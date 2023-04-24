Продвижение замкнутого сельского хозяйства во Вьетнаме

За последние годы сельское хозяйство Вьетнама претерпело значительные изменения. Сельскохозяйственное производство ориентировано на рынок, принося производителям высокое качество и добавленную стоимость. Однако в процессе сельскохозяйственного производства также образуется большое количество отходов и побочных продуктов, которые, если не обращаться с ними должным образом, будут загрязнять окружающую среду и отбрасывать органические вещества.

По данным Главного статистического управления (2020 г.), общее количество побочных продуктов сельского хозяйства во Вьетнаме составляет почти 160 млн. тонн в год; в котором около 90 млн. тонн послеуборочных побочных продуктов растениеводства, переработки сельскохозяйственной продукции растениеводства (на долю которых приходится 56,2%); 62 млн. тонн навоза крупного рогатого скота и птицы от животноводства (что составляет 38,7%); 6 млн. тонн побочных продуктов лесной промышленности и почти 1 млн. тонн побочных продуктов рыбной промышленности.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Чан Тхань Нам прокомментировал: «В процессе сельскохозяйственного производства мы сосредоточились только на повышении производительности и объема производства, не обращая особого внимания на избыточный вклад процесса производства. Чрезмерное использование неорганических удобрений и пестицидов при выращивании сельскохозяйственных культур и увеличение отходов животноводства угрожают качеству окружающей среды».

В сельском хозяйстве ряд ключевых областей, таких как выращивание риса, фруктовых деревьев, рыболовство и животноводство, выбрасывают в окружающую среду миллионы тонн органических отходов, которые являются возобновляемым ресурсом для сельскохозяйственного производства, промышленности и многих других областей.

Однако в действительности Вьетнам еще не нашел эффективного использования сельскохозяйственных отходов и побочных продуктов. Уровень сбора побочных продуктов растениеводства составил 52,2%, побочных продуктов животноводства – 75,1%, лесного хозяйства – 50,2% и рыболовства – 90%. Скорость переработки побочных продуктов в качестве сырья для последующих производственных циклов еще ниже.

Доктор Нгуен Тхи Тхань Тху, директор Департамента науки, технологий и окружающей среды Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, сказала, что каждый год объем побочные продукты биомассы поступают из основных культур, таких как рис, кукуруза, сахарный тростник и овощи может эквивалентен около 43,4 млн. тонн органики; 1,86 млн. тонн азота карбамида; 1,68 млн. тонн простого суперфосфата и 2,23 млн. тонн сульфата калия. Побочные продукты переработки морепродуктов содержат очень много питательных веществ, которые могут быть глубоко переработаны в пищевые продукты для людей и корма для скота.

«При мышлении круговой сельскохозяйственной экономики, связанной с зеленым ростом, побочные продукты сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства должны рассматриваться как возобновляемый ресурс, а не как отходы. Этот источник сырья является важным входом, продлевая цепочку добавленной стоимости в сельском хозяйстве. При эффективном использовании существующего объема побочных продуктов стоимость сельскохозяйственной продукции может увеличиться на 30-100%. Циркуляция сырья также помогает решить проблему высоких выбросов и загрязнения окружающей среды», – подчеркнула д-р Нгуен Тхи Тхань Тху.

Использование травы и побочных продуктов с ферм в качестве корма для коров на ферме Солнце и Ветер (пров. Ниньтхуан). (Фото: ВИА)

Осознавая экономический потенциал побочных продуктов и потребность в устойчивом производстве, в последнее время некоторые подразделения и предприятия вкладывают средства в замкнутую производственную цепочку. Небольшие модели используют побочные продукты и отходы сельскохозяйственной и животноводческой деятельности в качестве сырья для запуска нового производственного цикла, в то время как некоторые предприятия инвестируют в крупные фермы, совмещая посевное хозяйство, разведение, переработку всех побочных продуктов для следующего производственного цикла.

Практика, полученная из моделей, показывает, что круговое сельское хозяйство является ключом к эффективному управлению сельскохозяйственными ресурсами за счет сосредоточения внимания на минимизации использования внешних ресурсов, замыкании цикла питательных веществ, регенерации почвы и ограничении негативного воздействия на окружающую среду.

Др. Нгуен Ван Хунг, старший эксперт Международного научно-исследовательского института риса (IRRI), сказал, что одной из проблем, волнующих сегодня мир, являются выбросы в сельскохозяйственном производстве, особенно риса. Во Вьетнаме ежегодно образовалось около 40 млн. соломинок от рисоделия, однако до 60% из них перерабатывается путем сжигания в полевых условиях. Это и потеря питательных веществ, и большое количество выбросов и загрязнений. Сжигание соломы также уничтожает биоразнообразие, убивая полезные грибы, бактерии и животных, живущих в почве. Другая часть рисовой соломы закапывается в затопленное поле, образовывая газ метан, вызывающий заболевания у следующего урожая.

По словам Др. Нгуен Ван Хунг, применение экономики замкнутого цикла к рисовой цепочке может быть достигнуто за счет сбора соломы для выращивания грибов и корма для животных; производства органических удобрений из соломы, отходов грибоводства и животноводства. В настоящее время модели выращивания грибов из соломы дают в среднем прибыль в размере 50-100 долл. США за 1 тонну. Между тем, использование соломы в качестве корма для коров может снизить стоимость на 50% по сравнению с импортным кормом из биомассы.

«Правильная обработка рисовой соломы снижает общие выбросы углерода за весь жизненный цикл риса до 30%; отказ от сжигания полей позволит избежать загрязнения воздуха, потери питательных веществ и утраты биоразнообразия в поле. Это также помогает рисовой цепочке перейти к сертификации экологически чистых брендов, сертификатам низкоуглеродного и органического производства и т. д.

Согласно статистике Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, к 2020 году выбросы от животноводческой деятельности будут эквивалентны почти 31 миллиону тонн CO2. Это большая проблема для Вьетнама в выполнении своего обязательства по сокращению чистых выбросов до 0% к 2050 году, взятого в Саммите по изменению климата – COP26.

Делясь взглядом на экономику замкнутого цикла на основе практического опыта, г-н Ха Ван Тханг, председатель Совета сельскохозяйственных предприятий Вьетнама, сказал: «Экономика замкнутого цикла — это не модель для выбора, а неизбежная часть устойчивого развития, основа зеленой экономики. Однако круговая модель производства, бизнеса и обслуживания не должна быть привязана к фиксированной форме, а должна зависеть от реальных условий каждой организации и домохозяйства.

Г-н Нгуен Ван Бак, постоянный представитель Национального центра распространения сельскохозяйственных знаний на юге, предположил, что для поощрения развития циркулярного сельского хозяйства необходимо иметь стандарты для оценки циркулярной цепи. Министерству сельского хозяйства и развития сельских местностей необходимо проводить бизнес-диалоги по циркулярному сельскому хозяйству для сбора информации и корректировки политики в соответствии с реальностью; агентства и предприятия координируют свои действия с системой распространения сельскохозяйственных знаний для разработки и тиражирования моделей замкнутого цикла в животноводстве./.

Там Ханг Корреспондент ВИА