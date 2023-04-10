越南与法国建交50周年：双边战略伙伴关系日益深化和全面发展

越南政府总理范明政（右）会见法国总统马克龙。图自越通社

半个世纪来，越南与法国良好的友好合作关系历经历史跌宕起伏，日益密切，在各个领域深入、全面和有效发展。

2023年越南与法国已举行许多重要活动来纪念两国建交50周年、战略战略伙伴关系10周年。法国驻越南大使尼古拉斯·沃纳里（Nicolas Warnery）表示，2023年是特殊的一年，是回顾过去两国合作关系和展望未来的良好机会。

在原有的良好全面合作的基础上和以两国的决心、越法关系中的巨大合作潜力，今后两国关系将继续蓬勃发展，日益走向深入和务实，满足两国人民的利益，为地区乃至世界和平、稳定与发展做出贡献。

越法战略伙伴关系日益深化

越南与法国于1973年4月12日建立大使级外交关系。从二十世纪80年来末以来，法国是率先疏通与越南关系，消除债务，帮助越南与作为巴黎俱乐部成员债主解决债务问题的国家。

法国总统弗朗索瓦·密特朗（Francois Mitterand）于1993年3月对越南进行的访问。图自越通社

​在越南革新事业取得初步重要成就和越南加强融入国家社会的背景下，法国总统弗朗索瓦·密特朗（Francois Mitterand）于1993年3月对越南进行的访问成为对越南关系，尤其是法国在东南亚和亚太地区开展的战略和政策的重要转折点。

对于越南，越南特别重视对法关系，一直将法国视为对外政策中重要伙伴之一并不断深化两国之间传统和可信赖的传统友好关系和战略伙伴关系。

越南与法国建立外交关系40年后，两国在越南政府总理阮晋勇于2013年9月访问法国期间发表了越法战略伙伴关系联合声明。该里程碑已为推动两国关系日益走深走实、取得高效注入动力。

越南与法国建立外交关系40年后，两国在越南政府总理阮晋勇于2013年9月访问法国期间发表了越法战略伙伴关系联合声明。

两国已保持涵盖各级政治、经济、国防等方面的定期交换机制。目前，越南与法国加强关系的便利条件较多。法国是欧洲核心、正积极法国会全球作用、在亚洲具有重要利益和影响的强国。越南是快速、活跃发展、在东盟和东亚地区具有重要作用的经济体。两国在国际问题上的观点和利益相同。因此，加强两国合作成为客观和必要的要求，致力于两国的利益。

“历经困难，甚至是战争的多样和复杂的过去，两国已选择并留下最美好、促使两国关系向前发展的东西” 法国参议院议长杰拉德·拉歇(Gerard Larcher)说。

经济合作起着支柱作用

经济合作是越法双边关系中取得许多令人印象深刻的领域。法国是越南在欧洲第五大贸易伙伴，继德国、荷兰、英国和意大利之后。两国双边贸易额从2009年的16亿美元提升至2019年的53亿美元。2021年贸易额达48亿美元，比2020年小幅下降48.1亿美元，2022年达53.3亿美元。

投资方面，截至2023年3月，法国对越南投资项目637个，投资资金38亿美元，在欧盟位居第二，在143个国家中位居第16.许多法国企业选择对越南投资的理由不仅是国内市场潜力巨大，而还是与东盟地区发展经营投资的便利地盘。

截至2022年3月，越南对法投资项目18个，投资资金超3800万美元。该结果被评为低于两国合作潜力和法国企业的优势以及越南的投资和发展需求。因此，两国对法国投资者的合作和参与，尤其是未来项目充满期望。此外，双方还建议一些需加强合作并与数字化转型和农业领域的投资项目的新内容。

关于发展合作，法国是越南第一大欧洲官方发展援助国，越南是法国在亚洲的第一大官方发展援助接受国，法国承诺援助资金额高达184亿美元（从1993年）。法国每年向越南提供最少2亿欧元（约合2.31亿美元）官方发展援助资金，主要集中气候变化、能源转型和绿色增长。越南也是享有法国三大领域援助资金的少数国家之一，该援助资金是从法国国库拨出并通过法国开发署（AFD）和优先团结基金（FSP）提供优惠贷款。

教育、文化和地方间合作出现许多亮点

在教育和培训领域，法国一直将该领域视为在越南开展合作活动的优先目标，集中主要教学和发展法语，经济管理、银行、财政、法律和新技术等领域的大学和研究生人力资源培训。

特别是，越南与法国都是法语国家国际组织的成员国，两国在该组织框架内开展许多合作活动，尤其是在法语教学、高等教学等领域的合作。每年，法国政府向越南大学生提供约80份奖学金，旨在帮助越南进行优质人力资源培训。在法的越南留学生数量为1万多名，位居第三， 10年来增加约40%。

关于文化旅游合作，两国文化交流日益发展。每年，法国政府为与越南文化合作拨出约500万欧元，具体为向法国河内文化中心（L’Espace）和胡志明市（法国文化交流研究院- IDECAF）等的活动提供援助。

关于卫生合作，这是传统合作领域，近3000名越南医生正在法国各所医院实习，巴黎巴斯德研究院与越南各所巴斯德研究院的合作。在近期爆发的新冠肺炎疫情期间，两国已互相提供援助，其中越南向法国各地方提供口罩援助，法国向越南提供550万剂新冠疫苗和许多医疗设备援助。

地方合作也是越法合作的特殊之处。目前法国38个地方与越南18个省市建立伙伴关系。从1990年至今，两国各地方之间合作项目235个，主要集中卫生、教育、水和卫生、遗产保护、农村发展、可持续发展等领域，尽管规模不大但总体上看作用较好。截至2022年，两国已配合成功举行11次两国地方间合作会议。（完）

巴地头顿省盖梅-施威港地区的GEMALINK国际港、盖梅集装箱港和新港-盖梅港。图自越通社