世界咖啡博物馆——越南咖啡业的象征建筑物及其对世界咖啡业的贡献——已成为得乐省乃至西原地区的文化中心。图自越通社

得乐省邦美蜀市以其美味的咖啡风味和当地自然景观、文化历史遗迹价值及特色艺术等因素具备成为“世界咖啡之城”的所有优势。

邦美蜀市具有重要的政治和经济地位，是西原地区的中心，该城市汇集了许多自然景观、文化历史价值和艺术等因素。特别是邦美蜀罗布斯塔咖啡早已闻名于世，当地生态条件和农艺等优势赋予了这里咖啡产品的天然品质优于许多其他罗布斯塔咖啡生产国。

邦美蜀市具有重要的政治和经济地位，是西原地区的中心，该城市汇集了许多自然景观、文化历史价值和艺术等因素。图自baodaklak.vn

另外，邦美蜀还以国内外游客所熟知的文化节而闻名遐迩，例如锣钲文化节、汲水码头祭祀仪式、兄弟结义仪式等。特别是邦美蜀咖啡节被公认为两年一度举行的国家级文化节。

为落实越共中央政治局2019年12月16日发布的关于建设与发展得乐省邦美蜀市（近期展望到2030年和远期展望至2045年）第67号结论（67-KL/TW）的行动计划的第103号决议（103/NQ-CP），越南政府要求美蜀市人民委员会主持编制“将美蜀市发展成为世界咖啡之城品牌提案”，发展生态旅游，开发当地文化价值和国家遗迹价值。

越南中原咖啡公司现代化速溶咖啡生产线。图自互联网

特别是国会最近发布的关于试点发展得乐省邦美蜀市若干特殊机制和政策的第72号决议（72/2022/QH15）为打造“世界咖啡之城”形象的重要前提和里程碑。

邦美蜀市人民委员会主席武文兴表示，该市人民委员会力争成功制定“将美蜀市发展成为世界咖啡之城品牌提案”，发展生态旅游，开发当地文化价值和国家遗迹价值。

邦美蜀市人民委员会力争成功制定“将美蜀市发展成为世界咖啡之城品牌提案”。图自互联网

对任何地方来说，这是一项具有难度和前所未有的新工作，对于邦美蜀市乃至得乐省经济和社会发展来说，这是一项非常重要并具有鼓励性的任务。

上述提案将成为推广邦美蜀咖啡品牌乃至越南咖啡品牌，推介西原地区生态旅游和文化特色的产品，有助于实现将邦美蜀市发展成为“世界咖啡之城”的目标。

越南咖啡质量在全球市场上受到高度评价，其质量稳定并满足许多市场的需求。图自baoquocte.vn

得乐最大咖啡豆采购出口企业Simexco公司总经理黎德辉认为，为了让邦美蜀市发展成为世界咖啡之城，应集中于深加工环节，将邦美蜀市乃至西原地区成为世界咖啡加工中心。朝着互联互通方向规划与建设工业集群，形成辅助工业集群，呼吁国内外投资商对西原地区优质咖啡和土特产咖啡等产品德深加工系统进行投资。国家出台有关土地税、企业所得税、设备进口税等方面的优惠政策，助推国内企业和咖啡出口商对深加工厂进行投资，提高咖啡产业的价值。

2023年第八届邦美蜀咖啡节是得乐省推介邦美蜀咖啡品牌。图自越通社

另外，推广越南咖啡品牌和质量。目前，越南咖啡的质量在全球市场上获得了高度评价，其质量稳定并满足许多市场的需求。但目前由于越南咖啡的国家品牌仍然有限，因此其价格仍然受到一定的压制。

同时，需要为土特产咖啡和优质越南咖啡举行国际级竞赛，邀请各大咖啡烘焙商和世界知名专家出席。参加所有食品和咖啡贸易展销会，向世界消费者大力介绍越南的咖啡。

越南咖啡制作比赛已成为咖啡师（Barista）展示他们对制作这种精致而有趣饮品——咖啡的热情的平台。图自baodaklak.vn

黎德辉还建议在邦美蜀市建设咖啡培训中心，因为这里是西原地区的“首府”。 该中心就种子选择、栽培、初加工、加工、烘焙、调制咖啡、物流和出口等咖啡价值链所有环节进行培训，旨在提供熟练的劳动力，满足新时期咖啡行业的需求。

越南中原传奇（Trung Nguyen Legend）集团代表认为，邦美蜀市是49多个民族聚集之地，其具有多种多样文化特色和文化空间，邦美蜀市全球咖啡文明和文化的全面融合以及罗曼咖啡文明、奥斯曼咖啡文明和东方禅宗咖啡文明是打造该城市品牌的关键因素。

邦美蜀市必须在设计、建造和运营的同时逐步达到“世界咖啡之城”的“不同-特殊-唯一”的水平。

越南中原传奇集团代表表示，邦美蜀市发展成为“世界咖啡之城”的五个关键支柱为公共政策、基础设施、人力资源、金融和技术。上述五个支柱需要获得中央和地方政府的优先关注，为邦美蜀市乃至得乐省和西原地区以及咖啡产业、工业、附加值服务业突破性发展奠定坚实的基础。（完）