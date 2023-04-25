越南南方解放，国家统一48周年：续写新时代辉煌历史篇章

革命的旗帜于1975年4月30日11时45分在西贡政府最后的巢穴——独立宫顶上高高飘扬，这一辉煌时刻永远记载在国家历史中。该日子已成为国家同乐日，国家从南关口（今日友谊关）到金瓯角实现统一的日子。

48年后，曾在驱除外国侵略者战壕上响起来的决战决胜的英雄壮歌又在消除饥饿、落后，推进工业化、现代化事业，推动国家稳步迈向社会主义，建设繁荣、幸福的国家道路等战线上响起来。

1975年4月30日大捷不仅证明我党在领导和指导革命战争中的智慧和韬略之才，而还证明越南人民在抗击外国侵略者中崛起的精神。该大捷结束了旧殖民地对我国长达一个世纪多的统治，开启民族新的纪元——和平、民族独立、全国走向社会主义的纪元。

胡志明市的统一宫

于1975年9月召开的越共中央委员会第二十次全体会议已提出实现国家组织结构方面的国家统一。1976年4月25日，国会普选举行，全国超2300万名选民（占选民总数 的98.8%）参加投票。国会决定国名为越南社会主义共和国（自1976年7月2日起）。国旗为金星红旗，国歌为《进军歌》，国徽为“越南社会主义共和国”，首都为河内，西贡市改名为胡志明市。

完成国家组织结构方面的国家统一已为发挥全面力量来发展国家，为全国走向社会主义的基本政治条件，拥有捍卫祖国和扩大与世界各国关系的巨大能力。

经历多少跌宕起伏，越南以不屈不饶的坚强意志和强烈的渴望以及具体行动已获得巨大和具有历史性意义的成就。实施革新35年来，在党的领导下，越南已取得巨大和具有历史性意义的成就，像阮富仲总书记所强调的：“本着最谦虚的态度，我们仍可断言：越南从未有过如此宏伟的基业、潜力和国际地位与威望。”

在国际社会眼中，越南是世界上关于发展经济和消除贫困的成功典范。越南从贫穷国家发展成为中等收入国家，贫困人口比例已从上世纪90年代初的57%下降至2020年的5.2%。特别的是，多维贫困人口比例连续大幅下降，从2012年的18.1%下降至2016年的10.9%和2016年的4.4%。根据最新的多为贫困标准（2022-2025年），贫困户和相对贫困户比例为7.52%。

在地区内，越南经济增长连续处于高水平。从2016-2019年连续4年，越南跻身增长最高的十个国家行列, 是最成功的16个新型经济体之一。特别的是，2022年GDP增长8.02%并达到2011-2022年阶段最高水平。2022年经济规模达近4000亿美元；年人均收入达4000美元。货物出口也是越南多年来的一大亮点。2022年，出口达约3720亿美元，增长10.6%。这也是连续第七年越南实现贸易顺差，顺差额近112亿美元，是2021年的3.3多倍。

国家面貌的焕然一新还充分体现在从农村到城市，从交通基础设施到各种娱乐服务类型。越南已成为世界上移动用户数量、互联网用户数量和智能手机等智能设备用户等数量增长最快的国家之一。



文化社会方面，各阶层人民的物质和精神文化生活明显改善，做好社会保障工作。注重建设文化和全面发展越南人。解决就业、消除贫困等工作取得好成绩。与此同时，社会主义民主得到发挥并不断扩大。全民族大团结达到巩固和加强。党建、社会主义法治国家建设等工作得到推进，国家各方面的实力得到提升。

对外关系日益扩大和走向深入，越南在国际舞台的地位和信誉不断提升。截至目前，越南已同联合国193个成员国中的191个国家建立外交关系，与30个国家建立战略伙伴和全面伙伴关系，其中包括亚太地区各大国和联合国安理会5个成员国。在多边层面上，越南已成为联合国、东盟、亚太经合组织、亚欧会议和世界贸易组织等70个国际组织和框架的积极和负责任的成员。越南也成功举行许多大型国际会议和完成重要国际重任，如联合国安理会非常任理事国、东盟轮值主席国，亚欧会议、亚太经合组织会议和世界经济论坛东盟峰会等会议东道国。

越南共产党第十三次全国代表大会的决议以及国会、政府、各级党委的决议都确定推动我国走向建设独立、自由和幸福的越南的具体方向、任务和目标；一个强大的越南、像社会主义定向发展的一个国家一直是越南历届领导和人民强烈的渴望。

为了把渴望化为现实，我们需深刻领会胡志明主席的意志和渴望，充分认识到眼前的道路，看到具体的困难、挑战、机遇和时机，有效落实5年、10年、20年、30年和远期到2045年等阶段的战略性任务。

48年已过去，但以历史性的胡志明战役为巅峰的1975年春季总进攻和崛起的伟大地位和意义仍是民族历史上的辉煌篇章，一直是全体越南人民的巨大鼓舞。（完）