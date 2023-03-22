越意建交50周年：将两国战略伙伴关系推向新高度

越南外交部副部长何金玉同意大利外交与国际合作部副部长曼利奥·迪斯特凡诺共同主持政治磋商。图自越通社

50年前，当越南还在进行民族解放斗争时，意大利共和国于1973年3月23日正式与越南建立外交关系。建交50年来，越意关系日益走向深入，双边合作不断扩大。

意大利积极促进越南与欧盟在各国际论坛上的合作，同时支持越南与国际金融和贸易、货币组织关系正常化。意大利始终关心推进与越南的多方面合作，将越南视为与东南亚关系中的优先国家和意大利企业的投资目的地。在多边论坛上，两国不断相互协调和支持，为确保和平、稳定、安全、航行和飞越自由以及尊重国际法做出了积极贡献。

资料图：越共中央总书记阮富仲与意大利总统。图自越通社

两国关系史上的一个重要里程碑是2013年1月21日，在越共中央总书记阮富仲对意大利共和国进行正式访问期间，两国签署了有关建立战略伙伴关系的联合声明。 两国高层领导人之间坚定的政治承诺成为将越意关系带入更具实质性和有效性的新阶段的前提。

最近，在2022年12月举行的东盟-欧盟建立关系45周年纪念峰会框架内，越南政府总理范明政在与意大利总理梅洛尼举行会谈时强调，越南高度重视与欧盟和七国集团重要的成员国——意大利的关系，意大利也是越南在欧洲的主要经济和伙伴发展伙伴之一，建议双方利用《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）带来的合作机遇，力争在未来2-3年内将双边贸易额提升至70亿美元。

近年来，在两国政府创造的便利条件下，贸易和投资合作成为两国关系中的亮点。自2010年以来，双边贸易额翻了一番。越南成为意大利在东盟的最大贸易伙伴，意大利同时成为越南在欧盟的第四大贸易伙伴。越南也是意大利政府优先发展贸易和投资关系政策中的10个新兴市场之一。值得注意的是，近两年前生效的《越南与欧盟自由贸易协定》为两国发展合作关系开辟了“新地平线”。2021年，尽管经历了诸多波动和困难，但两国贸易额仍达56亿美元，较2020年增长21%。2022年，该数字达62亿美元，创历史新高，较2021年增长了11%。

在投资方面，截至2023年2月，意大利正在越南开展的投资项目共141个，注册资本总额超4.53亿美元，在对越投资的142个国家和地区中排名第34位，在对越投资的25个欧盟成员国中排名第9位。意大利在越南的大型投资项目均集中在制造领域，其中值得一提的是如邦飞利发动机生产、比亚乔摩托车生产和组装、达涅利钢铁生产、菲亚特依维柯湄公河汽车合资企业等项目。

在发展合作方面，意大利对越南提供的官方发展援助资金主要集中于职业培训和人力资源开发、环境保护和水资源管理、扶持中小企业、医疗卫生、科学研究等领域。

此外，两国在文化、教育、卫生、科技、旅游、民间交流等诸多领域的合作不断取得积极进展。在新冠肺炎疫情爆发期间，越南向意大利捐赠了超过 30万只口罩，意大利也向越南提供了280万剂新冠疫苗。两国经常举办文化周或文化月等文化交流活动。 双方于2019年签署了教育合作行动计划（2019-2022），其主要内容是语言发展合作、教育领域合作和提供奖学金等。越意科技合作混合委员会自1998年11月成立以来已召开7次会议，批准了7个越意科技合作计划，签署并实施了90多个联合研究项目。

越南外交部副部长何金玉同意大利外交与国际合作部副部长曼利奥·迪斯特凡诺。图自越通社

2023年是越意关系史上意义重大的年份，是两国建交50周年和建立战略伙伴关系10周年。 两国保持密切协调，联合举办多项纪念活动。

庆祝越意建交50周年活动，不仅是回顾两国传统友好关系发展的契机，而且也有助于促进和提升意大利在越南以及越南在意大利的形象，进而增进相互了解，展望更加美好的未来，并为两国带来更多互利合作的机会。（完）

越通社同意大利安莎社签署合作协议。图自越通社