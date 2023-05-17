胡志明思想: 对外与融入国际政策——越南革命取得胜利的决定性因素之一

以开放和融入实现发展
在为越南民族寻找正确革命道路的过程中，胡志明主席已形成有关开放和融入问题的构想。
胡志明主席在1919年8月2日发行的《人道报》(L’Humanité)上写道“从原则上，共同进步取决于国际主义的发展，只有扩大和加强国际关系，文明才从中受益。”
在1945年八月革命成功后，胡伯伯才考虑到扩大国际关系，旨在推动国家经济社会发展和派遣干部赴国外学习先进科学技术。
胡志明主席在于1945年11月1日致给美国国务卿贝尔纳斯 贝尔纳斯(James Byrnes)的书信中已提出建立民间外交的倡议，开启越美两国之间的合作关系。
然而，胡志明主席开放经济战略思想充分体现在《联合国号召书》（1946年12月），主要内容有：“对各民主国家，越南愿实施开放政策和在各领域进行合作：
a.越南国家为接受外国资本家和技术家对其所有技术领域进行投资创造便利条件。
b.越南国家愿扩建各港口、机场和交通公路，为国际贸易和过境创造便利
c.越南国家同意加入由联合国领导的一切国际经济合作组织。
d.越南国家愿在联合国框架内与各海军和陆军力量签署特别安全协定和有关使用一些海军和空军基地一事的条约”。
在整个革命过程中，上述观点已充分体现胡伯伯睿智的思维。
引入外力来发挥内力
胡志明主席坚持追求开放政策，旨在为地区乃至世界稳定，让我国人民在和平和自由中生活做出贡献；融入世界经济以受到国际友人的帮助，通过这些有条件的帮助来发挥越南的潜力。
融入国际社会主要依靠自己的实力，胡志明主席指出：“要靠自己的实力。实力强大，外交必胜。实力是锣，外交则是声。锣越大声响才会大。”
胡志明主席还嘱咐道
“我国干部须与外国专家有效配合，向其他国家学习先进经验，须有效保管和使用其他国家帮助我们的机械和材料；对于贪污、浪费和官僚主义的严重现象须彻底肃清；建设一支从事对外经济事务、具有革命素养、业务能力强、易于合作与学习外国商家经验的干部队伍。”
目前，越南已制定了符合国内和国际情况，以胡志明主席思想为基础，为扩大对外经济交往夯实基础的外交政策。越共十大已强调，“积极主动融入国际社会，处理好独立自主和融入国际社会之间的关系；全方位、灵活有效地融入国际社会，确保国家—民族利益，维护国家独立自主和主权。”
在发展路径上，越南的外交政策须确保牢固维护国家主权、独立自主，国家发展道路坚持社会主义方向，与其他民族建立友好与平等关系，争取世界人民对越南人民的建设和捍卫国家以及革新事业的支持与帮助；维护地区和世界和平与稳定，全力投入经济建设和发展任务；确保越南以更广范围融入全球经济一体化；不断提升越南在地区和国际社会上的地位等。(完）