5 июня 1911 года молодой Нгуен Тат Тхань, он же любимый Дядя Хо вьетнамского народа, тогда звали Ван Ба, сел на корабль «Амирал Латуш Тревиль», покинул порт Няронг в Сайгоне, отправившись в путь в поиске способа спасения страны, который длился 30 лет.

5 июня 1911 года из пристани Няронг – порта Сайгон патриотически настроенный юноша Нгуен Тат Тхань покинул страну и отправился на корабле “Адмирал Латуш-Тревиль”, чтобы осуществить свои амбиции по освобождению страны от рабства, колониального господства, империализма. (Фото: архив ВИА)

Пожив в колониальной стране, свидетельсвовав страдания трудящихся, молодой Нгуен Тат Тхань кипел стремлением найти способ освобождения народа, у него сформировано независимое и творческое видение по сравнению с его предшественники. Он решил выйти в мир с горящей решимостью: «Свобода для моего народа, независимость для моей страны, это все, чего я хочу, это все, что я понимаю».

С 1911 по 1920 годы он побывал в самых разных местах всех континентов, от Европы, Азии, Африки до Америки. Он подолгу оставался в США, Великобритании и Франции и выполнял любую работу, будь то каторжная работа, такая как помощь на кухне, уборка снега, топка печей, фотосъемка, садоводство, рисование по найму… зарабатывая на жизнь, на учебу и поиск своего пути.

Нгуен Тат Тхань побывал в самых разных местах всех континентов, от Европы, Азии, Африки до Америки. (Фото: media.qdnd.vn)

30 лет со многими испытаниями и трудностями Нгуен Тат Тхань посвятил себя святой и благородной цели: «найти облик страны»; найти «Постоянную позицию всего народа»; добиваться независимости, свободы и счастья для людей.

Хо Ши Мин: «Это путь к нашему освобождению»

Успех Октябрьской революции в России 1917 года оказал большое влияние на его чувства и восприятие. В начале 1919 года он вступил во Французскую социалистическую партию. 18 июня 1919 года под именем Нгуен Ай Куок он от имени вьетнамских патриотов во Франции направил на Версальскую конференцию запрос о правах на свободу, демократию и национальное равенство для народа Ан Нам (название колониального Вьетнама). Хотя этот запрос не был принят, он получил широкое распространение, вызвал большой резонанс во французском общественном мнении, пробудил боевой дух колониальных стран, в то же время также дал Нгуен Ай Куоку осознание того, что народы, которые хотят быть освобожденными, могут полагаться только на свои силы.

Нгуен Ай Куок присутствовал и выступил на 18-м Национальном конгрессе Французской социалистической партии в городе Тур 26 декабря 1920 года. (Фото: архив ВИА)

В 1920 году Нгуен Ай Куок познакомился с марксизмом-ленинизмом через «Первый проект тезисов по национальным и колониальным вопросам». Ленинский тезис пришел к Нгуен Ай Куоку как новый свет, проясняющий путь национального спасения, который долго искал патриотически настроенный молодой человек.

Он указывал на истину: «Чтобы спасти страну и освободить нацию, нет другого пути, кроме пути пролетарской революции» и «Только социализм и коммунизм могут освободить угнетенные народы и трудящихся мира от рабства». Этот вывод подтвердил глубокую перемену в мышлении Нгуен Ай Куока, от истинного патриота до коммуниста – первого коммуниста Вьетнама.

С 1921 по 1930 Нгуен Ай Куок активно распространял марксизм-ленинизм среди рабочих и патриотических движений Вьетнама, теоретически готовясь к рождению Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). Работами «Суд над французской колониальной системой» и «Дыонг Кать Мень» («Путь революции»), особенно изданием газеты «Тхань Ниен» 21 июня 1925 г., он политически подготовился к созданию Партии.

С 6 января по 7 февраля 1930 г. на полуострове Цзюлун в Гонконге (Китай) под председательством товарища Нгуен Ай Куока, представляющего Коммунистический Интернационал, проходила Конференция по объединению коммунистических организаций для создания Коммунистической партии Вьетнама. (Фото: архив ВИА)

Когда созрели условия для создания Партии, 3 февраля 1930 г. под его председательством в Гонконге (Китай) объединительная конференция трех коммунистических организаций согласилась создать единую партию, получившую название Коммунистическая партия Вьетнама (потом переименовалась в Коммунистическую партию Индокитая). С рождением Коммунистической партии Вьетнама и первой политической платформы в основном сформировалась вьетнамская революционная линия, в основном определился верный путь национального спасения Вьетнама.

Возвращение в страну, принося весну народу Вьетнама

10 мая 1941 года состоялся первый рабочий день 8-го Пленума ЦК Коммунистической партии Индокитая, который проходил в Пакбо (Каобанг) ​​под председательством Нгуена Ай Куока. (Фото архива: ВИА)



В начале 1941 года, после 30-летней деятельности за границей, Нгуен Ай Куок вернулся во Вьетнам, чтобы непосредственно возглавить революционную борьбу. Председательствовав на 8-м Пленуме ЦК Партии (май 1941 г.), он решил изменить революционную стратегию в соответствии с быстрыми изменениями международной и внутренней обстановки, поставив на первое место задачу национального освобождения, создание Фронта Вьетминь, создание вооруженных сил и военных баз, создание ярких и мощных революционных движений по всей стране.

В августе 1945 г. под руководством Партии во главе с президентом Хо Ши Мином вооруженный национальной солидарностью вьетнамский народ совершил победоносную Августовскую революцию, свергнул колониальный режим, феодализм, создал Демократическую Республику Вьетнам — первое народно-демократическое государство в Юго-Восточной Азии. В свете мышлений Хо Ши Мина поколения вьетнамцев твердо ступили на путь за национальную независимость и социализм, ведя страну через трудности и испытания к национальной независимости, воссоединению страны, осуществлению дела Обновления, реализации индустриализации и модернизации страны и активной интеграции в мир./.

Митинг, парад в честь 70-летия Августовской революции и Дня Независимости 2 сентября.

Там Ханг Корреспондент ВИА