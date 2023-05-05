国际水运发展“杠杆”

越南主动且积极地推动内河航运领域的国际合作。

越南与老挝、柬埔寨等许多邻国河流和沿海航线互联互通，为促进跨境水运合作开辟了机会，为各国经济和社会带来了利益。因此，近年来，越南主动且积极地推动内河航运领域的国际合作。

与柬埔寨有效合作

越南与柬埔寨于2009年签署了水运协定。

据越南内河航道管理局的消息，水路运输大国际合作不断得到推进，为运输发展创造便利条件。越南与柬埔寨于2009年签署了水运协定，旨在为湄公河流域的可持续发展建立有效航行自由法律框架，促进受管制水道上的过境和跨境航行活动。

越南内河航道管理局运输处副处长谢文青透露，自2011年《越柬水运协定》生效以来，两国共通关船只近7.8万艘、船员40.6万余人次、货物近2000万吨、旅客近130万人次，为两国经济社会发展和促进两国友谊做出了贡献。这条水运航线货运量不断增加，尤其是集装箱货运量年均增长20%。2021年达近35万标准箱，液体散杂货达80万吨以上；到2022年，达约40万标准箱和液体散杂货达近100万吨。2023年前两月，货运量超15万吨。

海防沥县港区。图自越通社

这条水运航线的货物量为劳动者提供就业机会，为越南的水运企业和装卸企业带来年均约6000万美元的利润。

整个内河航道系统被视为内河航道工具参与货运的通道系统。图自互联网

越南内河航道管理局确定这是重要水运航线之一，其不仅有助于加强两国贸易交流和合作关系，而且为企业和经济发展事业提供切实服务。因此，多年来，该局一向主动与积极同有关机关和单位化解困难，为两国水运活动创造便利条件。

过去两年的亮点是财政部2021年8月27日发布第74号通知（74/2021/TT-BTC）。在按协定规定各条航线上开展运输活动的内河运输工具进出海域时，按照水路收费标准缴纳费用，代替国际海运费，比以前收费标准低9至10倍。

与此同时，越南内河航道管理局还向胡志明市提出有关本市海港口岸区工程、基础设施、服务工程、公共设施使用费的建议，胡志明市已颁布有关此问题的决议。

自2022年8月1日起，按《越柬水运协定》规定水运航线的内河运输工具承载进出港的暂时进口复出口货物、暂时出口复进口货物、保税仓库存放货物、过境货物、转运货物、出口货物、进口货物等货物实行免征费用政策。

据经济专家的评估，上述规定为水运企业降低物流成本提供便利，从而有助于吸引水运航线上的货物。

特别是，截至目前，约有100家企业、组织和个人开发这条水运航线，其中，一些大型集装箱航运公司在柬埔寨设有代表处，如SNP、Gemadept、GLS和新港Cypress等。

然而，为继续可持续发展这条水运航线，经济专家认为，各职能机关应尽早采取一些措施，其中朝着简化、缩短时间、降低运输和物流成本的方向核查过境货物检查与监督规定。

各职能机关应尽早采取一些措施，其中朝着简化、缩短时间、降低运输和物流成本的方向核查过境货物检查与监督规定。

挖掘与老挝的合作潜力

越南内河航道管理局领导透露，在越南政府总理范明政今年初对老挝进行正式访问框架内，两国总理出席包括越南交通运输部同老挝公正与运输部间水运全面合作协议在内的10个合作文件签字仪式。

越南政府总理范明政与老挝总理宋赛·西潘敦共同见证合作谅解备忘录的签署。图自越通社

这项协议是近三年老挝公正与运输部、水运局和越南交通运输部、内河航道管理局的合作结果和越南水运机构的努力，如越南航海局。

越南内河航道管理局局长裴天秋表示，为完善上述协议的草案，该局工作代表团与琅勃拉邦省交通厅举行工作会谈，对湄公河、南康河和耶昂（Tà Ngòn）河等河流进行实地考察；参观琅勃拉邦水港、万象物流园区塔纳梁（Thanaleng）陆港和万象水港。

考察结果显示，从总体来看，老挝水运系统以湄公河为主要航线，流经境内1800多公里，其中运输作业近1000公里，拥有29个口岸，货运工具500多艘，客运工具4000多艘。

万象水港与越南拥有巨大的物流连接潜力，这是位于湄公河以东北方的老挝中部河港。万象水港通过老越铁路线与越南永昂（Vũng Áng）港连接。这条铁路目的在于推动老挝发展成为本地区后勤中心。河静省永昂港与老挝波里坎赛和甘蒙两省接壤，为老挝通往东海、韩国、日本和其他主要市场的提供便利。

据越南内河航道管理局的消息，老挝水运潜力巨大，与越南在此领域扩大合作空间广阔。然而，人力资源、基础设施和设备仍有限。因此，该局认为，上述全面合作协议为老挝开展2022-2027年阶段水运活动提供帮助。具体包括分享专业知识、人力资源培训、完善法律、政策、标准、登记等体系、港口和码头管理、物流及其他相关服务；为老挝货物通过越南海港和内河港口系统的进出口活动提供便利。

这项协议不仅为老挝水运领域提供帮助，而将促进两国跨境运输和物流发展。

越南内河航道管理局代表称，2023年和后续年，该局继续有效加强水路国际合作关系，特别是按有关各项水运合作协议与柬埔寨和老挝加强在水运领域的合作关系。同时强调，着力实施在越南与澳大利亚合作框架的项目和澜湄合作项目。从而促进国际合作关系，便于发展水运领域。（完）