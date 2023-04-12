越南电动车市场——充满潜力的市场

在空气污染日益严重的背景下，电动车是世界汽车工业的必然趋势，越南也不例外。值得一提的是，越南被评价为在不久的将来成为充满潜力的电动汽车市场。

然而，行内专家认为，为了开发越南市场，必须有一个具体的路线图和发展政策，以改写越南汽车业在电动车转移趋势中的情景。

目前，世界多国已将电能广泛应用于道路车辆。在越南等发展中国家，由于起点低，初期能源转型通常要慢5-10年左右，后期需要加速，才能赶上2050年净零排放目标。

为了逐步实现在《联合国气候变化公约》第二十六次缔约方大会（ COP26）上的承诺，越南政府总理于2022年7月22日签署了第876号决定（876/QĐ-TTg），批准了绿色能源转型以及减少交通运输业碳排放和甲烷排放行动计划。其中力争到2050年道路机动车全部实现电力化和绿色能源化。同时，完善充电基础设施，在全国范围内提供绿色能源。

为了解决交通运输领域的空气污染问题，电动车被视为最具优势，因为它不排放空气污染物，而且能源效率高，易于配置自动驾驶等智能辅助驾驶功能。近年来，世界电动车市场取得了长足的发展。2021年电动车销售量达1700万辆，较2019年增长1.5倍。

据越南质检局的数据显示，截至2022年8月，全国共生产、组装、进口电动车近3000辆，是2019年的20倍以上。截至目前，全国有近180万辆电动摩托车。

业内专家指出，交通运输是越南经济体主要的温室气体排放源，因此，实现净零排放目标将为交通运输部门开辟巨大的转型机会。

另据越南油气研究所（VPI）的研究结果，越南电动车市场发展潜力巨大，因为目前车辆与人口比率为每1000人23辆，这个数字仅为泰国的10分之一、马来西亚的20分之一。

VinFast电池站开发中心主任潘氏垂杨表示，越南总人口约1亿人，在不久的将来越南有望成为潜在的电动汽车市场。此外，越南在风电、太阳能等清洁能源的发展潜力巨大，是实现电气化的重要基础。

值得一提的是，在泰国、印度尼西亚等东南亚国家正在着力招商引资时，越南将成为该地区第一个拥有成功生产电动汽车的国内企业的国家，有机会在该领域取得领先地位。

此外，从2022年3月1日起，越南政府将为纯电动汽车实施为期 3 年注册费零收费，在后续两年内注册费仅为同等座位数汽油车的50%等优惠政策。纯电动汽车的特别消费税税率也降至1-3%，有效期至2027年2月底，其被视为电动汽车市场发展的“跳板”。不仅如此，成品油价格往往“悬而未决”，而电价则相当稳定，这对电动汽车市场更为有利，也是电动汽车能够容易成为普遍交通工具并成为消费者优先选择的动力。

凭借上述潜力，业内专家认为，越南电动汽车领域确实是一片沃土，如果不尽快自主掌握市场，越南很快将成为进口电动汽车消费的“洼地”。因此，现在正是企业抢占先机、寻找机会最大限度发挥越南电动汽车市场潜力的时候。

到目前为止，越南绿色汽车行业中的亮点仅有VinFast，该公司的电动汽车生态系统中从汽车生产和组装到覆盖63个省市的充电站和电动汽车救援服务得到有条不紊的巨额投资。而其他汽车制造商只能做到推出产品的情况或开售少数车型以实现产品多样化这个步骤，而没有着力投资开发电动汽车。

许多专家认为，遍布全国63个省市的Vinfast电动汽车生态系统与多家汽车品牌的产品在越南市场的出现将为越南改写近30年来形成但发展缓慢的汽车工业发展情景。（完）