобновляемых источников энергии, поэтому это ключевой район для Вьетнама для достижения результатов, как сказал премьер-министр на COP26.



Он обратился к Министерству промышленности и торговли с просьбой завершить VIII энергетический план, чтобы регион мог реализовать проекты по возобновляемым источникам энергии, потому, что 2023 – переломный год для провинций дельты Меконга для разработки провинциального планирования к 2030 году, с видением до 2045 году.

На самом деле, благодаря преимуществам протяженных береговых линий, пространство для развития морской ветроэнергетики в дельте Меконга очень огромно, особенно в провинциях Баклиеу, Бенче, Шокчанг и Чавинь.

Развитие оффшорной ветроэнергетики в дельте Меконга. (Фото: ВИА)

По словам заместителя секретаря провинциального партийного комитета, председателя народного комитета Баклиеу Фама Ван Тхиеу, береговая линия провинции составляет более 56 км, что создает идеальные и потенциально хорошие условия для того, чтобы стать местом для развития ветроэнергетики.

Согласно Плану развития ветроэнергетики на период до 2020 года, учитывая, что к 2030 году общая потенциальная мощность ветроэнергетики Баклиеу составит до 3500 МВт. В настоящее время в эксплуатации находится 8 проектов в области ветроэнергетики. В настоящее время в провинции официально введены в эксплуатацию 8 ветроэнергетических проектов.



Общая мощность этих проектов составляет 469 МВт (3-е место в стране), включая 176 турбинных опор, с общим объемом инвестиций почти в 23.900 млрд. донгов. 8 ветроэнергетических проектов, которые официально вступили в стабильную эксплуатацию, также помогают увеличить поступления в бюджет Баклиеу на 450 миллиардов донгов в год. Провинция Чавинь реализовала правовую политику в области развития энергетики, особенно политику развития возобновляемых источников энергии. В настоящее время в провинции имеется 5 ветроэлектростанций, общая мощность которых составляет 256,8 МВт.



Недавно провинция Чавинь приступила к строительству завода по производству экологически чистого водорода площадью более 20 га, общий объем инвестиций составил почти 8000 миллиардов донгов. Председатель Народного комитета провинции Чавинь Ле Ван Хан сказал, что производство экологически чистого водорода из возобновляемых источников энергии ориентировано на развитие в соответствии со стратегией развития химической промышленности Вьетнама до 2030 года, с видением до 2040 года.



Чтобы придать импульс трансформации производства для адаптации к изменению климата в правильном направлении и с высокой эффективностью, населенные пункты дельты Меконга также сосредоточились на передаче и применении науки и технологий в области земледелия, животноводства и аквакультуры, поощряя предприятия участвовать в исследованиях и передавать науку и технологии, высокотехнологичные приложения для создания прорыва в производительности, качестве сельскохозяйственной продукции, а также в конкурентоспособности./.

Зыонг Чи Корреспондент ВИА