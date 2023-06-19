胡志明市打造新优势 吸引战略投资者

到2045年，胡志明市与世界主要城市齐头并进，成为亚洲的经济、金融和服务中心。图自互联网

在目前胡志明市外资流入放缓，新项目数量和项目规模趋于减少的背景下，胡志明市政府开始着力打造新优势，以恢复对战略投资者的吸引力。

辉煌的时期

胡志明市是全国首个出口加工区（新顺出口加工区）所在地，也是越南最成功的高科技园区模式所在地，吸引了英特尔（Intel）、三星（Samsung）、日本电产（Nidec）等世界领先企业集团前来投资建厂。图自越通社

胡志明市是全国首个出口加工区（新顺出口加工区）所在地，也是越南最成功的高科技园区模式所在地，吸引了英特尔（Intel）、三星（Samsung）、日本电产（Nidec）等世界领先企业集团前来投资建厂。其中，英特尔出资近15亿美元在胡志明市高科技园区建厂，英特尔（越南）有限责任公司（Intel Products Vietnam）成为英特尔全球网络中最大的组装和测试工厂。2022年，三星也将其对三星电子胡志明市工商城(Samsung Electronics HCMC CE Complex)的投资资金上调8.41亿美元，累计投资总额升至28.41亿美元以上。

据计划与投资部外国投资局的数据显示，2022年，胡志明市引进投资资金超过43.3亿美元，居全国首位。然而，胡志明市引进外资趋于下降，今年前5月该市吸引外资总额仅达11.4亿美元，同比下降了13.5%。

胡志明市集中引进对电子、半导体集成电路、生物产业研发和物流中心等领域高附加值环节的高技术。图自越通社

竞争压力

中央经济委员会综合司司长阮秀英分析认为，自2018年至今，包括越南在内的全球 FDI 流入量呈下降趋势。全球FDI资金规模减少并趋向于移出亚洲，这在一定程度上解释流入胡志明市乃至越南的FDI资金近期有所下降，这对今后招商引资工作来说也是一种挑战。

为了吸引FDI投资商，越南向各大集团提供15%以下的优惠税率。图自互联网

阮秀英指出，地缘政治局势动荡和全球最低税率政策将会带来更多不利因素的影响。全球最低税率政策是由经济合作与发展组织（OECD）发起的一项税目。截至目前，包括越南在内的所有142个成员国已就该政策达成共识。

具体而言，全球销售额达7.5亿欧元(8.68亿美元)以上的大型集团和企业无论在哪个国家或地区都要缴纳的税率为15%。该规定预计于2024年起生效。

此前，为了吸引FDI投资商，越南向各大集团提供15%以下的优惠税率。若继续保留这一优惠税率，企业将在自己国家被追加征税，使得优惠税率失效，但如果采用全球最低税率则要采取适当对策，一方面遵守新规定，一方面留住投资者。

不仅要面临与其他国家和地区竞争的压力，胡志明市在引进外资竞赛中也不得不与其他地方竞争，特别是近年来胡志明市省级竞争力指数 (PCI)没进前十。

另一方面，胡志明市在可持续发展、基础设施等方面也要面对与其他地方的竞争压力。

国内外专家在2022年9月举行的题为“改善投资环境，推动胡志明市安全投资活动”的研讨会上进行讨论。图自互联网

吸引“秃鹫”投资者对高质量技术和服务领域的投资

虽然面临多重挑战，但专家也认为，胡志明市若能明确重点领域就仍可引进投资资金。C+ 投资咨询公司经理、具有丰富经验的外国投资者咨询专家吴毅强指出，新冠肺炎疫情和各大经济体之间的军事冲突和贸易紧张局势将促使投资者转向政治社会局势稳定的地区，这可以说是胡志明市乃至越南的一种优势。

胡志明市出台多项集中减低温室气体排放、适应气候变化的计划和项目。图自越通社

胡志明市的另一中机会可能来自全球最低税率政策，这将使以前通过免税吸引投资的国家失去吸引力。

据悉，胡志明市计划与投资局正在制定2023-2025年阶段、展望至2030年阶段吸引FDI资金提案；其中向往战略投资者（对普通项目投资30万亿越盾以上或对创新创造研究项目投资3万亿越盾以上）。

胡志明市希望通过该提案到2025年吸引逾50个高科技项目，投资金额至少达30亿美元，其中优先跨国集团与国内企业联营按照价值链形成并发展产业集群等。



胡志明市也优先吸引投资者将投资资金流入数字经济、以技术4.0为发展基础的产业、微电子技术、半导体和信息技术、自动化、精密机械、新材料、药品、生物产业、高科技农业、环保技术和清洁能源等领域。

胡志明市是全国电子—信息技术产业最发达、科技含量和附加值高的地方之一。图自互联网

胡志明市贸易与投资促进中心副主任高氏飞云指出，当前外国投资者最关注的是透明的营商环境，明确、易懂、变化不大、可预测的政策，人力资源，技术-交通基础设施以及供应链与地区对接能力等。（完）