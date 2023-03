Le cinquantenaire des relations Vietnam-Malaisie: porter le partenariat stratégique à une nouvelle hauteur

Le Vietnam et la Malaisie sont tous situés en Asie du Sud-Est et leurs peuples entretiennent des relations d’échange et de coopération. Ces relations se sont de plus en plus renforcées et développées, notamment depuis que les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques le 30 mars 1973. Ces cinq dernières décennies, les relations de coopération et d’amitié entre le Vietnam et la Malaisie n’ont cessé de se consolider et de se développer en tous domaines tels que la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, l’économie et la culture, notamment depuis que les deux pays ont porté leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique en 2015.

De bonnes relations politiques et diplomatiques

Les deux pays maintiennent régulièrement des contacts de haut niveau par le biais des canaux du Parti, du gouvernement et de l’Assemblée nationale et des échanges entre les deux peuples. Pendant la pandémie de COVID-19, le Vietnam et la Malaisie ont intensifié leurs relations via des conversations téléphoniques entre leurs hauts dirigeants.

Ils ont approuvé le plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique pour la période 2021-2025 avec des orientations majeures, afin d’exploiter efficacement les potentiels et les atouts de chaque pays, et de s’orienter vers une reprise et un développement résilients et durables dans la phase post-COVID-19.

Lors de la visite au Vietnam du Premier ministre malaisien Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob en mars 2022, les dirigeants ont affirmé leur engagement à approfondir les relations politiques et économiques en promouvant les contacts réguliers de haut niveau, en renforçant les mécanismes de coopération bilatérale existants, notamment le Comité mixte de coopération économique, scientifique et technologique (JCM) et le Comité mixte du commerce (JTC). Les deux parties ont convenu de maintenir la collaboration pour appliquer efficacement les accords signés, dont le plan d’action Vietnam-Malaisie pour mettre en œuvre le partenariat stratégique 2021-2025.

Les dirigeants ont également souligné l’importance de promouvoir fermement le commerce bilatéral de manière équilibrée et durable, pour atteindre l’objectif de porter le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars d’ici 2025. Les deux parties sont convenues de faciliter l’ouverture du marché pour les principaux produits d’exportation des deux pays, notamment les produits agricoles et aquatiques, les produits Halal (produits autorisés ou conformes à la loi islamique), les aliments transformés, les composants électroniques, etc.

Au sein des forums régionaux et internationaux, le Vietnam et la Malaisie maintiennent régulièrement les échanges et la consultation mutuelle. Ils partagent également des points de vue communs au sein de l’ASEAN, ainsi que dans les relations entre l’ASEAN et d’autres pays, ce qui contribue à améliorer la position et le rôle de l’ASEAN sur la scène internationale.

​La coopération économique et commerciale continue de se développer

Ces dernières années, la Malaisie a toujours figuré parmi les partenaires commerciaux et investisseurs principaux du Vietnam.

Actuellement, le Vietnam est le 11e partenaire commercial et le 7e marché d’exportation de la Malaisie. Les échanges commerciaux ont atteint 12,5 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 25,3% en glissement annuel, et 14,67 milliards de dollars en 2022 (+14,8%). Les deux pays ambitionnent d’atteindre 18 milliards de dollars de leur commerce bilatéral en 2025 et 25 milliards de dollars en 2030.

Au février 2023, la Malaisie est devenue le 3e plus grand investisseur de l’ASEAN au Vietnam, après Singapour et la Thaïlande, se classant 10e parmi 142 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 710 projets opérationnels cumulant un fonds total de 13,08 milliards de dollars. A l’inverse, le Vietnam compte 21 projets d’investissement en vigueur en Malaisie cumulant un fonds total de 853 millions de dollars. En mars 2022, la Malaisie s’est classée au 9e rang sur 78 pays et territoires qui ont reçu des investissements du Vietnam.

Actuellement, de nombreuses entreprises et investisseurs malaisiens s’intéressent au marché vietnamien. Ils constatent que le Vietnam dispose encore de nombreuses opportunités d’investissement, non seulement dans l’économie et le commerce, mais aussi dans le tourisme, les échanges entre les peuples, l’éducation et l’emploi. Pendant ce temps, le marché malaisien a un besoin urgent de main-d’œuvre. Il a aussi un grand potentiel de coopération en matière de tourisme et d’investissement. Dans le domaine de la coopération alimentaire conformément aux normes halal, la Malaisie prend la tête de l’élaboration de normes et de la promotion de la coopération pour les produits où le Vietnam a des points forts tels que produits agricoles, aquatiques et d’autres produits d’exportation. Ces articles du Vietnam ne seront pas seulement importés sur le marché malaisien, mais également transbordés via la Malaisie vers les marchés musulmans du Moyen-Orient et d’autres parties du monde.

Parallèlement à la coopération économique, la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux pays a également été continuellement promue. Les deux parties entretiennent des échanges de délégations à tous les niveaux et échangent des informations liées à la prévention et à la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et la criminalité transnationale. En 2015, elles ont signé un accord de coopération pour prévenir et lutter contre la criminalité transnationale. Par ailleurs, la coopération bilatérale dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du tourisme… a également enregistré de nombreux bons résultats.

Ces 5 dernières décennies, les relations entre le Vietnam et la Malaisie ont été constamment cultivées et développées par des générations de dirigeants des deux pays, tant en ampleur qu’en profondeur, contribuant à booster les relations d’amitié et de coopération, et apportant des avantages et une prospérité aux deux peuples, pour la paix et la stabilité dans la région et le monde./.

La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) Vu Viêt Trang et le rédacteur en chef de l’Agence de presse malaisienne (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus échangent un accord de coopération professionnelle entre les deux agences de presse nationales. Photo: VNA