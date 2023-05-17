胡志明思想: 对外与融入国际政策——越南革命取得胜利的决定性因素之一

胡志明主席与越共中央委员会第一书记黎笋于1961年出席苏联共产党第二十二次代表大会。图自外交部资料图

以开放和融入实现发展

在为越南民族寻找正确革命道路的过程中，胡志明主席已形成有关开放和融入问题的构想。

越南国旗与各国国旗在2019年卫塞节举办地——宁平省水亭会议大楼外随风飘扬。

胡志明主席在1919年8月2日发行的《人道报》(L’Humanité)上写道“从原则上，共同进步取决于国际主义的发展，只有扩大和加强国际关系，文明才从中受益。”

在1945年八月革命成功后，胡伯伯才考虑到扩大国际关系，旨在推动国家经济社会发展和派遣干部赴国外学习先进科学技术。

胡志明主席（白衣、中间、第二排）与 各代表1964年11月在主席府举行的声援越南人民反对美帝国主义侵略、保卫和平的国际会议留念合影。 图自越通社

胡志明主席在于1945年11月1日致给美国国务卿贝尔纳斯 贝尔纳斯(James Byrnes)的书信中已提出建立民间外交的倡议，开启越美两国之间的合作关系。

然而，胡志明主席开放经济战略思想充分体现在《联合国号召书》（1946年12月），主要内容有：“对各民主国家，越南愿实施开放政策和在各领域进行合作：

胡志明主席于1966年在河内会见凯山.丰威汉主席。图自越通社



1955年6月25日，中国国家主席毛泽东欢迎胡主席对华进行友好访问。图自越通社

a.越南国家为接受外国资本家和技术家对其所有技术领域进行投资创造便利条件。

b.越南国家愿扩建各港口、机场和交通公路，为国际贸易和过境创造便利

c.越南国家同意加入由联合国领导的一切国际经济合作组织。

d.越南国家愿在联合国框架内与各海军和陆军力量签署特别安全协定和有关使用一些海军和空军基地一事的条约”。

在整个革命过程中，上述观点已充分体现胡伯伯睿智的思维。

越南从2018年已派遣人员赴南苏丹参加维和行动。

引入外力来发挥内力

胡志明主席坚持追求开放政策，旨在为地区乃至世界稳定，让我国人民在和平和自由中生活做出贡献；融入世界经济以受到国际友人的帮助，通过这些有条件的帮助来发挥越南的潜力。

落实积极主动融入国际路线，近年来，越南融入国际进程已达到新高度，参加更多多边机制。

融入国际社会主要依靠自己的实力，胡志明主席指出：“要靠自己的实力。实力强大，外交必胜。实力是锣，外交则是声。锣越大声响才会大。”

1966年胡志明主席与范文同总理会见 威尔弗雷德·伯切特记者夫妻。



胡志明主席与1955年参观位于斯维尔德洛夫斯克（现叶卡捷琳堡）的乌拉尔麦芽糖化工厂Ordzhonikidze。图自越通社

越南与各国的外交关系日益得到巩固、扩大和发展。

“每个越南人须大力弘扬独立自主、自力更生的精神”，“靠自己解放自己”，“一个不能自力更生而等待其他民族来帮助的民族是不值得拥有独立的。”​



胡志明主席

胡志明主席还嘱咐道

“我国干部须与外国专家有效配合，向其他国家学习先进经验，须有效保管和使用其他国家帮助我们的机械和材料；对于贪污、浪费和官僚主义的严重现象须彻底肃清；建设一支从事对外经济事务、具有革命素养、业务能力强、易于合作与学习外国商家经验的干部队伍。”

越共中央总书记阮富仲与各国元首。实施革新35年来，越南已达到许多具有历史意义的巨大成就，其中拥有许多对外仲重要成就。

目前，越南已制定了符合国内和国际情况，以胡志明主席思想为基础，为扩大对外经济交往夯实基础的外交政策。越共十大已强调，“积极主动融入国际社会，处理好独立自主和融入国际社会之间的关系；全方位、灵活有效地融入国际社会，确保国家—民族利益，维护国家独立自主和主权。”

越南不断稳步前行，成为日益深度融入国际市场的农水产品出口大国。

在发展路径上，越南的外交政策须确保牢固维护国家主权、独立自主，国家发展道路坚持社会主义方向，与其他民族建立友好与平等关系，争取世界人民对越南人民的建设和捍卫国家以及革新事业的支持与帮助；维护地区和世界和平与稳定，全力投入经济建设和发展任务；确保越南以更广范围融入全球经济一体化；不断提升越南在地区和国际社会上的地位等。(完）