Approfondir l’amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Huê, effectuera des visites officielles à Cuba, en Argentine et en Uruguay du 18 au 28 avril 2023.

Ces visites seront effectuées sur invitation du président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernandez, de la présidente de la Chambre des députés d’Argentine, Cecilia Moreau, et de la présidente du Sénat de l’Uruguay, Beatriz Argimon Cedeira.

La visite officielle à Cuba du président de l’Assemblée nationale vietnamienne contribuera à approfondir les relations politiques étroites entre les deux pays.

La visite de Vuong Dinh Huê à Cuba se tiendra à l’occasion du 60e anniversaire de la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud Vietnam (25 septembre 1963) et du 50e de la première visite au Vietnam du dirigeant cubain Fidel Castro Ruz et de sa visite dans la zone libérée au Sud Vietnam (septembre 1973).

Solidarité spéciale Vietnam – Cuba, un modèle de relations internationales

Dans l’histoire du monde contemporain, il y a très peu de relations spéciales comme les liens entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et de Cuba.

Leurs bonnes relations ont été édifiées par le Héros national cubain José Martí, le Président Hô Chi Minh et le Président Fidel Castro, cultivées par les générations de dirigeants cubains et vietnamiens.

Ces six dernières décennies, depuis l’établissement des relations diplomatiques, les deux nations se sont toujours tenues côte à côte dans la lutte pour l’indépendance et la liberté ainsi que dans le processus de développement et de la défense nationaux dans chaque pays.

Malgré de nombreux défis de la situation mondiale, la solidarité traditionnelle et la fraternité entre les deux pays ont continué d’être consolidées. Actuellement, comme les deux pays, et le monde en général, entrent dans une nouvelle étape de développement, les Partis et les États du Vietnam et de Cuba sont conscients de la nécessité de porter la coopération bilatérale à une nouvelle hauteur.

A l’heure actuelle, la coopération entre le Vietnam et Cuba se développe dans de nombreux domaines comme la politique, la diplomatie, l’économie, la culture, l’éducation, les sciences et technologies…

Leurs liens politiques sont de plus en plus étroits sur la base de la confiance mutuelle. Les échanges de délégations sont menés régulièrement à tous les niveaux, contribuant à dynamiser les relations bilatérales.

Coopération renforcée dans divers domaines

Les bonnes relations Vietnam – Cuba dans la politique et la diplomatie ont donné une impulsion au développement de leur coopération dans l’économie et le commerce. Ces dernières années, le commerce bilatéral a atteint de 250 à 300 millions de dollars par an.

Les deux pays ont signé un accord de libre-échange (ALE) lors de la visite au Vietnam du président cubain Miguel Díaz-Canel en 2018, lequel est entré en vigueur le 1er avril 2020, contribuant à dynamiser les échanges commerciaux bilatéraux.

L’accord permet l’expansion et la diversification continues des échanges commerciaux, tout en facilitant l’import-export de marchandises et l’accès au marché. Les deux pays s’attendent à ce que le commerce bilatéral atteigne 500 millions de dollars d’ici 2025.

Le Vietnam occupe actuellement le premier rang parmi les investisseurs de l’Asie-Océanie à Cuba. Un bon nombre de projets à capital 100% étranger et de joint-ventures entre les deux pays ont été créés et mis en activité. D’importantes entreprises vietnamiennes sont venues à Cuba pour y sonder les opportunités de coopération et d’investissement.

Dans le domaine de l’agriculture, les projets de coopération pour soutenir Cuba dans le développement de la production de riz, de maïs, de soja et l’aquaculture ont obtenu de bons résultats.

Les deux parties poursuivent les études et la mise en œuvre d’autres projets agricoles et aquacoles. En particulier, le gouvernement vietnamien a approuvé et mis en œuvre un projet de “coopération Vietnam-Cuba pour développer la production de riz au cours de la période 2019-2023”.

S’agissant de l’éducation, Cuba accorde chaque année de nombreuses bourses à des étudiants vietnamiens. Des étudiants cubains bénéficient aussi de bourses pour étudier la langue et la culture vietnamiennes à l’Université nationale de Hanoï.

Les deux pays ont étroitement coopéré et se sont soutenus dans la prévention et le contrôle du COVID-19, tout en s’efforçant de promouvoir leur coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement.

Contributions actives et substantielles de la coopération parlementaire aux relations Vietnam – Cuba

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale (AN) et président du bureau de l’AN, Bùi Van Cuong, a déclaré que les dirigeants cubains appréciaient hautement les contributions positives et substantielles des deux organes législatifs dans la consolidation et le renforcement des relations spéciales, exemplaires et fidèles entre le Vietnam et Cuba, souhaitant continuer de les approfondir dans l’avenir.

“Lors de cette visite, les dirigeants des deux organes législatifs signeront un accord sur l’établissement d’un mécanisme de coopération interparlementaire”, a fait savoir le président de la Commission des relations extérieures de l’AN du Vietnam, Vu Hai Hà.

La visite du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Huê, intervient dans le contexte où les deux pays préparent de nombreuses activités importantes pour des anniversaires de la Révolution cubaine et des relations bilatérales.

L’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén, a affirmé que la visite était très importante car il s’agirait de la tournée de l’un des plus hauts dirigeants du Vietnam à Cuba.

La visite, qui revêt une “importance historique”, avec la participation d’un grand nombre de représentants de nombreux secteurs, contribuera à promouvoir la coopération entre les deux pays.

Le président de la Commission des relations extérieures de l’AN du Vietnam, Vu Hai Hà, a indiqué que la partie cubaine attendait avec impatience la visite du président de l’AN Vuong Dinh Huê.

En particulier, Vuong Dinh Huê sera le premier dirigeant étranger à se rendre à Cuba après les élections générales en mars 2023.

Lors de cette visite, les dirigeants des deux organes législatifs signeront un accord sur l’établissement d’un mécanisme de coopération interparlementaire, a fait savoir Vu Hai Hà.

La signature de cet accord permettra de renforcer l’échange d’expériences ainsi que le soutien mutuel lors des forums interparlementaires régionaux et internationaux, de promouvoir la supervision des accords de coopération entre les deux parties, rendant ainsi la coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace./.

