越荷建交50周年：“动态有效关系”的典型例子

范明政总理和荷兰首相马克·吕特见证越南贸工部与荷兰外交部关于加强对低碳消费和低碳生产合作签署仪式。

自1973年4月9日正式建交以来，经过半个多世纪，越南与荷兰在政治-外交、经济、教育-培训、国防-安全等各个领域上建立了友好合作关系并且日益走向深入。

在相互信任的友谊、共同的政治决心和经济互补性的基础上，越荷两国的良好关系一定会继续结出硕果，使全面伙伴关系日益走深走实。

互相信任的政治外交关系

越南与荷兰的关系被评价为越南与欧洲国家之间“动态有效的关系”的典型例子。 尽管两国于1973年正式建交，但在此之前，大约在17世纪初，就有荷兰商人来越南购买香料、大米、丝绸和陶瓷器。在越南抗美战争期间，许多荷兰人走上街头反对战争，并成立了荷越卫生委员会，向越南提供人道主义援助。

二十世纪90年代以来，两国关系得到加强，荷兰将越南视为优先合作伙伴，促进对越合作的政策得到该国政界和商界的高度支持和共识。

两国于2010年和2014年先后建立了适应气候变化和水资源管理战略伙伴关系及可持续农业和粮食安全战略伙伴关系，并在2019年4 月荷兰首相马克·吕特访问越南期间将两国关系升级为全面伙伴关系。此后，双方在政治、外交、经贸、投资等诸多领域开展了纵深合作。

最近，在越南政府总理范明政2022年12月对荷兰王国进行正式访问期间，两国领导人一致同意在适应气候变化和水资源管理战略伙伴关系及可持续农业和粮食安全战略伙伴关系框架内加深两国之间的合作关系；同意扩大国防安全、文化、旅游、交通运输、科学技术、教育培训等领域合作，继续在东盟-欧盟合作、亚欧首脑会议、联合国等多边论坛相互支持。

两国领导人一致同意继续有效落实《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA），携手推动两国成为两个地区的货物中转枢纽。

经贸投资合作不断发展

在贸易和投资方面，荷兰是越南在欧洲的主要伙伴之一。2021年双边贸易额达83.7亿美元，较2020年增长近10%；2022年达111亿美元，较2021年增长了32.6%。2022年，荷兰成为越南第二大出口顺差市场。

2020年8月起实施的《越南与欧盟自由贸易协定》为越荷两国企业扩大合作带来了诸多机遇，其中，越南多种农产品以优惠税率成功进入欧盟市场。

在投资方面，截至2023年3月，荷兰在对越投资的143个国家和地区中排名第8位，在欧盟对越投资中排名第一，在越开展了总投资额达138.9亿美元的421个投资项目。

在发展合作方面，几十年来，荷兰一直是越南最大的欧盟ODA援助国之一。1999年6月，荷兰将越南列为优先援助的国家名单。2000年10月，两国签署发展合作框架协议。此外，荷兰还通过荷兰-越南卫生委员会以非政府组织的形式对越南卫生、农村生计等领域提供援助。

自2014年1月起，荷兰将与越南的关系转为“贸易伙伴”，重点促进与越南的贸易投资合作，与此同时，荷兰继续为在越南的许多社会和经济组织提供资助。

在多领域开展务实合作

在促进贸易和投资合作的同时，越南与荷兰正在积极拓展许多其他领域的合作。 特别的是，两国于2020年建立了适应气候变化和水资源管理战略伙伴关系。

越南—荷兰政府间联合委员会第五次会议。

两国合作初期最突出的活动是完成了有长远眼光的九龙江三角洲计划，其中提出了多项建议来重点解决水资源管理和适应气候变化问题，促进九龙江三角洲成为可持续经济发展区。

目前，荷兰继续向越南分享经验、人力资源和技术，协助越南解决紧迫问题，如抗旱和防治海水入侵，特别是解决河岸、海岸沉降和侵蚀问题。

两国在农业领域的合作也很密切。在气候变化和可持续农业战略伙伴关系框架下，双方实施了多项中长期合作计划和项目。荷兰目前是越南农业的主要投资国，正逐步帮助越南建立可持续的农业生产，提高蔬菜水果、畜牧业和水产养殖等领域的出口价值。

在教育培训合作领域，荷兰通过多个项目为越南提供了帮助。荷兰于2002年8月将越南列入高等教育合作特别优惠清单。越南多所大学和研究院与荷兰伙伴在培训和研究方面建立了密切的合作关系。

在卫生方面，近两年来，荷兰向越南提供了100万剂新冠疫苗和价值达430亿越盾的医疗设备。（完）