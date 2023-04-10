50-летие установления вьетнамско-французских отношений: Стратегическое партнерство становится все более глубоким и всеобъемлющим

Премьер-министр Фам Минь Тьинь имел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

За последние полвека, несмотря на все исторические потрясения, дружественные отношения и хорошее сотрудничество между Вьетнамом и Францией становятся все более прочными, углубляющимися, всесторонними, богатыми и эффективными во всех областях.

2023 год знаменуется многими важными событиями между двумя странами, приуроченными к празднованию 50-летия установления дипломатических отношений, 10-летия установления стратегического партнерства. Посол Франции во Вьетнаме Николя Варнери сказал, что 2023 год – особенный год, возможность оглянуться на пройденный путь и подумать о будущем сотрудничества между двумя странами.

С существующей хорошей и всеобъемлющей основой сотрудничества, наряду с решимостью обеих стран, большой потенциал сотрудничества во вьетнамо-французских отношениях, несомненно, будет продолжать сильно расти и становиться все более и более практичным и эффективным в ближайшее время, отвечая интересам двух народов, способствуя миру, стабильности и развитию в регионе и мире.

Стратегическое партнерство активно развивается

Вьетнам и Франция установили дипломатические отношения на уровне послов 12 апреля 1973 года. С конца 80-х годов ХХ века Франция является ведущей страной в сфере урегулирования отношений и списания долгов, помогая Вьетнаму урегулировать долги со странами-кредиторами, входящими в Парижский клуб.

Президент Франсуа Миттеран принял премьер-министра Во Ван Киета в 1993 году. Фото: ВИА

В контексте того, что дело «Доймой» (обновления) Вьетнама достигло первоначальных важных достижений, а интеграция Вьетнама в международное сообщество усиливается, визит во Вьетнам президента Франции Франсуа Миттерана в марте 1993 г. ознаменовал собой важный поворотный момент в отношениях с Вьетнамом, особенно в стратегии и политике Франции в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Со своей стороны Вьетнам придает особое значение отношениям сотрудничества с Францией, всегда считая Францию ​​важным партнером в своей внешней политике и постоянно углубляет доверительную традиционную дружбу и стратегическое сотрудничество между двумя странами.

Спустя 40 лет после установления дипломатических отношений две страны подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве Вьетнама и Франции по случаю визита премьер-министра Нгуен Тан Зунга во Францию ​​(сентябрь 2013 г.). Эта веха придала импульс тому, чтобы сделать отношения двух стран более глубокими, содержательными и эффективными.

25 сентября в Париже премьер-министр Нгуен Тан Зунг и премьер-министр Жан-Марк Эро подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве Вьетнама и Франции. Фото: ВИА

Две страны поддерживают множество регулярных механизмов обмена по вопросам политики, экономики и обороны на всех уровнях. В настоящее время Вьетнам и Франция имеют много благоприятных условий для укрепления отношений. Франция является основной державой в Европе, активно продвигающей свою глобальную роль, имеющей интересы и важное влияние в Азии. Вьетнам является быстрорастущей, динамичной экономикой, которая играет важную роль в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточной Азии. Две страны также имеют много сходств взглядов и интересов в международных делах. Поэтому укрепление отношений сотрудничества между Вьетнамом и Францией становится объективным и необходимым требованием на благо обеих стран.

«Из разнообразного и сложного прошлого со многими трудными временами, и даже войнами, две страны отсеяли, сохранили лучшие вещи и помогли отношениям развиваться», – подчеркнул председатель Сената Франции Жерар Ларше во время своего визита во Вьетнам в декабре 2022 года.

Экономическое сотрудничество играет опорную роль

Экономическое сотрудничество – это область, которая оставила много ярких следов в двусторонних отношениях между Вьетнамом и Францией. Франция является пятым по величине европейским торговым партнером Вьетнама (после Германии, Нидерландов, Великобритании и Италии). Двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Францией увеличился более чем в 3 раза примерно 1,6 млрд. долл. США в 2009 году до 5,3 млрд. долл. США в 2019 году. Товарооборот в 2021 году достиг 4,8 млрд. долл. США, что немного ниже по сравнению с 4,81 млрд. долл. США в 2020 году; а в 2022 году составил 5,33 млрд. долл. США.

Что касается инвестиций, по состоянию на март 2023 года Франция является 2-й по величине страной в Европейском союзе (ЕС) и 16-м из 143 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам с 673 проектами, с общим капиталом в 3,8 млрд. долл. США. Многие французские компании предпочитают инвестировать во Вьетнам не только из-за потенциального внутреннего рынка, но и потому, что это благоприятное место для развития бизнеса в регионе АСЕАН.

По состоянию на март 2022 года, Вьетнам инвестировал в 18 проектов во Франции с общим капиталом более 38 млн. долл. США. Этот результат считается низким по сравнению с потенциалом сотрудничества между двумя странами и преимуществами французских предприятий, а также потребностями Вьетнама в инвестициях и развитии. Поэтому две страны рассчитывают на сотрудничество и участие французских инвесторов, особенно в будущих проектах. Кроме того, стороны предложили ряд новых содержаний для укрепления сотрудничества, связанных с инвестиционными проектами в области цифровой трансформации и сельского хозяйства.

Что касается сотрудничества в целях развития, Франция является ведущим европейским двусторонним донором ОПР для Вьетнама, а Вьетнам занимает второе место среди получателей ОПР Франции в Азии с общим выделенным капиталом до 18,4 млрд. долл. США (с 1993 года). Франция ежегодно выделяет не менее 200 млн. евро (почти 231 млн. долл. США) в виде ОПР для Вьетнама, уделяя особое внимание трем областям: изменению климата, энергическому переходу и «зеленому» росту. Вьетнам также является одной из немногих стран, которые пользуются всеми тремя каналами финансовой помощи из Франции, а именно официальной помощью в целях развития из казначейства, льготными кредитами от Французского агентства развития (AFD) и из Фонда приоритетной солидарности (FSP).

Сдвиги в образовательном, культурном и местном сотрудничестве

В сотрудничестве в области образования и обучения Франция всегда считает это приоритетной целью в совместной деятельности во Вьетнаме, уделяя особое внимание преподаванию и развитию французского языка, подготовке человеческих ресурсов на университетском уровне после окончания университета во многих областях, таких как управление экономикой, банковское дело, финансы, право, новые технологии…

Обе страны являются членами Международной организации франкофонии, обе страны осуществляют множество мероприятий по сотрудничеству в рамках организации франкофонии, особенно в области преподавания французского языка и преподавания в университетах. Каждый год правительство Франции предоставляет около 80 стипендий вьетнамским студентам для обучения во Франции, чтобы помочь Вьетнаму в подготовке высококвалифицированных человеческих ресурсов. Франция занимает третье место в мире по количеству вьетнамских студентов с более 10.000 вьетнамских студентов в настоящее время учатся во Франции (рост примерно на 40% за последние 10 лет).

Что касается культурно-туристического сотрудничества, то культурные обмены между двумя странами все больше развиваются. Ежегодно правительство Франции вносит около 5 млн. евро в бюджет культурного сотрудничества с Вьетнамом, в частности, на поддержку работы французских культурных центров в Ханое (L’Espace), Хошимине (IDECAF).

Что касается медицинского сотрудничества, то это традиционная область сотрудничества с почти 3.000 вьетнамскими врачами, практикующими во французских больницах, и сотрудничество между Парижским институтом Пастера и Вьетнамским институтом Пастера. В контексте недавней пандемии COVID-19 две страны оказали большую взаимную поддержку, в том числе Вьетнам поддержал Францию ​​масками для лица, а Франция поддержала Вьетнам 5,5 млн. доз вакцины и большим количеством медицинского оборудования.

Местное сотрудничество также является характерной чертой вьетнамско-французских отношений. В настоящее время существует 38 французских населенных пунктов, которые имеют партнерские отношения с 18 провинциями и городами Вьетнама. С 1990 года между населенными пунктами двух стран было реализовано 235 проектов децентрализованного сотрудничества, ориентированных на области здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии, сохранения наследия, развития сельских районов, устойчивого развития, в небольших масштабах, но в целом с хорошим эффектом. К 2022 году две страны успешно скоординировали организацию 11 чередующихся сессий по децентрализованному сотрудничеству между двумя странами./.

Международный порт Гемалинк (город Фуми, провинция Бариа-Вунгтау) – единственный глубоководный порт в районе Каймеп – Тхивай, 75% инвестиции в который внесла компания Gemadept (Вьетнам) а группа CMA-CGM (Франция) – 25%. Первая фаза строительства порта была официально начата в феврале 2019 года на площади 33 га с общим объемом инвестиций 330 миллионов долларов США. Фото: ВИА

Block Title Зыонг Чи

Корреспондент ВИА Designation Short Description