Efforts pour placer le Vietnam sur la carte mondiale des technologies numériques

Les entreprises vietnamiennes de la filière numérique entrent dans une nouvelle étape de développement, présentant des produits et services “Made in Vietnam” aux pays étrangers, résolvant le problème de la transformation numérique, développant l’économie numérique des pays et s’efforçant de devenir des sociétés et entreprises d’envergure mondiale.

Selon le Département de l’Industrie des technologies de l’information et de la Communication du ministère de l’Information et des Communications, la part de marché de gestion des services informatiques au Vietnam est estimée à près de 2 milliards de dollars, ce qui représente environ 0,1% de la valeur marchande totale avec le marché mondial de 1,803 milliard de dollars.

Par conséquent, l’opportunité d’élargir vers le marché mondial, de mobiliser des devises étrangères, d’améliorer les ressources humaines et d’élargir la coopération est énorme.

Lors de la conférence intitulée “Les entreprises numériques vietnamiennes se mondialisent : coopération numérique mondiale – Partenaires de confiance dans la construction du monde numérique’’, tenue le 23 février dernier, le ministre de l’Information et des Communications Nguyen Manh Hung a souligné que la conquête des marchés étrangers aidera le Vietnam à “se transformer en dragon, se transformer en tigre”, en devenant un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Actuellement, les entreprises technologiques vietnamiennes ont non seulement comme force des ressources humaines dynamiques et créatives, mais également la capacité de rivaliser sur les prix par rapport au marché mondial.

Le Vietnam compte environ 1 million de personnes travaillant dans la filière des technologies de l’information, dont environ 50 % sont des programmeurs et des ingénieurs en logiciel. Des ressources humaines abondantes sont une condition nécessaire au développement interne.

Bien que le Vietnam présente de nombreux avantages, conquérir les marchés étrangers est une tâche difficile et exigeante. Le ministre Nguyen Manh Hung s’attend à ce que la communauté vietnamienne des affaires technologiques travaille ensemble pour construire une marque nationale.

Évaluant le Vietnam comme un pays à développement rapide, M. Pavel Poskakukhin de l’Association des entreprises européennes au Vietnam (EuroCham), a constaté qu’avec une population jeune et férue de technologies, les entreprises vietnamiennes du numérique ont de nombreuses opportunités sur le marché européen, en particulier en fournissant des solutions commerciales dans le secteur commercial.

De nombreuses entreprises vietnamiennes du numérique se sont ouvertes au monde avec un succès remarquable. Les revenus des investissements à l’étranger de Viettel en 2022 ont atteint près de 3 milliards de dollars pour la première fois. FPT Technology Group fournit des services de technologie de l’information et de transformation numérique à de nombreux pays développés tels que les États-Unis, le Japon et plus de 20 autres pays, générant plus d’un milliard de dollars de revenus l’année dernière…

Chia sẻ về chặng đường gần 20 năm tìm đường ra thị trường nước ngoài của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel đề cập đến những thách thức mà doanh nghiệp sẽ phải lường đến như khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, hệ thống chính trị, pháp luật, thậm chí sự bất ổn chính trị tại một số thị trường tiềm năng.

Partageant l’itinéraire de près de 20 ans pour trouver un moyen d’accéder aux marchés étrangers du groupe de l’industrie des télécommunications militaires (Viettel), Tao Duc Thang, président et directeur général de Viettel a mentionné les défis que les entreprises devront prendre en compte tels que les différences de culture, de langue, de système politique, de droit, voire d’instabilité politique dans certains marchés potentiels.

Tao Duc Thang a souligné que les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, ne devraient pas partir seules à la conquête de l’étranger afin de créer des synergies.

Selon une enquête de l’Association vietnamienne des logiciels et des services de technologie de l’information (VINASA), plus de 62 % des entreprises technologiques vietnamiennes fournissent des services aux marchés étrangers. Ce chiffre montre que le marché étranger avec un pouvoir de consommation plus fort et une mise à jour plus rapide des nouvelles technologies est depuis longtemps la destination de nombreuses entreprises technologiques vietnamiennes. Les autres envisagent de se développer sur les marchés étrangers d’ici 3 à 5 ans. 5% des entreprises n’envisagent pas de s’expatrier.

Partageant l’orientation des activités visant à aider les entreprises vietnamiennes à s’ouvrir au monde dans les temps à venir, M. Nguyen Thien Nghia, directeur adjoint chargé du Département des technologies de l’information et de l’industrie des communications du ministère de l’Information et des Communications, a abordé la création d’un groupe de conseil pour accompagner les entreprises, la construction d’un point focal pour recevoir les demandes d’aide des entreprises vietnamiennes dans le processus de recherche d’un itinéraire pour pénétrer les marchés étrangers.

En outre, le Département de l’Industrie, des Technologies de l’information et des Communications déployera des activités pour promouvoir la marque nationale des produits technologiques « Made in Vietnam » et la capacité des entreprises numériques vietnamiennes, créera un portail pour aider les entreprises vietnamiennes à participer aux programmes et activités de promotion du commerce à l’étranger.

M. Nguyen Thien Nghia a noté que les entreprises du numérique qui souhaitent conquérir le marché mondial doivent tirer parti des éléments tels que les marques déposées et les marques nationales. Les entreprises ont besoin de saisir les informations sur le marché, de pénétrer la culture des pays qui ont l’intention de développer des produits.

Selon Nguyen Thien Nghia, parallèlement, un facteur important est que la communauté des entreprises technologiques vietnamiennes doit « aller ensemble » avec un esprit de solidarité et de soutien pour développer conjointement la marque des produits technologiques vietnamiens./.