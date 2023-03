50 ans de liens Vietnam-Italie : porter le partenariat stratégique à une nouvelle hauteur

Le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc et le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Manlio Di Stefano coprésident la 4e consultation politique Vietnam-Italie. Photo: VNA

Il y a 50 ans, le 23 mars 1973, alors que le Vietnam menait encore la lutte pour la libération et la réunification nationales, la République italienne q officiellement établi des relations diplomatiques avec le Vietnam. Après 50 ans de relations diplomatiques, les relations entre le Vietnam et l’Italie se sont sans cesse approfondies, la coopération bilatérale s’est élargie dans tous les aspects.

L’Italie soutient activement le renforcement de la coopération entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), dans les grands forums internationaux ainsi que la normalisation des relations entre le Vietnam et les organisations financières et commerciales à monnaie internationale.

L’Italie est toujours déterminée à promouvoir une coopération multiforme avec le Vietnam, considérant le Vietnam comme un pays prioritaire pour développer les relations en Asie du Sud-Est et une destination pour les entreprises italiennes.

Dans les enceintes multilatérales, les deux pays se coordonnent et se soutiennent régulièrement, contribuant positivement à assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la liberté de navigation maritime et aérienne, et le respect du droit international.

Le 21 janvier 2013, le président italien Giorgio Napolitano accueille le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong à Rome. Photo: VNA

Une étape importante a été franchie le 21 janvier 2013 avec la signature de la déclaration conjointe sur l’établissement du partenariat stratégique Vietnam-Italie à l’occasion de la visite officielle en République italienne du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Le fort engagement politique entre les hauts dirigeants des deux pays est une prémisse pour amener les relations Vietnam-Italie à une nouvelle étape, plus substantielle et efficace.

Plus récemment, dans le cadre des activités du Sommet commémoratif du 45e anniversaire ASEAN-UE en décembre 2022, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une rencontre avec le Premier ministre italien Giorgia Meloni au cours de laquelle il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance aux relations avec l’Italie, un membre important de l’UE et du G7 et également un des principaux partenaires économiques et de développement du Vietnam en Europe. Il a proposé aux deux parties de profiter des opportunités de coopération de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de s’efforcer de porter leur commerce bilatéral à 7 milliards de dollars dans deux à trois prochaines années.

Ces dernières années, les relations commerciales et d’investissement, poussées par les deux gouvernements, ont été un point lumineux dans les relations entre les deux pays. Depuis 2010, le commerce bilatéral a doublé, faisant du Vietnam le plus grand partenaire commercial de l’Italie dans l’ASEAN et de l’Italie le quatrième partenaire européen du Vietnam.

Le Vietnam est également l’un des 10 marchés émergents avec lesquels le gouvernement italien développe en priorité les relations commerciales et d’investissement. En particulier, l’EVFTA, effectif depuis plus de deux ans, a ouvert de “nouveaux horizons” dans la coopération au développement entre les deux pays.

En dépit de nombreuses fluctuations et difficultés, les échanges commerciaux entre les deux pays ont tout de même atteint 5,6 milliards de dollars en 2021, en hausse de 21% par rapport à 2020, et à un record de 6,2 milliards de dollars en 2022, en hausse de 11% par rapport à 2021.

Jusqu’en février 2023, l’Italie comptait 141 projets d’investissements valides au Vietnam avec un capital d’investissement total enregistré de 453,3 millions de dollars, se classant 34e sur 142 pays et territoires investissant au Vietnam et 9e sur 25 pays membres de l’UE investissant au Vietnam.

De nombreuses grandes entreprises italiennes se renforcent au Vietnam, les plus grands projets sont dans l’industrie manufacturière tels que Bonfiglioli (production de moteurs), Piaggio (production et assemblage de motos), Danieli Officina (production d’acier), Fiat Iveco (joint-venture d’automobile Mékong), Datalogic, Ariston (production de chauffe-eau).

Concernant la coopération au développement, l’Italie continue de fournir des aides publiques au développement (APD) au Vietnam, axées sur la formation professionnelle et le développement des ressources humaines, la protection de l’environnement et la gestion des ressources en eau, le soutien aux petites et moyennes entreprises, les soins de santé et les programmes de recherche scientifique.

En outre, la coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la santé, de la science et de la technologie, du tourisme, des échanges populaires et de nombreux autres domaines continue de se développer positivement. Pendant la pandémie de Covid-19, le Vietnam a fait don de plus de 300.000 masques à l’Italie qui a offert 2,8 millions de doses de vaccin au Vietnam. Les deux pays organisent régulièrement des semaines et mois culturels en Italie et au Vietnam.

En 2019, les deux parties ont signé le Programme d’action sur la coopération en matière d’éducation pour la période 2019-2022 dont le contenu principal vise à la coopération dans le développement de la langue, l’éducation et l’octroi de bourses.

Depuis sa création en novembre 1998, le Comité mixte sur la coopération scientifique et technologique Vietnam-Italie a organisé sept sessions et approuvé sept programmes de coopération scientifique et technologique Vietnam-Italie avec plus de 90 projets de coopération signés et déployés.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc et le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Manlio Di Stefano. Photo: VNA

L’année 2023 revêt une signification cruciale dans les relations entre le Vietnam et l’Italie, alors que les deux pays célèbrent le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique. Les deux pays se sont coordonnés pour organiser des activités commémoratives afin de montrer leur respect pour la bonne amitié entre le Vietnam et l’Italie.

Les activités pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Italie ne sont pas seulement l’occasion de jeter un regard rétrospectif sur le développement de la bonne amitié traditionnelle entre les deux pays, mais aussi de renforcer la compréhension mutuelle, se tourner vers un avenir porteur de grandes perspectives et de bonnes opportunités de coopération à travers la promotion intensive de l’image de l’Italie au Vietnam ainsi que de l’image du Vietnam en Italie./.

Singature de l’accord de coopération entre l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’Agence de presse italienne ANSA. Photo: VNA